Francisco Hernández: "El gran circo de solidaridad de Zapatero"

En la pista central de la cámara baja de payasos parlamentarios, donde el payaso estrella, ése que se ha dejado retratar en pantalones cortos y zapatillas con su perrita en los escalones de la Moncloa, ése que tendrá que habilitar el ala norte para ir alojando a esos simpatizantes que le alojaron cuando se lanzó a recorrer las Españas con su auto loco, y el dinero de los simpatizantes, porque el suyo se lo gastaba en los chiringuitos playeros. Ese mismo que su primera acción de gobierno es acoger al Acuarios Gibraltar para más INRI y otorgarle el estatus de refugiados a unos señores que han salido de su países en busca de una mejor calidad de vida, y un centenar de niños que sus padres sabe Dios lo que les habrá costado pagarles el pasaje mafioso. Claro está que de los países en conflicto bélico solo salen los que tienen pasta, los que no tienen pasta se tienen que quedar a pelear sufrir y malvivir. Ése que ha montado el espectáculo circense en la ciudad de las artes y las ciencias de la corrupción política. Con un despliegue donde todos los representantes en nomina de la miseria de la cual viven han montado su comedia, incluidas mis amadas ONGs, con sus directores, con sus directoras, con sus hospitales de campaña con sus médicos sin escrúpulos y demás bondadosos y humildes cooperantes y voluntarios. Mientras que en el mar de Alborán se está jugando la vida el nadador de rescate del helo del SAR, sacando un pobre hombre que se está ahogando y que sale abriendo con su manta térmica algún telediario, pero ni el 6.25, ni el Abalos, ni la Calvo están allí para recibirlo. Pero es que el otro, el gran juez. El ministro de la cuota del colectivo, ése, su preocupación es quitar las concertinas, para que los migrantes que nos manda hassansito desde el monte del gurú gurú, cuando saltan la valla no sufran ninguna lesión y así ahorrar gastos a la Seguridad social en curas de urgencia. Por otra parte la primera acción parlamentaria y constructiva una vez conseguido el gobierno es la continuidad de la arqueología de cunetas, y la gran preocupación del pueblo español después del desafío continuado de los golpistas catalanes debe de ser el sacar al dictador del Valle De los Caídos, importantísimo el general golpista no puede estar en donde nunca jamás él quiso estar. Estas son las tres grandes acciones del golpista ausente del parlamento.-que convocó una moción de censura, al objeto de tumbar un gobierno para así poder convocar elecciones generales y lo que hace es instalarse en la Moncloa, junto a su señora e hijas, llamar a la prensa libre de TVE y en la poltrona y con la cara más dura que un puntal de tungsteno decirnos que pretende vivir como Ramses II hasta noviembre del 2020. Eso es el amor a España y a los españoles que tiene este nuevo Quevedo del Pasoe.

Tendremos que soportar este nuevo calvario socialdemócrata, durante los próximos quince meses, para que él pueda intentar frenar al podemita del casoplón, recuperar el voto del cabreado social e inmoral. Con la política del miserable y el renacer del odio junto a la división de los españoles. Política demagógica, eliminación del copago y subida de las pechugas de pollo que es la carne del pensionista ya que el famoso conejo de su homo antecesor no se da recuperado. Y con los dos con cinco euros que tiene mi anciana vecina que pagar todos los meses al recoger las cinco recetas de enferma crónica, tendrá garantizada una bolsita de 800 gramos de Abadejo de Alaska, más económico, más rico y más sano que la panga. Ya que el mero solo está al alcance parlamentario, esos de los tres sueldos mínimos.



Y es lo que hay, son los políticos del consenso, del dialogo, del reparto de riqueza, de la igualdad social sin esfuerzo y compromiso alguno, del progresa adecuadamente, del ponme donde haya que de llevarme ya me encargo yo, son los que colocan a los tíos, hermanos y sobrinos, son los políticos del asesinato asistido y subvencionado, son los políticos que no duermen pensando en esos pobres inmigrantes y lo mal que lo pasan, son los políticos que cuando dejan la política retornan a sus puestos de trabajo poniendo copas, barriendo calles o regando jardines.

Hasta el descafeinado y flojo diputado Casado ha presentado su candidatura a la presidencia del PP, creo que un jefe de gabinete del faraón pepero, principal responsable de los abusos y atracos a las arcas del dinero público, no tiene cabida en el nuevo PP. Pero más hermoso es lo del dialogante y comprensible Maragallo, todo un erudito, un dogmático al estilo del califa Anguita, nada más que de signo contrario y ánimo de venganza.

Aunque ayer cuando, la Prima Donna del naranjito, propuso lo de: todo aquel partido que no consiga un 3% en mi opinión debería ser un 5% del voto a nivel Nacional, no obtendría representación en el parlamento, tengo que reconocer que me agradó.

Maese Rajoy dijo en aquel programa en el que se sometían a las preguntas del populacho, a una pregunta que hacía referencia a lo anterior. Que era bueno que todas las minorías tuvieran voz en el parlamento. Pues al registro de la propiedad, al puro y al chamelo, es donde te ha mandado esa bondad.

¿Cómo va a frenar Europa estas migraciones? Muy fácil: dejando de robar en África y de mantener gobiernos corruptos. Dejando de llevar potitos, y llevado picos y palas. Estos mismos que quieren eliminar aquí el falso copago, luego no les dejan elaborar genéricos para combatir el beri beri. Y les vende ricas balas y mejores fusiles para que se sigan matando.

De dónde van a salir los recursos para la avalancha que ha desatado el que con dos cojones le llamó impresentable ó indecente a un presidente elegido por voto popular y no por voto parlamentario. Sí, ya sé que son los parlamentarios los que eligen al presidente, pero los que votamos, votamos al que queremos por Presidente.

Hasta dónde hay que ser solidario, hasta dónde va a llegar la solidaridad. Algunos llevan donando sangre 40 años, tres y cuatro veces al año hasta hace 25 años y un par de veces al año hasta la fecha. ¿Podéis decir lo mismo todos los solidarios del circo montado el sábado pasado? ¿Se puede ser más solidario? Menos golpes de pecho, menos solidaridad y más acción gubernamental en origen. Y basta ya de robar y enfrentar a los pueblos en África por el bien de la vieja Europa. Otra noche más sin cenar en penitencia.

Francisco Hernández

Viva Cartagena.