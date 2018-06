Francisco Hernandez: "Los tres tenores del mes de mayo"

Los tres tenores del mes de mayo, que no son como las tres cruces de mayo, aunque esto se está convirtiendo ya en un calvario. El 17 mayo escribí estas líneas, en función de los acaecimientos que se estaban produciendo y que llamaban mi atención. Si tuviera que escribir a fecha de hoy...madre mía, el uno de junio hubo un golpe de estado parlamentario y anteayer maese Rajoy corría por Santa Pola, por cierto donde se pescan las mejores gambas rojas del Mundo, estos políticos no son nada tontos.

La primera cruz se la voy a asignar al solemne Defensor del Pueblo, aunque son muchos los nacidos en este pueblo que no se ven representados por semejante figura mamandurrica oficina incluida. Un Defensor en funciones de nombre D. Francisco Fernández, un tocayo.

Miren para lo que está su oficina y personaje:

El defensor del Pueblo ha instado al Ministerio de Defensa a que no vuelvan a izar a media asta la bandera de España en Semana Santa como señal de duelo por la muerte de Cristo, pues "las fuerzas Armadas están llamadas a identificarse con la sociedad española de la que forman parte y a la que sirven, y están constitucionalmente obligadas a la neutralidad religiosa, en función de los intereses públicos que representan".

Con un gobierno pipero, puesto probablemente por los peperos, este es un presunto geta; al igual que lo era la difunta ministra de defensa de la socialdemocracia, en paz descanse y que en la gloria esté, aunque lo veo difícil.

Y los huevones y tragones envainan y corren. Todo a petición de un señor que se ha dirigido a su oficina, ya podía decir algo a los puigdemones, no será que le sale la vena podemita al defensor, que ha tenido que abrir expediente, dado que un ciudadano se le ha quejado, de que el ministerio de defensa ice la bandera a media asta en Jueves Santo.

Si doña Carmen cambió el reglamento de honores militares, suprimiendo el rendir honores al Santísimo Sacramento, y los tragones huevones envainaron, estoy casi seguro que algún día se le rendirán honores a ella y a su pasado ministerial, hasta que llegó el fabricante de misiles, ese que han colocado de embajador en Washington sin pasar probablemente por la escuela de la diplomacia, algo así como el manda huevos que colocaron en Londres, y se colocó de nuevo a media asta en dichas fechas tan señaladas para las fuerzas armadas. Este pobre hombre no sabe las veces al año que los militares tienen que encomendarse a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Loreto o a Santa Bárbara, entre otras muchas. Debía pasarse un día por Cartagena a ver salir a San Pedro Marina Cartagena del Arsenal militar a hombros a ver si tiene huevos a prohibir su salida. Aunque todo se andará viendo al general rojo y vividor. Ese falso que lucía la Real Cruz de San Hermenegildo y vivía en casas del invifas con su coche oficial y presuntamente con sus machacas, y ahora quiere seguir con coche oficial podemita. Esa bandera estará a media asta mientras nuestro señor Jesucristo esté muerto en Semana Santa, porque está en las tradiciones de la Armada y en el manual de usos y buenas costumbres y no necesariamente tiene que estar en un reglamento de honores, igual que se sabe a que hora se entra de servicio pero jamás se sabe a que hora termina dicho servicio. La Constitución española, esa que le estamos aplicando a los nazis políticos catalanes, reconoce que los españoles somos católicos, aunque seamos un estado aconfesional, a ver si se entera señor Paco. Así que camarada; debes de leerte el artículo 16 de la Constitución.-España es un estado aconfesional, y no laico y no confunda laicismo con laico que no es lo mismo. Que se lo explique alguno de esos que tiene trincando en su oficina y este mejor dotado que un servidor.

