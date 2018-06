Carlos Herrera carga contra la última canallada de Pedro Sánchez: "Cabrones vomitivos"

A vueltas con el acercamiento de los presos que ha puesto en primera línea de actualidad el Gobierno de Pedro Sánchez, este 29 de junio de 2018 Carlos Herrera se preguntaba en voz alta en su columna de ABC dónde deben estar los presos y concluye que es una ecuación difícil de resolver.

Recuerda Herrera por si a alguien se le había olvidado algo esencial:

"a los presos de la ETA se les dispersó para que no formaran bloques graníticos en las cárceles en las que hubieran querido estar. La eficacia de la lucha contra la ETA ha consistido en diversos pilares, siendo uno de ellos, fundamental, dispersar a estos cabrones por todas las cárceles del país. Si tienen que hacer turismo sus familiares es, en cualquier caso, menos deprimente que el turismo que han de hacer a los cementerios las familias de los asesinados".

Y remacha Herrera:

"Sánchez le van a pasar facturas. Y va a pagarlas le gusten más o le gusten menos. Ha anunciado sin demasiado rubor que va a proceder a un par de acercamientos: presos del procés y presos de ETA. Por partes: los presos preventivos del golpe de Estado propiciado en Cataluña por toda la bosta independentista son, exactamente, presos en espera de juicio, y en nada perjudica al proceso judicial que vivan cerca de sus familias y sus abogados. Sólo existe un pequeño problema: si se trasladan a cárceles catalanas deberá de tenerse en cuenta que la Generalidad tiene competencias carcelarias y que ello puede suponer algunos beneficios penitenciarios que choquen con la intención del instructor. Insisto, no es grave que Junqueras esté en Can Brians, pero deberá observarse con lupa si eso supone algún provecho extra al que no tendría derecho si siguiera en Estremera".