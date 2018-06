Víctor Entrialgo: "De hoy en adelante"

Un presidente que dice representar los intereses generales ha decidido que en lugar de vivir en un pais en el que un grupo de notables se ocupan de los asuntos principales, de hoy en adelante viviremos en una tienda de campaña electoral permanente donde van a dormir junto a gente de buena fe nuevos grupos de charlatanes, consulters, mercachifles, traficantes con el dolor humano, comisarios políticos, vendedores de tónicos, crecepelos, pelotas, trepas y saltimbanquis.

Quien anteayer era un villano es hoy un ilustre gobernante por obra de un abracadabra, una campaña de imagen y un montón de mentiras y cintas de video. Después de traicionar a España apoyándose en todos sus enemigos la primera entre las mentiras del nuevo Presidente y su caminar cimbreante es que lo hacía para convocar elecciones y ahora dice que quiere estar dos años para "normalizar" y de paso preparar las elecciones.

Esto no solo pone de manifiesto que el sistema no tiene los filtros necesarios para impedir que cualquiera pueda llegar a cualquier cosa, no porque se pretenda la quiebra del principio de igualdad sino porque lo que falta es la vigencia del de mérito, competencia oportunidad y capacidad; impedir como sucede ahora, que cualquiera pueda tener una nómina del Estado y menos aún ostentar dignidades que no le correspondan y no se haya ganado en buena lid legitimante.

Pero si hemos llegado hasta aquí es porque el Pp y particularmente Soraya, Arriola y Rajoy, con su panfilismo y su cachaza entregaron los medios de comunicación a sus adversarios polìticos, incluso a los que persiguen la ruptura de la Nación en un alarde de incompetencia manifiesta, muy próxima a la negligencia.

Teníamos una Esperanza, la primera mujer llamada a ser Presidenta del Gobierno. Entre los graves errores propios y el fuego amigo se diluyó. Así que el hombre de la circunstancia tendrá que ser de hoy en adelante el que aborde la coalición del Pp y Ciudadanos. Al que termine con el asedio que sufren los españoles por parte de 80 diputados más los independentistas,perroflautas y hippydiputados de coche y chalet que están ahí por la corrupción y una legislación electoral que pide a gritos su reforma, y han entrado en el Estado en el caballo de Troya de la moción de censura y pretenden retrasar y condicionar ilegítimamente la vida de todos porque los españoles quieren elecciones ya!