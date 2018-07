Francisco Hernandez: "Con la mano en su pecho"

Con la mano en el pecho, como si de un patriota se tratase, se presenta el falso presidente del Gobierno Español, al igual que una imagen del Greco, ante los micrófonos parlamentarios para decirnos que no hay peaje en el traslado de los golpistas a las cárceles catalanas. Aunque estén en prisión preventiva, es de todos conocido que los presos en Cataluña están en manos del gobierno de la Generalidad. Y hay cientos de presos esperando traslados años, y no son trasladados. Y menos a prisiones de cinco estrellas lujo, construidas a imagen y semejanza del político de turno.

Este pobre hombre de ego más que subidito debe de pensar que somos tontos del tó, como diría el murcianico de turno. Ya nos la ha querido introducir con los nacionalistas vascos y el acercamiento de los presos a sus cárceles, para que sus familiares vayan de visita sin tener que pedir las suculentas y gustosas dietas de viaje al lendacari nacional.

Han liado la traca con la RTVE y acojonado estoy de pensar que podemos estar en manos de los podemitas; la televisión más vista en este país, la televisión que dice estar al servicio del gobierno de turno y es una mentira absoluta, la televisión que está en manos de los ugetistas y los comisionistas, ya que el consejo y el presidente tan solo están para llevarse la pasta con sus hermosas nóminas del dinero de los impuestos.

La pregunta es la siguiente. ¿Puede este hijo de su gran madre acabar con la media España que aun cree en los valores y las virtudes de las personas? En un principio parecía, que al rodearse de un gobierno de filibusteros de alta preparación y de rigurosa notoriedad pienso que no. Pero visto que todo un magistrado del tribunal supremo, que estará encantado de pasear esta próxima semana por las calles de Chueca, oliendo a la mierda y a las meadas que los dos millones de sensibilidades del colectivo ese tan marginado van a disfrutar de su reivindicaciones sexuales en libertad, amor y fraternidad, dándole por donde maduran los pepinos al resto de madrileños. Había de ser una semana de calles cortadas y fiestorro de la liga de familias honradas que tendríamos que oír lo que dirían estas rapaces de la socialdemocracia.

Hoy más de 600 policías han empezado a trincar a otra banda de chorizos de la democracia política española; donde hay chorizos peperos y chorizos socialdemócratas, y el primer presunto chorizo del NARANJÖN, ese naranjito que va de honrado, pulcro y limpio ya tiene su chorizo. ¿Y que es lo que ha dicho? Que inmediatamente lo suspenden de militancia en el partido.- con dos cojones, el problema está resulto, lo suspenden de militancia. Y el tito Chimos que ha dicho del chorizo de la Diputación, que es una gran persona y que está seguro que no han metido la mano en la caja, pero debe dimitir. Y que ha dicho doña Mónica, ni jota.

No cabe la menor duda este país no tiene arreglo, estos políticos no tienen nivel ni para estar en mercadillo de verano asignando los piojos a los veraneantes. El otro sinvergüenza pidiendo las atribuciones de haber sido presidente de la generalidad, el guapo tendiendo puentes para pagar las concesiones a todos los golpistas parlamentarios, el coletas dando las gracias a la seguridad social por lo bien que lo han hecho con el parto de su Lola, que desde aquí le mando los mejores deseos de restablecimiento y que sus dos criaturas puedan salir adelante, Dios mediante. Pero ella que se restablezca pronto, porque no vamos a poder estar sin semejante joya parlamentaria, el Congreso no va a ser lo mismo sin ellos estos cuatro meses que vamos a estar sin ellos por la baja que imagino que se tomarán el papá coletas y la mamá casoplona.

El nuevo chico español, así le presentaron en la Bélgica flamenca, un chico que es capaz de todo, un chico que debía mirar a Francia y ver como un presidente de una república pide a la iglesia católica que tome más parte en la acción de gobierno y se acerque más a las instituciones francesas, un Macron de una socialdemocracia del siglo XXI, no, aquí no, aquí nos colocaron entre todos los folclóricos parlamentarios al guapo, muy viril él, solo hay que verle las poses que se marca, y vuelta a los comienzos e ideologías rancias de principio siglo XX.

Hace bueno a zapatero, seguro, solo nos queda un consuelo que zapatero era un inepto que lo sufrimos durante ocho largos, larguísimos años y este pido a Dios a diario que las clases medias, sean capaces de tirarlo de la Moncloa, no echarlo sino tirarlo como si de una compresa se tratase. Dos años pueden ser muy largos, con semejante chico nuevo español, aunque no se apruebe ningún nuevo presupuesto general y prorrogue el pepero, el daño que puede hacer a la economía española, a los empresarios, junto con los autónomos y las subidas de impuestos directos más los indirectos es inenarrable. ¿Quiénes lo vamos a pagar? Los 19 millones que trabajan, los obreros, de ahí que un país de obreros donde los socialdemócratas debían controlar por mayoría, esté próximo a la desaparición como partido. El gran D. Fernando Jáuregui, con la maestría que le caracteriza, pide que su majestad don Felipe VI, nada mas y nada menos, reciba en Zarzuela al presidente torraos, hasta donde podemos llegar con esta prensa tan desaprensiva. Nunca entendí porque en un país de obreros podía sacar una mayoría absoluta un centro derecha, ahora me doy cuenta que está bien claro el porqué, porque el chico guapo va a arrasar en estos 18 meses lo que el pobre registrador de la propiedad ha conseguido con el esfuerzo del contribuyente. ¿Qué le diría el joven y guapo al portero de la selección española? "Si, que le diría" cuando fue a despedirlos junto a su ministro de deportes, ese que odiaba el deporte y que no llegó a la semana en el ministerio, batiendo el record en perder la cartera, para desconcentrarlo de tal forma, que la criatura no ha podido centrarse en los 30 días que estuvo en la Rusia Imperial.

Me olvidaba, se acuerdan de aquellos de la Ceja Zapatera, de aquellos humanos y buenos sociatas, de aquellos solidarios y comprometidos con las causas sociales, de esos buenos hombres y mujeres que se fajan a diario para que las personas más necesitadas no sufran y tengan a su alcance todos los placeres del capital social.

2 millones de euros dicen que debe el señor Miguel Bosé a la Hacienda pública. ¿Cómo lo hacen? Como es posible que el resto de los mortales mañana día 4 de julio, la inmensa mayoría de los mortales, Hacienda les cobre lo mucho o poco que les salga a pagar la declaración y a estos de la ceja no.

El, al traslado, como si de una empresa de transporte se tratase, traslado de golpistas, traslado de etarras, traslado de inmigrantes, traslado de Franco, traslado de ministerios etc.

Y los primeros resultados de su gestión están aflorando, en su magnífica gestión económica industrial, tenemos que decir adiós a 22.000 millones de euros que la británica -bae-Systems, arrebata a la Gran Navantia, los australianos les dan el contrato naval a sus creadores. Y los autónomos, cuando alcancen los 40.000 euros en facturación, a seguir facturando en dinero negro, no dejarse engañar, no es verdad que os descuentan el IVA, os lo cobran igual y se quedan con él, presuntamente. Viva la facturación real, más economía sumergida, ¡como hay poca! Hermoso día el cuatro de julio para mi y más hermoso para el pueblo de los EEUU.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.