Rafael Reina: "Niños en la Frontera"

Yo entiendo que jóvenes sin mucho conocimientos y menos jóvenes con meno cerebro, se apasionen en los medios y hagan aseveraciones tan desafortunadas como estamos acostumbrados a conocer. Pero que un programa informativo, sin la lastra gubernamental como TVE, presente el gallinero de féminas despellejadoras como el de la mañana del día 20, se pasa de lamentable y lamentable y triste fue también, ver que la Sra. Susana dejara salir las naturales reacciones de su condición de mujer, para sacar la lupa de gestos, miradas, sonrisas, posturas, movimientos de la Reina Leticia y de su anfitriona la Sr. Trump.

LA Mañana no dejara de ser un programa de enorme audiencia, por la falta de información y de rigurosidad periodística que muestra a veces, pero para los que valoramos la honestidad informativa y nos preocupan los extremos a los que estamos llegando, siempre lamentamos tener que bajar los puntos de programas y profesionales.

Refiriéndome al tema en concreto que desato los vientos de la ignorancia, el problema del que están desinformados, se resume en pocas palabras. Los políticos tienen la obligación de crear leyes y los ejecutivos, (valga la redundancia) de ejecutarlas.

Las desastrosas leyes de inmigración de Los Estados Unidos, han sido un caballo de batalla y un demagógico temas de todas las elecciones desde 1977, que tanto Demócratas como Republicanos han usado para atraer votantes durante años y que ninguno de los partidos políticos están dispuesto a solucionarlo, solo alguien que no es político se interesa por la solución. (Se intenta etiquetar a aquellos dirigentes que son a-político como tecnócratas).

Cuando el Presidente Bush firmo la actual ley, que fue aprobada por el congreso, que fue aprobada por el senado y que nunca fue derogada; deposito sobre los hombros de los cuerpos de seguridad la responsabilidad enforzarla, pero les quito los medios para hacerlo; no había lugares para detener a los ilegales, no había medios humanos para perseguirlos, no había medios económicos para continuarlos. De esa forma dejaban la posibilidad de seguir blandiendo el tema en cada turno de elecciones, fueran generales, estatales o locales.

Las imágenes (no así el audio y el cual no puede ser constatado ni verificado como autentico) no son nuevas, cuando el anterior Presidente INSTALO LAS JAULAS, ya fue criticado... (Brevemente... seguramente debido a su condición de tener el Premio Nobel de la Paz y sobre todo de ser "liberal y de color negro").

Dada la falta de medios que mantuvieron los gobiernos anteriores, fue la única respuesta a la avalancha de niños que habían sido abandonados por sus padres en sus países de origen a cargo de sus parientes y que abogados de inmigración usaron para lo que se ha demostrado ser un verdadero trafico de criaturas. Los padres ya asentados en Estados Unidos, no podían ni pueden salir a causa de su estado migratorio y deciden usar sus medios económicos para reunirse con sus hijos, usando para ello a traficantes de personas o amigos/familiares que se hacen pasar por padres o progenitores y que pueden entrar y salir libremente del país.

Una de las obligaciones de las autoridades es la de proteger a los niños de ser traficado y si encuentran que alguien intenta pasar como su hijo a un menor que no lo es, se convierte de inmediato en un criminal y es arrestado y encarcelado. Y al niño? Que hacen con el niño?. Sus padres que están en Estados Unidos, no pueden venir por él, por su situación legal. Es cierto en ningún caso si se presentaran a recogerlos, serian arrestados ni se les negaría la custodia del menor. Pero si se enfrentarían al proceso de deportación que quieren evitar a toda costa, así que lo dejan en la custodia de las autoridades y se conforman con verlos por TV o cuando ya están en custodia de padres provisionales, visitarlos incluso a escondidas muchas veces.

No son hijos que se han separados de sus padres, son padres que se separaron de sus hijos en su día y que ahora no hay una salida legal para reunirlos sin afrontar la deportación.

Esa es la situación y la solución tiene que ser, una solución definitiva y legal. Nadie quiere hablar de una amnistía nadie quiere reconocer que hay más de 12 millones de personal ilegales en el país y que no se puede seguir así, no hay forma de deportar a tanta gente y la valla, no va impedir que entren por otros medios, frenara el contrabando de droga pero la inmigración ilegal no lo frena una valla por muy alta que sea. La única solución es unas nuevas leyes que de una salida al problema actual y una solución a la inmigración ilegal. Haberla hailas, pero hace falta la voluntad de hacerlo y mientras el ejecutivo tiene las manos atadas.

Pero volviendo a "La Mañana" les recomiendo que vean estos links, para vergüenza y descredito del programa.

http://www.nnirr.org/drupal/migrant-children https://www.youtube.com/watch?v=vTYEpB8LfYU https://www.nytimes.com/interactive/2014/07/15/us/questions-about-te-border-kids.html

El NYT es uno de los periodicos mas embustero de la historia periodistica

https://www.nytimes.com/interactive/2014/07/15/us/questions-about-te-border-kids.html

Obama deporto a mas gente que todos sus anteriores

Presidentes

http://www.latimes.com/local/california/la-me-children-deported-20150306-story.html

http://www.latimes.com/politics/la-na-immigration-raids-20160512-snap-story.html

El ejecutivo, esta a la espera de que el parlamento le presente una solución lógica y duraradera al problema y no nuevos parches.

Https://www.aclu.org/blog/immigrants-rights/ice-and-border-patrol-abuses/border-patrol- was-monstrous-under-obama-imagine