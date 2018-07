Manuel del Rosal: "Pedro Sánchez el homeópata"

"La homeopatía es un sistema de medicina alternativa creado en 1796 por Samuel Hahneman basado en su doctrina de "lo similar cura lo similar" que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas administrada en pequeñas dosis"

Pedro Sánchez está convencido de que, para curar el mal de la inmigración en España, lo mejor es acoger "pequeñas dosis de ese mal" un día sí, otro no y el de en medio. Es por eso por lo que en la reunión que ha tenido en Europa para hablar sobre el tema, los demás primeros ministros y presidentes le han endosado más dosis de inmigración. Ángela Merkel ha sido la más beneficiada por la homeopatía de Sánchez, pues le ha colocado una buena remesa de "pequeñas dosis" que a ella le molestan. Al final, Ángela no ha podido sujetarse y ha dicho: "No esperaba que me saliera tan bien". Ahora España tiene garantizadas las dosis necesarias para, mediante la homeopatía migratoria, solucionar el problema. Los españoles ya sabemos que Pedro Sánchez es ferviente homeópata, los europeos también, por lo que le están preparando el envío de más dosis. El problema que en España representa la inmigración, va a ser resuelto por Pedro Sánchez con dosis de más inmigrantes.

La medicina clásica nos dice, muy al contrario que la homeopática, que el mal hay que atajarlo lo antes posible y de la manera más efectiva posible, a veces incluso con cirugía de urgencia, pero Pedro Sánchez es un fiel homeópata y va a seguir inyectando "pequeñas dosis de inmigrantes" diariamente para eliminar el problema. No solo dosis de los que arriban a nuestras costas, sino también de las dosis que generosamente nos van a remitir gratuitamente nuestros socios europeos. Italia y otros países no creen en la homeopatía y no se apuntan a recibir dosis de inmigrantes, son gente mala y anticuada pues no están abiertos a las medicinas alternativas y, por tanto, se niegan a admitir pequeñas dosis del mal que es causante de la enfermedad migratoria que sufre Europa en general y España en particular.

Ángela Merkel ha quedado encantada con "el nuevo chico que acaba de llegar" en referencia a Pedro Sánchez. De momento la homeopatía del "chico nuevo" con respecto al mal de la inmigración le ha permitido a Ángela un respiro frente a sus socios de gobierno a los que nada de nada les gusta la forma en que Ángela lleva el asunto. Si la nueva percepción de lo que representa la inmigración para Europa que está aflorando en diversos países, cristaliza - que va a cristalizar - Pedro el homeópata va a apretujar en España una cantidad ingente e imposible de gestionar de inmigrantes, pero, eso sí, en pequeñas dosis un día sí, otro no y el de en medio. No en vano es "el nuevo chico de la Unión Europea" y además homeópata. Sin embargo, no ha preguntado a los españoles si estamos de acuerdo con su homeopatía migratoria. ¿Es así como entiende usted la democracia, señor Sánchez?