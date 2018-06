Manuel del Rosal:"Escrito a Pedro Sánchez el Miserable"

Porque hay que ser miserable para poner sobre una mesa de negociación los cadáveres de cientos de inocentes y el dolor perenne de sus familiares. Más aún cuando ni siquiera se trata de negociar por la paz - aunque sería una paz de sumisión - sino que se trata de alcanzar el poder y mantenerse en él.

Hace treinta años ETA realizó la mayor carnicería terrorista de su historia. Usted, ¿señor? Sánchez tendría por aquellas fechas unos 16 años y desconocemos cual era su pensamiento al respecto, cual su sensibilidad ante tamaña maldad, cual su simpatía para con las víctimas y sus familiares - recuerde que han sido muchos niños los asesinados por esas alimañas que usted, sin el más mínimo escrúpulo, va a acercar a sus casas, a sus familiares - lo que si sabemos es que, llegado a sus 46 años, el proceso mental que ha evolucionado en su mente, lo ha hecho en una única dirección: el egocentrismo, el narcisismo y una ansia bárbara de poder. El poder tiene un precio, lo sabemos y varias monedas para pagar ese precio, pero entre esas monedas usted ha escogido la más miserable, la más abyecta, la más dolorosa para quienes fueron asesinados por quienes ahora recibirán un beneficio y por sus familiares cuyas secuelas mentales jamás podrán desaparecer: hacer uso de las víctimas como moneda a cambio del poder. Por el poder y a lo largo de la historia de los pueblos se han hecho barbaridades inconfesables. Usted pasará a la historia como aquel que por el poder abrió de nuevo las heridas de los asesinados por una jauría de alimañas y las de unas familias destrozadas. Si usted es capaz de hacer esto por el poder, ¿qué no será capaz de hacer? Y no me venga usted con las milongas de lo "humanitario" porque lo que para usted es "humanitario" aplicado tan solo a los asesinos, es humillación a las víctimas y sus familiares. Dice que "se debe" acercar primero a los enfermos y a los mayores de setenta años ¡pobrecitos míos! Le recuerdo que esos enfermos y mayores de setenta ni siquiera permitieron enfermar, mucho menos permitirles llegar a los setenta, a los cientos de asesinados vilmente. Ya, ya sé que a usted todo esto le importa un bledo debido a que, desconociendo como tenía hace treinta años su corazón, si que sabemos como lo tiene ahora: frío como el hielo y duro como el acero y los glóbulos rojos de la sangre que impulsa a través de su cuerpo, no son tales, sino partículas de ambición de poder que alimentan un cerebro cuyas interconexiones sinápticas solo se realizan para rendir culto al poder. Usted es un algoritmo con forma humana que ni siente ni padece, salvo para que ese algoritmo diseñe las maneras de alcanzar el poder y mantenerlo sean las que sean y por muy miserables que sean.

El poder envilece, endurece, pervierte, manipula, ciega; convierte la verdad en mentira, corrompe, engaña y, por supuesto, hace miserable a la persona que lo busca a cualquier precio. Puede que en su mesilla de noche descanse un prontuario de como alcanzar el poder sin sentir escrúpulos. Puede que usted se base en la doctrina de Maquiavelo o en los consejos expuestos por Robert Green en su libro "Las 48 leyes del poder", puede. Lo cierto es que usted ha elegido una de las maneras más viles y más miserables para alcanzar y mantener el poder: comprarlo con la sangre de las mujeres, los niños y los hombres que fueron asesinados por quienes ahora, y gracias a su "humanidad", van a recibir derechos cuando ellos quitaron el derecho más inalienable de una persona: LA VIDA.

Hay más miserables en este macabro juego de compra-venta de vidas y de sufrimientos. Son los que quieren tapar su miseria moral, señor Sánchez, justificándole lo injustificable y admitiéndole lo inadmisible; son los intelectuales, periodistas, analistas, tertulianos y, sobre todo, los sectarios presentadores de esas dos cadenas de televisión sectarias, que todos los días por las mañanas esparcen por toda España el pútrido olor de la manipulación informativa más fétida y tóxica.