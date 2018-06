Francisco Hernández: "Nuñez Feijoó será el próximo Presidente del Gobierno"

El traidor que nos gobierna, solo piensa en los 85.000e anuales, en los 100.000 que presuntamente cobrará en el Consejo de Estado, y en el cuadro que colgaran en la Cámara baja, para recuerdo de la mayor infamia parlamentaria cometida desde la muerte del dictador. Con la muerte del dictador, llegó la monarquía parlamentaria, hemos sufrido un golpe de estado militar orquestado desde la izquierda para reafirmar la corona y poner en valor un monarca colocado por el dictador, que es inmensamente mejor que un presidente de la república, más tradicional y acorde con la evolución de la vieja Europa, y como no, infinitamente más barato para el pueblo, ya que tenemos la corona con menos presupuesto del mundo, pero con más solera y prestigio internacional.

Hemos sufrido los abusos y desmanes de la primera mayoría absoluta de la socialdemocracia con un Felipe González, que la primera gran clavada que le dejaron fue la reconversión Naval de los astilleros públicos que son un nido de cuñaos, que llevan 45 años nada más que generando perdidas y más perdidas, que hay que sufragar con los impuestos, pero son nichos de colocación de altos ejecutivos nombrados por los gobiernos de turno y los grandes bancales donde crecen los sindicalistas y viven los liberados.

Hemos sufrido la lacra del terror, con cerca de los mil asesinados, que han derramado su sangre por este país y el constitucional los colocó en la nómina parlamentaria.

Hemos sufrido la defensa del Estado con el juego sucio que era la única manera que existía de combatir el terror, y además toda España aplaudía de puertas hacia dentro. Metimos a los ministros y secretario de estado unos días en la cárcel y problema resuelto, y seguimos sin saber si mister X era en realidad mister X., hemos sufrido la mayoría absoluta que enloqueció al faraón pepero.

Hemos sufrido la mayor masacre, que sacó a la calle al pueblo de Madrid como si un dos de Mayo se repitiera, solo que un dos de Mayo solidario y humano. Se la atribuyeron a los yihadista, cuando fueron cuatro moros que inmolaron para que nunca supiéramos la verdad. Y hemos sufrido las corruptelas de todos los que han pasado por el gobierno y le han salido sus respectivos chorizos, empezando por los sindicalistas y acabando por los comisionistas. De hecho los Pujotes continúan viviendo como el tato, pero el oportunista Urdanga ya está en la celda del listero de los albañiles que se llevó la pasta hasta de los huérfanos de la Guardia civil. Luego los españoles nacidos en democracia y próximos a los 40 años ya llevan sufrido más de lo que se merecen.

Al parecer hemos sufrido poco, ahora tenemos que sufrir al golpista parlamentario que ha mentido a los españoles, diciéndole a las jaurías populistas lo que querían oír, y ahora decir todo lo contrario, y dejando muy contentos a catalanes y vascos. Ya veremos si tiene tiempo a repatriar presos y aflojar la pasta para catalanes y a los murcianos y extremeños que les den. Además de intentar dinamitar la cruz del Valle de los Caídos, exhumar al dictador con o sin permiso de la iglesia, para hacer un gran parque temático de los socialdemócratas donde puedan cantar la internacional con el puño cerrado ya que sobre los asesinos leninistas y marxistas no han legislado; y aprobar su primera ley por real decreto del suicidio al objeto de ahorrar pasta al Estado en lugar de gastar en paliativos. Subir el gas-oil para trincar 2500 millones más, y en un país donde todo se transporta por carretera en rico camiones. ¿Quién va a pagar? El consumidor, él está de gorra en la Moncloa y la señora en lo suyo, los actos benéficos Onegeando con dinero de los demás. ESTAS SON SUS PRIORIDADES. Y el populacho dicharachero felices como patos en estanque dorado, disfrutando de la castaña de mundial. Cientos de asesinados sin resolver y el muy humano del Marlasca, nos cuenta sus milongas.

La ministra esa que nos coloca que en mi opinión debe tener algún tipo de patología, ya que pierde la memoria continuamente, y delgadez que roza la anorexia, quiere saltarse las leyes para aprobar por la puerta de atrás el estatuto de los catalanes que el constitucional tumbó, porque para eso se creó el tribunal, para decir lo que es o no es constitucional.

La otra que desde la hacienda Andaluza le reclamaba a Rajoy 4000 millones de euros que necesitaba para la financiación autonómica de la que ella era la gestora ahora dice el golpista parlamentario que no hay tiempo para llevarla a cabo, en que quedamos, la realidad es que lo que no hay son huevos, porque para darle a los andaluces, castellano leoneses, murcianos, extremeños etc., Tiene que quitárselo a los vascos y catalanes esos golfos nacionalistas que le han apoyado en el golpe parlamentario, a cambio de pasta. Y la fotito del avión, con esas gafitas negras, estilo misión imposible. Y esa reunión con el Macron, que no le ha hecho ni puto caso, para llegar a la conclusión que los campos de concentración hay que hacerlos allende los mares. Ya está en marcha toda la maquinaria de la socialdemocracia para fabricar un producto al estilo IL DIVO, solo que éste parece que es bilingüe, habla ingles y el Bel Canto se le da mejor. Que importante tener un presidente que habla ingles, vasco y catalán. Las declaraciones de la inauguración de los juegos del mediterráneo, no tienen desperdicio alguno, sin pelos en la lengua el tío: "Lo importante no es lo que hablaron, lo importante es que el Señor Presidente y el Monarca estaban allí". Junto a un golfo con un lazo amarillo en la solapa. Solo faltaría que con la pasta que han metido los contribuyentes españoles el monarca que va a entregar el premio principado de Gerona, inventó de los empresarios catalanes, los va a tener que entregar en la Tasca de Juan. Porque está en obras el teatro y a tragar. Que manos, que manos, como diría un Murciano para hacer pijos de barro y el Torraos pidiendo un referéndums vinculante desde guásinton, el coletas visitando cárceles a ver el estado en las que están, no por orden del guapo de las manos, sino por si acaba él en alguna de ellas.

Núñez feijoó será el próximo presidente del gobierno español con el apoyo del naranjon, aunque me atrevería a decir que podría llegar a serlo por si solo si este atracador del voto popular se mantiene en la Moncloa durante estos dos años. Y sería lo mejor para España.

Porque aunque gane Sorayita la patochada de primarias a presidir el nuevo pepe, y sea la próximas presidenta del Partido Popular, no tiene porque ser la candidata a presidir el gobierno en mi opinión. Y Feijoó, cumplirá su mandato y compromiso con los gallegos, y por mucho que el gran Fernándo Jáuregui diga que le presentó su libro, para a continuación dejar caer que no es un narcotraficante con el que se relacionaba en sus comienzos. Tiene algo de razón era un contrabandista de tabaco, de esa marca que los americanos envasan en Marruecos. Y las fotos que están por salir seguro que deben de ser de alguna cacholada, o trinchándose un buen pulpo a la feria.

Opinión tan solo opinión, sin acritud ninguna.

Viva Cartagena.

Francisco Hernández.