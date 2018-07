Jesús Millán Muñoz: “Posibles limitaciones de la informática y teleinformática”

Visto desde los ojos y el cerebro de un lego, de alguien que apenas sabe de informática, cree que el sistema tiene algunas debilidades, que quizás, se debería ir solucionando.



- Creo que un sistema de escritura y de datos, lo primero que tiene que ser es durable, dicho de otro modo, un trozo de arcilla cocida escrita en Sumeria o Mesopotamia hace cuatro mil años, se ha conservado hasta el momento actual. Por lo cual, podemos leerla hoy. Y nos puede dar información hoy.



Creo que éste es uno de los problemas que la informática debería solucionar, crear o inventar o diseñar o descubrir soportes materiales, en este caso informáticos que lo escrito hoy, pueda permanecer, se pueda leer o entender o recoger los datos e interpretar dentro de cien años, al menos cincuenta, pero también se aspire a varios siglos.



A mi entender esto es esencial. Porque de lo contrario, una enorme e ingente cantidad de información, datos, escritos, imágenes de y sobre cientos de temas y cuestiones, en todas las lenguas del mundo se perderán o se están perdiendo o de hecho se han perdido en estas tres o cuatro décadas de la explosión de los sistemas informáticos. Y seguirán perdiéndose y autodestruyéndose. Ya ha indicado la Biblioteca del Congreso de Washington que los soportes materiales informáticos de conservación de datos, DVD, no soportan más de quince o veinte años, y estos estando bien conservados.



Creo que la industria mundial de la informática y las administraciones públicas deberían situar esta cuestión, como un fin y objetivo a conseguir a corto plazo. Al menos intentarlo, crear programas de investigación con este fin.



Se necesitan soportes que contengan una enorme cantidad de datos informáticos, que puedan permanecer y durar durante siglos, empecemos por décadas y vayamos avanzando en el tiempo.



La nube y otro, tiene sus limitaciones, porque impulsos eléctricos o nucleares, podrían hacer desaparecer la información, enormes tormentas solares, pulsos electromagnéticos nucleares, etc.



- Se necesita un sistema material informático que conserve la máxima cantidad de datos, es decir, algo que conserve más que el DVD, el Blu-ray es la solución, sea el que conserva 25 GB. ¿Discos de cuarzo ya en el mercado?



Pero este sistema no se ha popularizado. Lo cual, para muchas personas y entidades sería esencial. Pero además se necesita que se investigue en este procedimiento, sistemas de conservación de información que sean lo más extensos posibles en cantidad de datos e imágenes, y que sean o puedan ser utilizados de forma fácil por las personas individuales. De esta forma, se pueda enviar a otra persona, o se puedan conservar en décadas, la mayor posible cantidad de información en un disco o en un soporte. Sobretodo se pueda enviar.



Se indica que los Pen drive o lápices informáticos pero estos se pueden borrar y escribir, y lo que se necesita es un sistema, que se grabe y se pueda leer o ver o recoger los datos, por un receptor pero no borrar y reutilizar. Pen drive que se puedan grabar, enviar dicho soporte, leer, pero no borrar, ni reutilizar.



- Otro punto esencial, es los datos escritos en un sistema o software anterior, sea el que sea, pueda ser leído por sistemas de software posteriores.



Ciertamente hemos pasado la etapa de que industrias creaban nuevos sistemas de lenguajes, y se han quedado obsoletos, por lo cual, de alguna manera, mucha información se ha quedado perdida, o no traducida.



Para el presente y el futuro, esta cuestión debería quedar resuelta, los nuevos sistemas de datos e información y escritura, deberían llevar incorporados que puedan leer y traducir a los nuevos lenguajes los lenguajes anteriores. De este modo, se pueda primero, ver y leer los datos de sistemas anteriores, segundo, se puedan traducir a los nuevos lenguajes.



Esto puede parecer una cuestión baladí para la gran industria en todos sus sectores, que tienen informáticos en sus nóminas, pero para los particulares es un grave problema. De hecho, creo que se queda y se ha quedado una ingente información olvidada y perdida y no traducida y no leída en sistemas de lenguajes informáticos anteriores.



- Para las personas legas en informática y en sus programas, aunque sean fáciles, para los entendidos, es muy difícil dichas cuestiones, y estas con enormes dudas, porque no entiendes bien el lenguaje, te indican una palabra, y no sabes y no conoces muy bien, lo que quiere decir. Por lo cual, creo que esto tendría fácil solución.



En algunas cámaras fotográficas, que ya ofrecen multitud de ajustes y de explicaciones, cuándo vas tocando cada ventanilla y cada posibilidad, te explica durante un tiempo, se abre como una especie de bocadillo informativo y te explica lo que quiere decir. Creo que en informática, en todos y cada uno de los programas o aplicaciones, sean de un tipo o de otro, sean de sistemas de escritura, sean de fotos, sean de facebook, twitter, etc. Cualquier aplicación debería tener añadido este elemento...



O dicho de otro modo, dentro de cada uno de estos programas o aplicaciones, contengan otras subventanas, dónde están multitud de posibilidades. Pues en cada una de ellas, al tocarlas, se debería abrir una explicación, lo más profunda y esencial posible, incluso con ejemplos. Creo que esto facilitaría enormemente el desarrollo de dichos programas y aplicaciones. Y por consecuencia, la generalización a toda la humanidad.



