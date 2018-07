Manuel del Rosal: "Pedro Sánchez con Obama: ¡Cuidado! Estamos en conjunción planetaria!"

"Los pueblos que olvidan su historia, están condenados a repetirla" Marco Tulio Cicerón, jurista, filósofo, político y escritor romano

Contritos y rezando el Yo Pecador deberíamos estar. Una nueva conjunción planetaria asoma por el horizonte. Como dijo Leire Pajín, aquella ministra inefable del gobierno Zapatero, tomando forma de Nostradamus femenino o vestal del Oráculo de Delfos del PSOE, cuando Zapatero y Obama coincidieron en el tiempo: "Estamos ante una conjunción planetaria. El acontecimiento histórico del planeta Tierra" "El liderazgo de Zapatero en Europa y el de Obama en USA, traerá una nueva esperanza para muchos seres humanos" Esto le decía Leire Pajín sin pestañear en el año 2010; todos sabemos como terminó Zapatero y - lo peor - como terminó España dos años más tarde.



Pedro Sánchez, nada más terminar el consejo de ministros del pasado viernes y comprobando que Obama no iba a asistir a su invitación a la Moncloa, se apresuró raudo y veloz a ir él al encuentro de Obama. Aprovechando que este estaba en un hotel madrileño por su asistencia a la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular, allí se presentó acompañado de su fotógrafo oficial para inmortalizar su entrega a Obama. Una foto más para su álbum. Pedro, al igual que Zapatero, ha buscado una nueva "conjunción planetaria" que le catapulte hacía el año 2020 y ganar las elecciones, pero Pedro ha debido olvidar como quedó Zapatero y España en aquella primera conjunción planetaria de infausto recuerdo. Y lo peor no es que lo haya olvidado Pedro, lo peor es que los españoles ya ni recordamos aquellos años de la conjunción planetaria que prometía el bienestar y la riqueza y que, sin embargo, nos dejó en la pura ruina a los españoles y desahució a Zapatero de la Moncloa. "Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla". Y para mi que Pedro Sánchez, con la complicidad de un pueblo que olvida su historia, nos va a llevar a repetir los gobiernos de Zapatero.

La conjunción planetaria del año 2010 entre las "estrellas" Zapatero y Obama, nos cogió desprevenidos porque el aviso premonitorio de Leire Pajín nos llegó tarde. Esta nueva conjunción no debería sorprendernos si los españoles no olvidáramos tan pronto nuestra historia, pero es que los españoles tenemos una memoria muy flaca, que además se viene a menos debido a que hoy en día los recuerdos son instantáneos ante la avalancha de información que nos agobia minuto a minuto. Y es por eso que olvidamos todo aquello que sucedió hace una semana, no te digo lo que sucedió hace décadas o centurias. Es imposible que nadie se acuerde de la extinción de los dinosaurios, ni del Diluvio, ni del meteorito de Tunguska y, sin embargo, esas catástrofes naturales sucedieron en el momento justo en que hubo una conjunción planetaria. ¿Qué nos puede traer esta nueva conjunción planetaria formada por la alineación de Pedro Sánchez y Obama, dos estrellas más falsas que Judas? Yo no lo sé, lo que si sé es que las consecuencias político-sociales derivadas de ella pueden hacer temblar el misterio. Yo, de momento y por si las moscas, he hecho examen de conciencia y propósito de enmienda y jurado no volver a pecar. Además, todos los días visito a la Virgen patrona de mi pueblo llevándole una velita, y le rezo para que se apiade de mí. Es el único consuelo que puedo tener ante la caterva de políticos "progres" y "humanistas" capitaneados por Sánchez que van a dejar a España peor que la dejó Zapatero. Y es que esta nueva conjunción entre Sánchez y Obama me recuerda - yo sí tengo memoria - a la de Zapatero y Obama que nos iba a traer "la nueva esperanza para los españoles" y que nos condujo a la crisis más dura que registran los anales de la España democrática.

Puede que esté equivocado y así lo deseo, pero me temo lo peor para España y los españoles pues una de las estrellas que se han alineado para la conjunción se llama Pedro Sánchez, y esta estrella es mucho más dañina que la estrella Zapatero porque está dominada por un ansia bárbara de poder, hasta el punto de vender - sin el más mínimo escrúpulo - troceada a España a quienes le apoyen en su deriva totalitaria.