Salvador Monzó Romero: "Lo suyo"

A mí no me son simpáticas las ratas,

Y asimismo los sapos me dan asco,

Como ciertos animales de dos patas,

Tal que más de un catalán y algún vasco;

Siempre he creído que eran buena gente,

Y de un tiempo acá,... ¡menudo chasco!;

Cuanto menos resulta muy sorprendente

Cómo se valen de cualquier artimaña

Para proclamarse... ¡País Independiente!;

Han ido tejiendo una tela de araña

A la espera de cazar esa mosca

Alternando mala fama y peor saña,

Rezando a san Estanislao de Koska

Unos, y los otros a la Moreneta,

De forma fina éstos y aquellos, tosca;

En Román paladino: tirando de Eta,

O con la matraca de España nos roba:

En cualquier caso haciendo la puñeta;

Lo suyo es, -quien siga dándole coba

A lo de una República Obsoleta,

O a lo de un País Vasco de cubo y escoba-,

Que deje ya de una vez... ¡de ser un jeta!.