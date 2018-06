Jesús Millán Muñoz: “Reflexiones sociopolíticas de alguien que no entiende nada del mundo”

Estas frases o fragmentos o adagios son en definitiva cuestiones o preguntas, sobre una multitud de temas. Son pequeños trozos para que un hipotético lector, antes de dormirse, en el metro, en la espera de tantas esperas, pueda en un minuto o dos, leer un fragmento, y después, pensar y reflexionar y meditar. Después cuestionarse y preguntarse sobre dichas entidades y realidades, no solo las palabras, no solo el estilo, sino el contenido, y quizás, siempre siendo prudente y mesurados, en lo que se cree y en lo que se deja de creer. Después quizás añadir un mejor contenido a estas ideas.

- Quizás exista en el mundo, ahora, y en todos los siglos, una enorme lucha y dialéctica, teórica y práctica, para los que intentan que Dios siga existiendo en el corazón de los humanos, y los que quieran que desaparezca. Quizás exista en el mundo, hoy también, una enorme lucha en la humanidad, los que quieren que el corazón del ser humano, el alma humana sea de un color o sea de otro. Quizás, seamos capaces de entender y comprender, que hay dialécticas y luchas por la economía, la política, el territorio, pero seamos menos conscientes que también, que quizás también existe una enorme lucha en el mundo por el color del alma humana, por la ideología secular o no secular que predomine en el corazón-mente-cuerpo-psique y alma-espíritu humana. Y quizás, quizás no entendamos toda la realidad del mundo de hoy, porque no comprendemos ese aspecto de la realidad. Es decir, una lucha metafísica mundial entre ideologías, colectivos-grupos, individuos para intentar convencer a los humanos de una ideología o de otra, a nivel teórico y a nivel práctico.

- ¿No sé, si en el fondo, el motivo y el fin, es que existen ideologías y grupos y colectivos que lo que desean es que nos animalicemos más, para de ese modo, nos controlen y nos manejen mejor, para eso, hay que teóricamente minusvalorar una ética y moral que se ha ido formando durante siglos y milenios, e ir imponiendo otras, y de ese modo, unos caemos en unos errores morales graves y otros, otros en otros, y así nos pasamos la vida pagando dividendos y plusvalías a esos errores morales graves, que encima diremos que son ejercicios de nuestra autonomía y de nuestra libertad?

- La solución, al menos hoy, la solución sociopolítica del mundo, no es que además de los doscientos Estados actuales, existan dentro de un siglo trescientos o cuatrocientos, porque por la misma razón o quizás más, los que se quieren dividir de Estados que llevan siglos existiendo, podrían surgir en el mundo docenas o cientos nuevos, sino la solución para que la humanidad superviva, no es la creación de nuevos Estados, al menos en Europa, sino la unión, caminar hacia un Único Estado Europeo, y un Único Estado Mundial, en paz y en tolerancia y en libertad, y si es que los humanes lo quieren...

- ¿Durante siglos, España defendía militarmente a todos los territorios de España, ahora trozos de España se quieren hacer Estado independientes, porque ahora ya los defenderán Europa militarmente, mientras tanto se han ido haciendo más ricos que otras regiones, mientras tanto han emigrado millones de personas a esas regiones más ricas, ahora los más ricos se quieren independizar de las regiones más pobres de la misma España...?

- ¿Hay regiones de España que su papel principal ha sido, ofrecer mano de obra, migrantes a otras regiones del mundo y de España, y esas regiones siempre quedándose con la misma población o menos que antes, y otras han ido creciendo, y en segundo lugar, en caso de conflicto como pechos para ponerles los trajes militares que defiendan los intereses de todos, especialmente, de las regiones más ricas...? ¿Se está abriendo una especie de "nuevo colonialismo de unas regiones contra otras" dentro de la Península Ibérica? ¿Una nueva forma de "imperialismo regional de unas regiones frente a otras"?

- ¿Acaso creen ustedes que cuatro propietarios ricos de tierras de Castilla, que apenas sabían leer, si es que sabían, que no entendían de nada de política, ni de cultura, ni de todos esos temas son los que pagaron e incentivaron e hicieron surgir los conflictos bélicos que han estado en la Piel de Toro estos dos últimos siglos...? ¿No las guerras carlistas, ni la guerra civil última no la crearon los agricultores y propietarios de Castilla que apenas sabían leer, sino las crearon otras personas, y de otras regiones...? ¿Los propietarios de Castilla y los no-propietarios, pusieron sus hijos que se quedaron en los frentes, y después del conflicto, tuvieron que emigrar a otras zonas de la Piel de Toro o de fuera de ella...?

- ¿Lo difícil de entender, que será un misterio que lo comprendamos en el Otro Mundo, es que ideologías, que dicen defender a los proletarios y a las clases bajas, se alían con ideologías que desean secesionar el Estado y el país, por consecuencia, si se consigue dicho objetivo, sea total o parcialmente, las clases bajas, tendrán menos estado de bienestar, porque la riqueza, la riqueza que se concentra en las regiones más ricas, se quedarán vía impuestos o hacienda, la mayor parte con ella los de su región...? ¿Esto es una contradicción que me pregunto, si alguien conoce la solución, porque yo la desconozco...? ¿O acaso estamos creando una ingeniería sociopolítica, utilizando la separación del Estado en varios Estados, de facto o de hecho o de derecho a medias, por la cual, al separarse el Estado, las regiones más ricas se semiindependizan o independizan, y se queden con la mayor parte de la riqueza, y el resto, se quedan con una parte menor, con lo cual, se crea la pobreza o disminución del estado del bienestar, y después, vienen esas ideologías y recogen los votos en forma de poder o recogen el máximo poder en forma de votos...?

¡Nadie se ofenda, porque a nadie se desea, ni se necesita, ni se quiere ofender, son solo preguntas...!

