Manuel del Rosal: "El IVA de la higiene íntima femenina"

"Las políticas de discriminación positiva producen efectos perversos más perniciosos que las supuestas desigualdades que se pretenden combatir" Thomas Sowell, catedrático de la Universidad de Stanford y autor del libro "La discriminación positiva en el mundo.

"Ninguna mujer en España podrá justificar a partir de ahora que sus partes íntimas no huelan a jazmín y brillen como una patena"

Y ¿por qué esto? La ministra de Hacienda Mª Jesús Montero acaba de decir que va a reducir el IVA en los productos de higiene íntima femenina "por razones de discriminación". "No se debe gravar a las mujeres con impuestos añadidos por el solo hecho de ser mujer"

Los hombres, señora ministra, también tenemos partes íntimas, se lo puedo asegurar por si usted no lo sabe. Mensualmente se nos va una pasta en cremas, polvos talco y - eso algunos - depiladores varios. Hemos de añadir a esto las maquinillas de afeitar o el cuidado de la barba para quienes prefieren estar barbados. Añadamos los after shave y masajes y comprenderá que, también los hombres; a pesar de que nuestras partes íntimas son diferentes, gastamos en ese tipo de artículos. Pero claro, usted se agarra a la llamada discriminación positiva, eufemismo que esconde "beneficiar a la mujer por el hecho de ser mujer" a costa de "perjudicar al hombre por el hecho de ser hombre". Escuche lo que una vecina madre de dos hijos me ha dicho respecto a su generosa reducción del IVA para el cuidado íntimo de la mujer: "Con esas medidas solo buscan manipular a cierto tipo de mujeres cuya máxima preocupación al levantarse todos los días, es escoger el color del esmalte de uñas. A las que, como yo, nuestra máxima preocupación es dar de desayunar, comer y cenar a nuestros niños, nos vendría mejor una ayuda para poder cumplir esa máxima preocupación". Que duda cabe que lo que usted busca, señora ministra, son los votos que puedan caer por esta medida y al mismo tiempo decir a las mujeres que el PSOE y su secretario general señor Sánchez, están con ellas, aunque lo realmente importante para las mujeres no figure en su programa de gobierno...si es que tienen programa.

Yo quiero preguntarle a la ministra de Hacienda señora Montero que es lo que ella entiende por discriminación positiva , aunque sospecho que tras esa discriminación lo único que entiende son los votos femeninos que con ella puede sacar. ¿Ha leído usted a Thomas Sowell? Debería leerlo. Permítame informarle sobre este catedrático de la Universidad de Stanford, economista y politólogo y sobre como Suecia llegó a comprender que la discriminación positiva no lo es, ni mucho menos, e incluso produce efectos perversos: En su libro "La discriminación positiva en el mundo" Sowell demuestra que la discriminación positiva, no solo no es buena, sino que produce efectos perversos tanto en los beneficiarios de ella como en los que son perjudicados. Para ello se basa en los resultados negativos de esa discriminación cuando fue aplicada en beneficio de los afroamericanos ( él es afroamericano, por tanto, libre de sospecha). Los resultados crearon una sociedad americana plana y sin incentivos, pues los beneficiados por la discriminación no mejoraron y los perjudicados no se esforzaron. En Suecia se practicó la discriminación positiva en los colegios sumando mayor calificación en las notas a los alumnos rezagados y más fácil acceso a los siguientes cursos. El resultado al cabo de cierto tiempo fue que los rezagados beneficiados por la discriminación siguieron rezagados y sin esforzarse pues el camino lo tenían expedito de todas formas, y los penalizados por su esfuerzo, su mérito y dedicación dejaron de hacer méritos, esfuerzos y dedicación que para nada les servía. Total la suma dio cero.

Infórmese señora Montero, antes de hablar de discriminación positiva y, para ayudar a la mujer, en vez de dedicarse a poner el IVA mínimo a los productos de higiene íntima femenina, articule los mecanismos necesarios para que la mujer pueda conciliar de verdad trabajo, niños y hogar; puede que así usted logre que se recupere en España la figura de la mujer madre y el desastre demográfico al que nos vemos abocados, logre evitarse.