Jesús Millán Muñoz: “SETI”

SETI fundado en 1984 es un instituto de investigación cuyo acrónimo en inglés es Search for extraterreno Inteligencia o el proyectos o programas humanos que intentan buscar algún signo o señal de Inteligencia no humana o de inteligencia extraterrestre en el universo, especialmente en nuestra galaxia.



Existen distintos radiotelescopios en el planeta, y hasta ahora no se ha encontrado nada, salvo una señal que se denomina Señal Wow! que no está clara su interpretación. También existe una señal que se ha denominada SHGb02+14ª, que se emitió a mil años luz de la tierra.



Existen diversos programas a nivel internacional con esta finalidad, pero hasta ahora, los resultados han sido negativos. Entre otros los denominados SETI@Home, Climate Prediction, Einstein@Home, LHc@Home, Rosetta@Home.



Se indica que existen cinco millones de personas que ayudan con sus ordenadores a estos programas, es decir, prestando sus sistemas informáticos para procesar la ingente cantidad de datos que se reciben.



He reflexionado modestamente muchas veces, sobre este proyecto y en la medida de mis conocimientos siempre he ido llegando a unas reflexiones:



- Imaginemos que existe una civilización equis en nuestra galaxia, imaginemos en segundo lugar, que esa civilización equis, existe desde hace diez millones de años, nosotros desde el primer homo habilis inteligente, alrededor de dos millones y trescientos mil, e imaginemos en tercer lugar, que dicha civilización ha ido evolucionando a la misma velocidad que nosotros o similar, cuarto, como existe desde hace diez millones de años, sus conocimientos y su capacidad es miles de veces más desarrollada que nosotros, diríamos que es una civilización que al menos habita, al menos el espacio de una estrella, con todos sus planetas.



Una civilización equis inteligente, con estas características, es posible que sus conocimientos, lo que nosotros denominamos técnicos y científicos, estén desarrollados al menos mil veces más que nosotros.



Por lo cual, la conclusión, aunque no guste, es obvia, posiblemente sus sistemas de comunicación entre ellos mismos y con otras hipotéticas civilizaciones que no sean ellas mismas, no pueden ser, "las que nosotros disponemos ahora".



Primero, nuestros sistemas de comunicación, son relativos en el tiempo, es decir, de este último siglo, no quiere decir, que dentro de mil años no tengamos otros. Posiblemente dispongamos de otros. Por lo cual, los actuales sistemas serán un paréntesis mínimo en los sistemas de información y comunicación de nuestra misma especie.



Imaginemos como hipótesis que una aldea o tribu de África han llegado a un nivel de conocimientos elevados en su tecnología, y piensan que pueden comunicarse con nosotros de Europa, con señales de humo o de tambores. Puede que sea un sistema eficaz, para un radio de cincuenta kilómetros alrededor de su tribu, pero no creo que ni las señales de humo o de sonido por tambores llegue a mil kilómetros. Ni nosotros seamos capaces de captarlas desde Europa, aunque si con los satélites que tenemos en estos momentos, si es que nos fijamos en ellas.



Por lo cual, si existen civilizaciones inteligentes en el universo, si están en un desarrollo tecnológico o científico similar al nuestro, es o será muy difícil que nos comuniquemos, por la misma razón, la comunicación es diríamos compleja y difícil, si en segundo lugar, están en estadios más primitivos que el nuestro todavía no tienen la tecnología y ciencia para comunicarse con el exterior, y si está en estadios de evolución superiores al nuestro, puede que nuestras señales que emitimos o lo que buscamos sean sistemas muy primitivos con los que esa civilización utilice.



- Por otro lado, puede existir otra posibilidad, que una civilización miles de veces más desarrollada que la nuestra, con una capacidad de miles de veces o docenas de miles de veces más superior a nosotros, puede por un lado, como indicó Stephen Hawking, que sea un peligro para nosotros, igual que los europeos fueron un grave peligro para los pueblos precolombinos, o por otro lado, una civilización muy desarrollada a la nuestra, puede que sepa que existimos pero no quiera que nosotros lo sepamos o incluso no quieran comunicarse con nosotros, o incluso que ya lo hayan hecho de alguna manera, o quizás, incluso que nos vigilen, o quizás otras posibilidades.



De todas las respuestas posibles, creo que existe una, que nunca se dice, es que empecemos a pensar, imaginando que puedan existir civilizaciones extraterrestres, mucho más desarrolladas que nosotros y más inteligentes, y existan o no existan, empecemos a imaginar, como serían todos nuestros conceptos o ideas o representaciones en esas civilizaciones. Y al menos, ese sistema nos puede ayudar a evolucionar nuestras formas de pensar. Por ejemplo, ¿cómo sería una matemática o una física o una sociedad por una civilización inteligente mil veces más desarrollada que la nuestra...? ¿Y así miles de preguntas, y al menos nos servirá para evolucionar...?



http://personal.cim.es/filosofía © jmm caminero (14 junio-05 julio 2018 cr).