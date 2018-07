Francisco Hernandez: "Zapatero Este te hace bueno"

Todos los periodistas de la socialdemocracia española, esos que sufrieron la presión del madero, o aquellos que visitaron los calabozos de la policía del antiguo régimen, todos estarán contentos, ya que el sinvergüenza del Torraos ha visitado la Moncloa y ha sido recibido por el golpista parlamentario, ese que a su señora le molesta tanto que le pregunten por su nueva residencia, una chica ella acostumbrada al buen dormir en casa ajena, en casa de los simpatizantes y ahora duerme en un palacio con todo un ejercito de servidores sociales en la nómina del Estado. Pero más a gusto deben de sentirse los Copernicus de la radio tipo Fernando Jáuregui o Sr. Encinas etc. y un muy largo etc., ya ha sido recibido, ya se ha paseado con su lazo amarillo por la Moncloa, señor Jáuregui, ahora solo falta que lo reciba el ciudadano D. Felipe VI en Zarzuela para mayor gloria, y ¿ahora qué señor Jáuregui? Ya se habrá dado cuenta usted que este tío no quiere diálogo que es el bis del otro, del CONTUMAZ.

Como decía hoy se han reunido dos golpistas, un golpista parlamentario, y un golpista políticos de última hora. Uno que amenaza al Estado con su edad y con sus hijos ya criados, debe ser que sabe que puede acabar en la trena, como sus antecesores. Con este pp., descafeinado, en plena crisis de recuperación y estructuración de ideas y nuevas soluciones, con dudosas actitudes de los buitres del poder y en una España pensando en las vacaciones de verano y en el chiringuito playero, junto al tinto de verano y el plato de boquerones anisakis incluido.

Los golpistas cómplices están devolviéndose los favores mutuos, los unos a los otros, uno se tapa con la manta de los años que hace que un presidente de la generalidat no visita la Moncloa, porque el último que la pisó fue en busca de una financiación tipo vasca, y al no serle concedida montó este pifostio del proceso, y el otro agradeciéndole el voto de la moción del golpe. Y en la tertulia de mi barra de bar, discutía con un pepero manchego, el cual culpa a maese Rajoy de ser el culpable de que el guapo y esbelto 6.25 sea el nuevo presidente, de este fin de legislatura. Aludiendo a aquellas falsas palabras del guapo en las que le pedía a Maese la dimisión, y así no continuaría con la moción. Y yo defendía la posición, que el guapo ya tenía bien atado el voto podemita y por consiguiente solo tenía que trabajarse a los traidores vascos, unos traidores fáciles de convencer, porque solo piensan en su bienestar social, político y económico y al resto del Estado que le den. Conclusión, el manchego votará al naranjón, a ese naranjón promotor del golpe, a ese naranjón que está con la eutanasia o a ese naranjón que estuvo a pescar en el colectivo más dicharachero, tras la pancarta de los gays.

