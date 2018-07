Santiago López Castillo: "¿Primarias o últimas?"

Usted creía que cuando Rajoy se retirara a sus aposentos, a registrar lo irregistrable, la canallesca tiraría de las riendas, so, pero quia, arrecian las críticas porque ahora hay más muñecos en las marionetas del parque de atracciones. Antes, porque la mente pensante era el dedazo y ahora porque ensayan malamente la regeneración y se reparten mandobles para el nene y la nena. Tan es así que el periodismo amarillo ha obligado a los personajes del cuadro de actores se tapen la boca, no porque le duelan las muelas, sino para que no les interpreten los movimientos silábicos, gesticulación al que se adhieren hasta los entrenadores de fútbol.



Y, la verdad, el primer acto del PP está siendo bochornoso. La 4ª, la 5ª y la 6ª, mambo, se salen de la programación y no digamos la 1ª de TVE que -en su "democratizacion", entiéndase totalitarismo- se ha convertido en enjuague de los excipientes del "chico" español como le llaman por ahí fuera, dígase empleado de la planta de caballeros de El Corte Inglés. Resulta que usted, que ha estado 40 años de máximo responsable de TVE en el Parlamento nacional, no conoce quién es el tal García Hernández; el único con estos apellidos fue un jugador del Real Madrid, bastante bueno, por cierto. El de hoy actualidad es diputado por Ávila y algo se le habrá pegado de Adolfo Suárez.



De las damas aspirantes al sitial de Génova (el PP no sabe vender la paridad de sexos cuando baten con creces a las feminoides de izquierda; entiéndase Esperanza Aguirre, Luisa Fernanda Rudi, ministras a go-gó, incluida la ambiciosilla Ana Mato, Isabel Tocino, grasiento magro por su sentir frenético hacia el Opus Dei, Ana Pastor, presidenta actual del Congreso, capitidisminuida por esta locura del secesionismo, y Mª Dolores de Cospedal y Soraya Sáez de Santamaría). Están dando un espectáculo nada edificante. Si ésta es la unidad que propugnaba Rajoy, van dados. Sin olvidar al pirómano García Margallo, un resentido por haber sido cesado en su momento, que no para de sacar su ego a pasear como lo hiciera desde la primera legislatura, y desde entonces ha llovido un rato largo.

Entre tanto, el odiador -si se me permite el palabro- de la Merkel la agobia con besos para su álbum coleccionable de la Moncloa; sigue extendiendo cheques a los independentistas y filo-terroristas, además de atraer a los falsos refugiados de la negritud (migrantes los llaman ahora los progresistas, ¿será porque tienen migrañas?), mientras Roures saca a Franco a pasear como preludio de su exhumación del Valle de los Caídos.

Vivimos días de vino y rosas sin que falte el tinto de verano.

PD.- La izquierda faltona decía que la derecha subía los impuestos en plena canícula. Pero el zurupeto Sánchez tiene piscina, sauna y flora en el palacio de la Moncloa. Así que démonos por jodidos.