Moris Beracha:"Ucrania se desliga de Europa y no regulará minería de criptomonedas"

Aunque los grandes países de Europa han señalado abiertamente que es necesaria una regulación para todas las operaciones relacionadas con criptomonedas, con el fin de evitar los robos y las estafas, las autoridades de Ucrania han dado un paso al costado y aseguraron que por ahora no tienen ninguna intención de controlar la minería de monedas digitales en su territorio.

Esta noticia ha caído muy bien entre los mineros ucranianos, ya que los mismos se encontraban trabajando bajo una total incertidumbre y temerosos que pudieran ser multados o intervenidos por el Estado.

Los Servicios Estatales de Comunicaciones Únicas y Seguridad de la Información de Ucrania han aclarado que la oficina en este momento no tiene fascinación en la emisión de reglas para la minería de criptomonedas, sin embargo, no descartaron que pudieran emitir algún tipo de restricciones en un futuro.

Según algunas páginas especializadas, los cripto mineros ucranianos estarían creando mucho más de 100 millones de dólares al año, lo que usualmente atraería a las autoridades, pero no en Ucrania.

La no regulación en la minería de criptoactivos también ha llamado mucho la atención de diversos inversionistas del ramo, ya que podrían realizar algunas operaciones sin la presión de los entes reguladores europeos.

Asimismo y en una declaración dada a conocer por el consejo de protección de Ucrania, The Countrywide Bank of Ukraine supuestamente estaría buscando emitir su criptomoneda personal, lo que sería un gran paso para esta institución financiera.

Ucrania sin duda alguna parece decidida a llegar a un consenso con su comunidad local de criptomonedas, lo que en un futuro traería, sin duda alguna, grandes inversiones para esa nación.

El uso de moneda digital cada día se hace más popular en mundo entero y Ucrania no es la excepción. Un negocio de envío y entrega llamado Varamar, comenzó a aceptar Tokens como una técnica de pago para sus servicios expertos.

Alexander Varvarenko, fundador de la referida empresa afirmó que la medida tomada por su compañía resolvería las dificultades de pago con naciones como Rusia, Pakistán o Qatar.

Ante este escenario, varias corporaciones ucranianas han adoptado por aceptar una o varias criptomonedas como opciones de pago, o han establecido equipos similares a Blockchain similares para evaluar cómo usarlo en su beneficio.

