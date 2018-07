Jesús MIllán Muñoz: “Adagios XX de Juan de Portoplano”

No crea todo lo que expreso, antes de creer o no creer en algunas ideas o frases o fragmentos. Antes de eso, inténtelo comprobar, ver y analizar, lo que dicen otras personas, sobretodo lo que indica la ciencia. Es para mí una tristeza, que ya que no obtengo nada de estos artículos, no obtengo ninguna remuneración económica, además de ello, cargase con la responsabilidad de equivocarle. Por tanto, no crea todo lo que expreso, ni lo que no conceptualizo. Sino que usted amplíe y reforme y conceptualice estas ideas o estos datos o estos argumentos. O dicho de otro modo, ahora los sistemas de medio comunicación periodísticos, permiten, que usted debajo, en el comentario, añada con respeto y datos sus ideas...



- No olvide, que se pueden recoger ideas de mil autores, y el resultado sea erróneo. Igual que se pueden recolectar alimentos diversos y el guisado o cocido o la ensalada producida ser demasiado agria o incluso insana.



- Me he pasado toda la existencia buscando métodos que los conceptos e ideas, que todavía no han pasado por el método científico, puedan resultar más exactos y más verdaderos y más verídicos y más comprobables.



- Los humanos nos perdemos y nos encontramos con las palabras. Por lo cual, hay que intentar mostrar y demostrar con argumentos y experimentos y datos y comprobaciones que esos conceptos-ideas-términos-vocablos sean verdaderos.



- Que algo te guste o algo te disguste, no quiere decir, que porque te guste sea cierto, y porque no te disguste sea verdadero. Sino te guste o no te guste, hay que analizar-comprobar si es verdadero o es falso.



- Creo que muchas ideas y conceptos que hoy entran en el enorme campo de la cultura-humanidades-filosofía-estéticas-teologías-religiones, que todos estos conceptos e ideas, tienen que ser analizados por el saber que denominamos ciencia o ciencias. Con eso y con esto, no quiero decir, que si la ciencia dice es falso, sea totalmente falso, pero si dice que es erróneo o falso la ciencia, habría que preguntarse, que posiblemente pueda serlo, o al menos, creerlo con ciertos matices y matizaciones...



- La mente y alma y psique humana está formada y conformada con cientos o miles de pensares-conceptos-percepciones-emociones-sentimientos-pasiones, que en parte, son verdaderos y en parte erróneos, y por consecuencia, hay que delimitar, cuales son verdaderos y cuales son falsos, o en qué parte son verdaderos y en qué parte son erróneos...



- Igual que denominamos mares-océanos diferentes a grandes masas de agua, quizás también existan mares-océanos a grandes masas de principios y conceptos y prácticas éticas y morales. Y esos universos morales teóricos y prácticos de alguna manera, entran en conflicto o en consenso con otros, en algunas cuestiones o en docenas de temas o en cientos... Hoy, hoy la humanidad si desea y quiere tener visos de horizonte de perdurabilidad, tiene que crear y promocionar programas de investigación para crear puentes entre todas las cuestiones éticas y morales de todos los sistemas ideológicos-culturales-sociales-filosóficos-religiosos del mundo. Porque de no hacerlo, la humanidad tendrá un enorme poder tecnocientífico, pero tendrá enormes diferencias morales y éticas, y esto les llevará a conflictos debido también a razones o motivos económicos, sociales, demográficos, etc.



- Estos adagios-frases-enunciados-aforismos-fragmentos-apotegmas que se firman con Juan de Portoplano, no son para convencer a nadie de nada, sino para invitar al diálogo y a la discusión. Usted desconocido lector-lectora, tiene abajo, la posibilidad de añadir o quitar, matizar o perfilar o negar estas ideas u otras, eso si con respeto. Así se crea el hipertexto, la conversación socrática, en el foro o ágora de Internet. Le invito a usted, a todas estas docenas de artículos, cientos de fragmentos que usted añada su opinión-idea-demostración-argumentación expresada con respeto... Ningún articulista sabe-conoce-entiende de todo, al menos yo no...



- El prólogo es un subgénero literario. Y también el fragmento.



- Los que creímos, creímos durante décadas que tendríamos un lugar en el mundo de la cultura, aunque fuese pequeño, y ya oteamos que dentro de un tiempo, aunque no sabemos cuándo y cómo, tocará la campana de la sentencia, y somos conscientes que todo lo que hemos fabricado de frases y de ideas y de colores e imágenes, que todo se perderá y se destruirá.



- He estado casi toda la vida hablando con las piedras, ninguna me ha contestado, ninguna le ha gustado nada de lo que he construido.

- La cultura que crea millones de productos, y la inmensa mayoría quedan olvidados en la ingente montaña de palabras o imágenes o sonidos. Hasta la saciedad he indicado, que se deje libertad de publicación y expresión, pero que hay que buscar un método, para si alguien indica una nueva idea o nueva pregunta o un nuevo argumento no se pierda en la ingente montaña de creaciones humanas. ¿O esto se hace adrede para que destaque lo que interese a unos o a otros...?

