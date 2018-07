Manuel del Rosal: "Feminismo de pasarela ¿Qué tiene Soraya?"

Por primera vez una mujer puede ser en España líder de un partido político y candidata a presidenta del gobierno.

Ni uno solo, ni un solo diario ya sea digital o en papel, ni una sola cadena de televisión, ni un solo analista, ni tertuliano, ni periodista, ni intelectual apoya a Soraya Sáenz de Santamaria. ¿Qué tiene Soraya? A la pobrecita mía parece que la ha mirado un tuerto. Mientras, las feministas permanecen calladas como putas en cuaresma. Debe ser porque Soraya es de derechas y de Valladolid; si fuera de izquierdas y del barrio de Chueca ya habrían salido a voz en grito protestando por tanta campaña en su contra.

Desconozco los motivos por los que todo hijo de vecino prefiere a Casado antes qué a Soraya, los desconozco y si los conociera no los compartiría por el solo hecho de que bien es sabido que cuando a alguien se le demoniza desde sus amigos es que les molesta, a ellos y a sus enemigos.

Las feministas deberían estar contentas de que una mujer pueda alcanzar el liderazgo de un partido político y tener opción a presentarse como candidata a presidenta del gobierno. Pues no. Parece ser que las feministas lo son dependiendo de a que mano están sucediendo las cosas; si a la izquierda son feministas a tope; si a la derecha ni siquiera se pronuncian. Yo vengo sosteniendo que las feministas lo son en tanto se pueda hacer daño a la derecha y que les importa un bledo la igualdad de género, las oportunidades a la mujer, los derechos frente a los hombres etc. mientras ellas vivan muy ricamente de las subvenciones al cuento feminista.

No sé lo que se cuece en las hediondas marmitas de los partidos políticos. Estoy fuera de los muladares y las pocilgas de sus mentideros, pero si miramos el C.V. de Casado y Soraya, Casado parece un mindundi al lado de ella. No solo en el C.V. académico y profesional, sino en el C.V. político. En todo Soraya le da un repaso de mil pares de bemoles. No digamos en personalidad. Sin embargo, todo el mundo quiere que Soraya sea la perdedora; no solo la perdedora, también que desparezca del directorio del PP. Uno no tiene más narices que preguntarse ¿Qué es lo que hay detrás de esa campaña torticera? Fíjense que las que más aportan en contra de Soraya son las propias mujeres del PP, de los diarios, de las cadenas de televisión, de las tertulias y de los análisis; una muestra más de como el que la mujer sea el peor enemigo de la mujer es condición natural en las mujeres.

No sé si Soraya perderá la secretaría del PP, pero si así se produce; España, las mujeres de España y esas feministas de pasarela, orgullo Gay y tasa rosa para las compresas, habrán perdido una gran ocasión para dar un paso hacia adelante en esas reivindicaciones por las que se desgañitan ...siempre que sea contra la montaraz y pérfida derecha. Pero... ¿qué tiene Soraya?