Tomen nota.- el presidente de gobierno no cierra la puerta al Torraos, del referéndum Unilateral y caminar hacia la república con la consecuente destrucción de la Corona. ¿que tienen que decir estos tendedores de puentes? y diálogo a las declaraciones del señor Sergio Sabría, donde nos dice que es sorprendente que en pleno siglo XXI se niegue un derecho a la autodeterminación, señor Sabría, en el derecho constitucional español ese derecho no está reconocido, y allende donde lo está, la ONU se lo reconoce a los pueblos que están oprimidos y represaliados en su propia tierra, algo así como el pueblo sajaragüi, y el proceso que el hassansito les está aplicando desde la salida de España del Sahara Español, levantado miles de Km. de muro y acotándoles el país hasta echarlos a tierra de nadie. Ese derecho que usted demanda desde la poltrona que se encuentra, de la cual vive, porque a usted Cataluña le importa una castaña. A ustedes lo único que les importa, son sus cuentas corrientes y su vivir bien con el dinero de los impuestos, ustedes son de izquierdas, pero de una izquierda bien comía y bien dormía. A ver si el guapo le echa bemoles y de verdad se celebra una consulta, que podía ser en las próximas municipales en las que votemos toda España, y así de una vez por todas terminamos con esta basura, desperdicios sociales que son los nacionalistas e independentistas. Ya que señora Ministra Poyato, que fácil lo tendría D. piso en su tertulia sectaria televisiva, si fuese una poyato papera, le haría rápidamente un pareado, y si a eso le añadimos que nació en la hermosa ciudad de CABRA en Córdoba pues todo dicho. Dice la Poyato doctorada en derecho constitucional por la universidad de Córdoba, la seiscientos o setecientos en el mundo universitario, con sus dos ovarios, que en 32 días que lleva el golpista en la Moncloa ha conseguido más que Maese en los últimos seis años, toda una doctora en derecho constitucional. Ya lo hemos observado señora Poyato, nada más llegar el Le PEN a Cataluña y tener que enfrentarse a la dura realidad y a los micrófonos independentistas. Señora ministra Poyato, los referéndums nos los hicieron a todos los españoles, no se los hicieron al presidente del gobierno, en todo caso podría decirnos que no tuvo lo que hay que tener para pararlos, y los hicieron por una única cuestión, dineros frescos de los españoles. ¿De dónde van a sacar ustedes la pasta, para la falsa ley de igualdad? Los hombres y las mujeres nunca seremos iguales, los hombres no paren, y las mujeres son infinitamente mas inteligentes que los hombres. De donde piensan sacar la pasta para acoger a tanto inmigrante, promovido por la llamada Sanchista y sus ONGes para las que trabaja la señora, recogiendo pasta.

Para que los pijoprogres de la socialdemocracia hijos de papá con tarjeta negra, o de esos que se van de obreras del amor con dinero público y que están sentados en el banquillo de los acusados y el naranjón, ni jota.

Hoy es un gran día el señor juez Llanera cierra el sumario del "proceso" y los golpistas Puig podemos y el Junqueras junto a sus acólitos políticos presos, dejaran de cobrar los 7000euracos de los impuestos, al perder sus escaños en el parlamento catalán.

Y al señor Grande Marlasca, nuevo ministro el interior, creo, y juez de profesión, ahora al servicio del poder ejecutivo. Decirle que si alguna vez tengo que volver a ponerme frente a un tribunal de justicia, espero no ser juzgado por un tío como él, bueno perdón por lo de tío, que creo que tiene marido. Detrás de la pancarta esa del arco iris, junto a los sindicalistas y el naranjón, con una caterva tras él, todos en pelotas con la churrilla al aire, y el asta de la bandera en el fin del recto, pidiendo no se que derechos y diciendo que hay mucho por hacer en el colectivo TRAN. Ese es el ejemplo a seguir, esa es la libertad de la socialdemocracia, que nuestros pequeños sigan viendo en Internet el espectáculo más bochornoso jamás conocido en nombre de una falsa libertad e igualdad.

Pero eso si, mucha pasta, mucho alcohol, mucho sexo consentido y expuesto al público, como si la antigua Grecia y Roma no hubieran existido. Si algún día tengo que presentarme delante de un juez lo haré en pelotas, ejerciendo mi derecho a mostrarme tal y como me parió mi madre.

Diez minutos le dio el negro y traidor Obama al golpista parlamentario, otro socialdemócrata que no tiene donde meter la pasta, pasta de sus memorias, de sus vivencias, de cómo retiró las tropas fomentando y dándole espacio al yihadismo, otro que no ha conseguido cerrar Guantánamo, otro que no ha conseguido que los gays entren en las academias militares, otro que después de ocho años no ha conseguido la Seguridad social universal, otro que construyó 1500Km de muro con Méjico, otro que aumentó los centro de inmigración como campos de concentración, en fin, otro que ahora viene a vendernos conferencias al estilo Gore, un Gore que cobraba hasta 250.000 dólares por hablarnos del cambio climático. Otro del que la Poyato dice que Obama le comentó al presidente que sentía que España volvía a dar señales de colocar la igualdad en el corazón de los demócratas. Doctorada por la universidad de Córdoba, no lo olviden. A ver si Trump le mete un buen correctivo en la reunión de la NATO, aunque a este se la sopla lo que le diga un presidente que ganó en las urnas su derecho a gobernar la nación más poderosa del mundo por mucho que le pese a los sociatas.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.