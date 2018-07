Raloch: "Pasen por caja"

Efectivamente españolitos, todo el que por acción u omisión haya contribuido a que el actual gobierno haya llegado al poder, ya pueden hacer sus peticiones o reclamaciones, que sin duda alguna, como ya está ocurriendo, serán generosamente atendidas.

A los poco días de instalarse en los sillones ya empezaron a hablar (quizás para tantear a la opinión pública) del acercamiento de los presos de ETA que sean enfermos terminales o mayores de setenta años, a cárceles vascas, lo que incluye a personajes como los responsables del asesinato del concejal Blanco y del atentado de Hipercor. No lo entiendo, porque no se de que se quejan esos criminales, apuesto a que cualquiera de sus víctimas preferirían vivir en la actualidad, enfermos o con cierta edad, que estar bajo tierra desde hace años. Y sus familiares deberían estar contentos, pueden verlos, mientras que los de sus víctimas no tienen la misma posibilidad con los suyos.

El presidente racista catalán ha ofrecido generosamente al del gobierno central un diálogo de igual a igual, ha insistido en ello. O es un hipócrita o un ignorante. ¿Razón? Le guste o no le guste, el presidente del gobierno del Estado es el superior jerárquico del de una región del mismo, en la cual es su representante. En consecuencia, el diálogo entre los mismos, siempre deseable, puede y deber ser franco y honesto, pero nunca de igual a igual, porque no lo son. Sin embrago no le han aclarado esa idea al catalán. ¿Alguien lo esperaba?, ¡hay que pagar!

Es lógica esa altivez cuando la titular de la cartera de Política Territorial y Función Pública apoyó en el Congreso, por tres veces, un referéndum independentista pactado con los separatistas catalanes. Por cierto, ve necesaria una reforma de la Constitución "urgente, viable y deseable", me temo que para intentar colarnos esa parida de "nación de naciones" ideada por su jefe (¡Aclárense o váyanse! 18.09.2017)

Siguiendo con los pagos, los golpistas catalanes presos ya están en cárceles de su tierra, recibidos como héroes, lo que provocó el mismo día de su llegada, un enfrentamiento violento. Esperemos que estén contentos, sus prisiones se asemejan bastante a hoteles de varias estrellas, y ocupan cada uno una celda, aunque están diseñadas para dos personas. Seguramente como Cataluña tiene asumidas las competencias penitenciarias, pronto se harán acreedores de diversos privilegios que de otro modo ni soñarían.

No sería de extrañar que se aumenten en quinientos los efectivos de los Mossos y les autoricen la compra de armas de guerra, como piden, aunque esto último ya les fue denegado en el 2015 ("De mal en peor" 31.10.2917). Posiblemente también logren la incorporación de los mismos a las base de datos policiales europeos, es decir, el zorro en el gallinero.

Por de pronto el gobierno central ofrecerá a los separatistas un aplazamiento y quita parcial de gran parte de su deuda, muy elevada, que asumirá la nación. En otras palabras, ésta última pagará los gastos hechos por los independentistas y el mantenimiento de sus fugados en el extranjero, a un nivel acorde con la brillantez de su traición.

Los morados, cuyo jefe criticó que "los favores se pagan con sillones en consejos de administración" controlará la televisión y las personas al frente de la misma tienen como principal mérito su sectarismo ideológico. Es lo que querían..., por lo de ahora, lo dijo públicamente su jefe. La consecuencia será un intento permanente de lavado de cerebro, de convencernos de que solo ellos tienen la verdad, por lo que encima tendremos que estarles agradecidos.

Españolito espabila, aprovecha las rebajas y pide, quizás te caiga algo.