La segunda cruz del mes de mayo se la vamos asignar al 6.25, que con par de cojones ha dicho, lo mismo que dijo el inepto de Zapatero, no habrá más trasvases del Tajo al Segura, las cuencas gallegas a 97% la de las provincias Vascas al 98%, es má, han desembalsado el doble del agua almacenada directa al mar. Estos que nada más llegar el inepto al poder se cargó el Plan Hidrológico Nacional en su primer consejo de ministros, un plan que ya había comenzado y en el cual él allende los mares y montañas lejanas ya había metido un montón de pasta, y habían comenzado las obras, hasta tal punto que colocó la primea piedra del trasvase del Ebro en febrero del 2004 y el inepto se lo carga cuatro meses mas tarde. El PHN aprobado en el Congreso en el 2005 modificando el plan del 2001 y sustituyendo el trasvase del Ebro por el proyecto AGUA.

El plan del 2001 trasvase del agua desde la cuenca del Ebro a Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, aprobado en la legislatura 2000-2004.

Y el programa AGUA plan actual prevé asegurar la disponibilidad de 928 hm cúbicos al año. El Ebro debería aportar (teóricamente) 1050 hm cúbicos al año, además de 135 hm cúbicos para Málaga y Gerona, grandes inversiones en Tarragona y Albacete. De estos 1163 hm cúbicos /año 448 hm cúbicos procederían de inversiones realizadas en mejoras de gestión, ahorro, renovación de infraestructuras y rentabilización. Y 715 hm cúbicos procedentes de la nefasta desalinización. De los 0.31 céntimos de euro el metro cúbico según tenía previsto el PHN la cifra se elevó a 0.52 céntimos el metro cúbico.

A 0.36 céntimos el metro cúbico de agua desalada subvencionada para usos agrícolas y entre 0.50 y 0.70 de agua desalada para consumos urbanos. Y el consumidor paga los primeros 9 metros cúbicos a 0.54, los siguientes hasta los 18 metros cúbicos a 1.80 euros y a partir de ahí a más de 2 euracos el metro; pero aún así el agua es un bien de consumo del cual nos quejamos bastante por sus precios y luego en el bar pagamos un 1,50 por una botellita de 250centilitros, cosas de la vida. Al venir pasta de la Unión Europea de los fondos FEDER estos exigen pagar por las infraestructuras que cada destinatario emplea, de lo que resulta que en Castellón el agua costaría mucho menos que en Murcia que costaría mucho más.

Como ven a los murcianicos por ser los que mejor aprovechan el agua del mundo, ser los primeros en inundar el mercado de los mejores productos agrícolas de Europa, encima se les castiga. A Murcia ni gota de agua, ya que cuando los aragoneses navarros y catalanes quieren colocar sus productos Murcia ya los tiene vendidos. Además se inventan unos daños medioambientales inexistentes para poner fin a los trasvases, desde la sequía del 2008. Y ahora en mi opinión para seguir llevándose la pasta en la gestión se plantean el trasvasar agua desde Extremadura al este de Castilla la Mancha y la cuenca del segura. Señores politicuchos estamos en el siglo XXI, y ni los unos ni los otros solucionan un problema de fácil solución. El proyecto del Ebro está enterrado desde entonces y así seguirá porque el 6.25 no está solo, tiene la colaboración de los peperos aragoneses. Sinvergüenzas de políticos. Oído señora Rudi.

Y condecoraremos con la tercera cruz del mes de mayo al tenor y chorizo becario de los 1800 eurazos mensuales, que el rojerio madrileño ha designado para encabezar la lista podemita en el cortijo séptico de la Comunidad de Madrid.

Un trincador que exige disculpas al señor Garrido tras la imputación, caza y derribo de la enferma señora Cifuentes, "ya recuperada por cierto" de su patología.

Dice el camarada desde su barricada que PERTENECE A LA MISMA BANDA, así como oyen, banda, un tío que al parecer en su banda tiene colocados a los que le endosaron la beca, en el Congreso al diputado que le examinó su tesis, que al parecer no paga impuestos por la venta de los libros podemitas. Este rejón es el más peligroso de todos estos en mi opinión, uno de los que llaman como autoridad para asistir al "foro" de los sectarios en"ESPAÑA, UN PAIS DE QUIJOTES" menudo elenco, menuda tropa como diría el otro.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.