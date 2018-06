Cristóbal Valladolid:"Avanzar para negociar"

En tiempos de guerra, cuando se acuerda una negociación, quien ha ganado una posición no se queda parado esperando el alto el fuego, sino todo lo contrario, promueve una ofensiva para ganar más terreno, porque este terreno ganado a última hora será lo que se ofrecerá para no perder ,negociando, la posición anterior. Por lo menos así lo hace Israel, que de política de guerras sabe un rato.

El Gobierno, intervino a Cataluña con el 155 CE, se podían haber arreglado un montón de cosas, pero la cobardía evitó que se hiciese como era debido y se aprovechase la ocasión para "normalizar" - esta palabra que Sánchez ahora hace suya- , eso es, que Cataluña cumpliese con la CE y por lo menos se cumpliesen las sentencias del TC y se arreglase el tema de la educación, los medios de comunicación subvencionados por los separatistas, y también clausurar definitivamente el tinglado exterior de propaganda anti España.

Pues bien, ahora nos encontramos con que no solo no hemos conseguido nada con el 155, sino que el egoísta Sánchez quiere "normalizar" las relaciones del Estado con Cataluña - como si Cataluña no fuese parte del Estado-, pero claro, los independentistas van avanzando y haciendo cosas que saben que no tienen salida, como por ejemplo amenazar con promover un nuevo referéndum, boicotear al Rey - o sea, a la representación de todos los españoles- o comprometerse a implementar las leyes declaradas inconstitucionales, porque volverse atrás de todo esto, será, si es que se negocia, lo que se ofrecerá, a cambio de blindar la situación anterior a Septiembre del año pasado.



Eso es, mantener al Estado Español lo más lejos posible de Cataluña y por ende, asegurar que Cataluña siga, con el Estatuto anterior, formando poco a poco, mediante la mediatización y la enseñanza, el espíritu nacional, y el odio hacia lo español necesario para que Cataluña en su día sea una nación imparable hacia la autodeterminación.

El próximo 9 de Julio, Sánchez se reune con Torra, espero que Sánchez sepa entender que éste, solo representa al 47%, a los independentistas, no a Cataluña. Parece claro que Sánchez va a seguir necesitando los apoyos de los independentistas y de Podemos para gobernar, e incluso para formar un futuro gobierno tras unas elecciones, y como ya se ha visto, una vez que los medios, y el propio PSOE, han aceptado lo que antes no aceptaban: que los enemigos de España decidan el futuro de la Nación a cambio de dar la silla a Sánchez, éste va a dar ahora a los independentistas todo lo que quieran con tal de que tenga apariencia de constitucional aun a sabiendas de por donde van los tiros.

La cuestión es mantener abiertas las puertas del diálogo con los independentistas, ahora que se ha levantado la veda, por si fueran necesarios en un futuro no tan lejano, las cosas no han cambiado. Los partidos de siempre, quieren el Poder, España viene después.

Con estos: la izquierda de los ciento y pico de años, los que dieron un golpe de estado con Largo Caballero, por haber perdido las elecciones - demócratas de toda la vida de memoria histórica- , no hay nada que hacer, lo llevan en el ADN, y con los nuevos comunistas, tampoco.

Lo malo, es que el PP de Mariano nos demostró no tener lo que hay que tener para gobernar, y ahora solo nos queda Ciudadanos, a no ser que de las primarias del PP, surja un nuevo liderazgo renovado y dispuesto a acabar con quienes solo ven en España una gigantesca finca llena de españoles a los que mandar, como sea.

NO ES BROMA

Blog nosonbromas.blogspot.com