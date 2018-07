Salvador Monzó Romero: "Adiós"

Cuando no hay en la alacena

Qué llevarnos a la boca,

Como haciéndose la loca,

Viene la vieja Carmena

Para ver si nos los toca,

Por ir al grano, los sebos,

Lo mismo de días que nuevos...

A ella le da lo mismo

El Corán que el Catecismo,

Como españoles o suevos;



Si se le da algún respaldo,

Se vuelve cual miel de abeja,

Que de ello nunca se aleja...

Sabe que es el mejor caldo

El de la gallina vieja...

Se le ha metido en la sien

Que se suba a su tren

Gente de índole ambigua,

Que aborrezca el ser antigua...

Mas no la gente de bien



Que teme ir a los infiernos...

Ahora lo que más priva

Es el ir a la deriva,

Aunque les pongan los cuernos

Y encima paguen el iva...

De vagos y maleantes

Faro y guía, cuanto antes

Tome el hábito de lego

Y con más no venga luego...

Con los que son,... ¡ya hay bastantes!.



Si la rana muta a rano,

Y éste a la rana el ano

Le pone,... todo cristiano

O moro teclea al piano:

¡Adiós al Género Humano!