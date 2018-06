Manuel del Rosal: "Sanidad universal, inmigración y listas de espera"

"El socialismo no funciona sino en el cielo, donde no lo necesitan, y en el infierno donde ya lo tienen" Stephen Leacock; escritor, economista y humorista canadiense

"Progresista-socialista es el que se siente profundamente en deuda con los desamparados y necesitados y que propone saldar esa deuda con el dinero de los demás"

El hospital Virgen de la Salud de Toledo está "over booking" desde hace años y es en Urgencias donde la situación es insostenible. Para paliar esta masificación en el año 2000 se aprobó la construcción de un nuevo hospital que lleva, a día de hoy, 18 años "construyéndose" y no aparece en el horizonte la fecha en la que podrá ofrecer sus servicios. Una de las causas del monumental retraso es la falta de fondos en algunos momentos del proyecto.

La hernia de hiato es una patología que puede llegar a causar complicaciones graves cuando, siendo necesaria su operación, esta se retrasa en demasía. Las complicaciones son: Esofagitis que puede ser de grado 1, 2, 3 y 4. Esófago de Barret. Hemorragias. Neumonitis por broncoaspiración. Anemia. Pues bien, los enfermos de hernia hiatal de toda la provincia de Toledo tienen una espera de ¡DOS AÑOS! Si señores ¡DOS AÑOS! para ser operados. Ahora se están llamando a los correspondientes al año 2016. Parece ser que el aparato que realiza las pruebas necesarias e indispensables antes de operar como Manometría Esofágica y PHMetría, ha permanecido averiado durante mucho tiempo. Los castellanos manchegos son españoles y como tales pierden prioridad ante los ojos del gobierno socialista-podemita de Castilla la Mancha. Mientras, se liberan fondos para atender la llegada de inmigrantes, fondos que se calculan en 2.200 millones de euros anuales. Estos dos casos son algunos de los que afectan a los españoles que hacemos uso de nuestra Sanidad. Imagínense los cientos de casos que habrá en toda España, para los cuales no se podrán liberar fondos porque la nueva "sanidad universal" del gobierno Sánchez, ha de desviarlos para atender a los inmigrantes antes que a los españoles.

Una de las características de los socialistas es su preocupación social. Si yo fuera psiquiatra diría que tienen un trauma derivado de su hipocresía social. Ellos quieren solucionar las carencias sociales de los ciudadanos...pero con el dinero de los demás; el suyo que no lo toquen. En otras ocasiones lo que hacen es disminuir las prestaciones detrayendo de ellas para, con lo obtenido, tapar agujeros foráneos. Y esto es precisamente lo que van a hacer con el gasto que va a generar la sanidad universal. El coste de ella sumado a la manutención de los inmigrantes supondrá una cifra de 2.200 millones de euros anuales que saldrán, naturalmente, de nuestros impuestos y de dejar de atender otras necesidades de los españoles. Es decir, desnudarán a los españoles, para vestir a los inmigrantes. Que no, que no estoy en contra de asistir y ayudar a quienes lo necesitan, pero si para ello he de dejar de asistir y ayudar a los míos; que no me busquen. Mi compromiso no es con los inmigrantes, primero es con mi familia al igual que el compromiso de este gobierno del "buenismo" debiera ser con los españoles - que son su familia - a los que gobierna y una vez cumplido ese compromiso, y si sobra algo, atender a los otros.

No tengan ustedes la más mínima duda, con la sanidad universal las atenciones a los pacientes españoles se verán mermadas, por lo tanto, además de poner dinero de nuestros ingresos a través de impuestos; veremos disminuidas nuestras condiciones sanitarias que ya lo están en cuestiones como el hacer cola en esas interminables listas de espera que, ya de por sí, desesperantes, se volverán aún más largas y más desesperantes. Arriba he puesto dos casos sitos en una comunidad. Como ellos hay cientos en todas las comunidades; casos que, sin ninguna duda se verán incrementados porque esos 2.200 millones de euros van a ser detraídos de las partidas destinadas a paliar, entre otras necesidades, las infinitas listas de espera, la construcción de nuevos centros sanitarios y la modernización del instrumental médico-quirúrgico.

En una de las tiras de Mafalda, esta se ve llamando a la puerta del despacho del gobierno diciendo: "¡Pssst! El país está ahí esperando. ¿Le digo que se siente o qué?

Sr. Sánchez, los españoles esperamos. Los españoles Sr. Sánchez.