Gaspar Albertos: "Tres eran, tres, las hijas de Elena..."

...Tres eran, tres, y ninguna era buena, termina diciendo el famoso refrán que nos lleva a poder comparar el mismo con las tres decisiones "estrella" que ha tomado Pedro Sánchez antes de cumplirse un mes desde su investidura como Presidente del Gobierno de España, a saber, acercamiento de presos de ETA, traslado de los políticos secesionistas acusados de rebelión a cárceles catalanas y la puesta en manos de Podemos de la Radio-Televisión Española.

En tan poco tiempo, no hay disimulo posible.

En cambio, antes incluso de comunicar estas medidas se ocupó de anunciar otras que no iba a acometer y que precisamente obedecían al ideario legislativo que propugnaba su propio grupo político. De entrada anunció que seguiría gobernando con los presupuestos aprobados con el PP en el gobierno (a los que su grupo hizo una enmienda a la totalidad). De derogar la reforma laboral aprobada también por el PP, ya veremos; si acaso algún artículo pero que no ponga en riesgo la recuperación económica que nosotros tanto hemos denostado. De la que llamamos "ley mordaza" o Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, ya tendremos tiempo de ocuparnos que para eso ya he anunciado que pretendo agotar la legislatura y la Ley no debe ser tan mala. Las pensiones que sigan como están; nos seguiremos endeudando lo que haga falta pero que no se me echen los pensionistas a la calle, ¿Eh, PNV y Podemos? (dicho y hecho). De financiación autonómica para que vamos a hablar; veremos lo que queda después de ofrecer "media España" a los catalanes si es que lo aceptan para renunciar al soberanismo y es que además... tampoco habrá tiempo para hablar de financiación.

Aquí de lo que se trata es llegar a mediados del 2020 sin que haya crispación o datos económicos negativos que señalen al gobierno como responsable, vengan de donde vengan las medidas en vigor.

Ahora bien, a los grupos políticos que le han aupado a la Moncloa tiene que contentarlos cuanto antes para que no lo abandonen a las primeras de cambio y el enrarecimiento del patio político y social por esas exigencias nada secretas (pero sí desmentidas por Pedro Sánchez) pase cuanto antes.

Al PNV y Bildu va a conceder el progresivo acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra sin asegurar que muestren arrepentimiento, pidan perdón o colaboren con los crímenes por esclarecer. La "pela" ya se la había asegurado el PNV apoyando los presupuestos del PP que van a seguir en vigor, ora votando esto, ora votando lo otro. No he visto más fariseísmo político que el del Aitor Esteban, portavoz en el Congreso del PNV.

A la suma de los independentistas de ERC y PuigdeCat, antes de emplear el tiempo en medidas de gobierno que sirvan, según su ideario, para mejorar la vida de los españoles, pone todos los resortes del estado a trabajar para trasladar a los políticos presos independentistas catalanes (en España hay más políticos presos) a cárceles de Cataluña, aún a pesar de que sabe que lo que le están pidiendo es la liberación de esos presos. Veremos en qué queda la reunión del próximo lunes en Moncloa con Quim Torra.

Y por último, efectivamente no admite la composición "formal" de un gobierno multicolor, pero contenta a Podemos poniendo en sus manos el control exclusivo de Radio Televisión Española a cambio de su apoyo en la moción de censura. ¿Tan urgente era adoptar esta medida y desproporcionalmente poner en manos de quien ostenta setenta y un escaños en el Congreso del rabo de la sartén, de la carne y del carbón de RTVE?

Como decía al principio, no hay disimulo posible ni buena alguna de las hijas de Elena.