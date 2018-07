Salvador Monzó Romero: "El virus"

Lo mismo me da si ando

Por subidas que bajadas,

Por montes o por cañadas...

Cuando el Psoe coge el mando,

Volvemos a las andadas...

Mustia más que una malva

Y ya lejos de su alba,

A ver si no pone a salvo

Sus apellidos y el Calvo

Se lo cambia por la Calva...



Un atraso mental ver,

De por sí tan invisible,

Que en ella sea visible,

No sólo es que puede ser,

Es que además es tangible...

Puede ser que no se alarmen

En la RAE, ni la armen,

Pero si Pérez Reverte

En sus trece sigue fuerte:

¡Cuidadito doña Carmen!...

Aunque las suyas en ristra

La vitoreen y aclamen,

Él hará que a usted la llamen,

No ya señora Ministra,

Sino doña Escarnio... ¡y amen!;

Es su seso tan escaso

Que nunca se ha dado el caso,

Ni en el tiempo ni en el mundo

Que haya un ser tan errabundo...

Mejor que lo ponga al raso

Y a ver si con el registro

De los años, más fecundo,

Aunque sea un segundo,

Se le vuelve el suministro...

Puede ser que el más rotundo

De su vida, pues "le enristro

Y además le suministro",

Le dirá el Académico,

Este virus tan endémico:

Que usted acabe... ¡Ministro!.