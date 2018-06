Carlos Blanco: "Carta al presidente del gobierno de la Generalidad"

Atn.

Presidente del gobierno de la Generalidad de Cataluña

Sr. Torra

Parece que acaba de entregar a Su Majestad el Rey de España y Conde de Barcelona, un panfleto sobre las falacias que viene publicando nuestra Administración pública regional catalana, a propósito de los sucesos del pasado 1 de octubre, que ocurrieron como consecuencia del "referéndum" ilegal e ilegítimo que organizó nuestro entonces gobierno regional catalán, violando la Ley y actuando contra la voluntad de la mayoría del pueblo soberano de Cataluña (47 millones de personas)

Ese panfleto que entregó a Su Majestad distorsiona la realidad y miente sobre las causas de lo sucedido. También miente sobre lo sucedido.

Es una vergüenza que usted se haga portavoz de tamaña falsedad y que además se la entregue SM el Rey; la persona que mejor encarna nuestra verdadera identidad catalana, junto a la identidad del resto de nuestra Patria común (el Reino de España)

La única violencia policial grave contrastada que ocurrió en octubre, fue causada por la Policia de la Generalidad de Cataluña (Mozos de Escuadra / Mossos d'Escuadra) contra mi persona.

Mire usted estos vídeos (hasta ahora censurados por las principales cadenas de TV y agencias de medios -en copia EFE y Ep- españolas):

https://m.youtube.com/watch?v=8C5Gd-tellA

Vídeo Barcelona 1:

La policia autonómica catalana roba (por dos veces) la propiedad privada de un manifestante (sus pancartas) y poco después le secuestra; tortura y detiene ilegalmente:

https://m.youtube.com/watch?v=8C5Gd-tellA

Vídeo Barcelona 2:

La policia regional de Cataluña (mozos de Escuadra) detiene ilegalmente a un manifestante:

https://m.youtube.com/watch?v=JYvkyhpjl-4&feature=youtu.be

Por la presente solicito una entrevista con Usted para informarle y pedirle que investigue el presunto intento de asesinato que sufrí a manos de un grupo de mozos de Escuadra el 26 de octubre en la sede principal de nuestro gobierno de la Generalidad, en la Plaza de San Jaime.

Esto ocurrió al día siguiente de mi intervención en el programa HardTalk (copio a su director en este correo) de la cadena de TV británica BBC, en el que denuncié firmemente la realidad del golpismo catalán capitaneado -hace 38 años- por lo que llamamos "La BANDA+3%"

El presunto delincuente (ahora fugado) ex presidente de nuestro gobierno regional catalán, se encontraba en el interior del mismo edificio en el que una cuadrilla de agentes de nuestra policía regional catalana (Mozos de Escuadra) me insultaban, linchaban cobardemente, torturaban y pinchaban en los dedos pulgares de las manos, inyectándome (durante 25 minutos) una sustancia (creemos que adrenalina) que me produjo un súbito y fortísimo incremento de mi tensión arterial; con el presunto objetivo de quitarme la vida provocándome un infarto de apariencia natural.