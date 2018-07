Victor Entrialgo De Castro: "El usurpador"

Va por ahi contoneándose como si fuera un Presidente europeo elegido democráticamente cuando en realidad se trata de un impostor. Un usurpador del poder del pueblo. Se ha hecho con el poder en una moción de censura supuestamente constitucional, cuando de constitucional nada.

Jamás puede serlo la hurdida por un ser presuntuoso y ambicioso que, con ochenta y cinco diputados, el menor número de diputados de la historia del PSOE, empujado por poderes fácticos, se ha apoyado en los golpistas y chantajistas que se suben diariamente a los escaños y telediarios a desafiarnos en nombre de unos líderes encarcelados o huidos por intentar acabar con España y su Constitución.

Esto es un fraude de ley, el acto realizado al amparo de una norma que en realidad persigue un resultado prohibido por el ordenamiento juridico, más viejo que el Código de Hammurabi y una de las tareas más frecuentes de los abogados en el mundo entero.

Sanchez, como en ocasiones anteriores, ha vuelto para cargarse al PSOE, para obstaculizar con sesenta y cinco diputados una admonición del Estado a Cataluña y para batir el récord guiness en el cambio de opinión de un político.

El gobierno no entrará en el "agravio territorial", dice el Presidente interino, como si las razones de la crisis hubiesen sido los agravios de las instituciones del Estado, la oposición o un embajador a Cataluña y no un golpe de estado.

Muchos periodistas que no aprenden, o no quieren, o no pueden aprender, siguen hablando de diálogo, de mano tendida, ante un delito continuado de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Todo sea ha intentado ya. La respuesta es la ley. Sólo es preciso aplicarla.

Pretenden ignorar que esta gente no se conformará nunca. Es un error seguir cediendo. La única solución es la proa. Sin disfraces de piolin. El problema es que mientras no haya una fuerza política con valor para cambiar nuestra legislación electoral siempre habrá unos cuantos judas dispuestos a venderse al enemigo por unos cuantas Direcciones generales o unos cuantos millones de euros.

Aunque quizás le sirvan dos años para hacer lo que en realidad ha venido a hacer, Usted Sr. Sanchez, con ochenta y cinco diputados, es, en realidad, un usurpador del poder del pueblo. Y supuesto que usted tenga moral y palabra, cosa que su trayectoria permite poner en cuestión, está obligado a convocar elecciones. O convoca elecciones ya, o el pueblo soberano se las arreglará para echarlo.