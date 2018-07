Salvador Monzó Romero: "Mejor"

Confieso que me da pena

España, no por los brillos

De sus lonjas y castillos,

Sino porqué está llena

Por todas partes de pillos...

Proclamarlo es de ley:

No uno ni dos, son grey,

Y de todo este montón,

Tristemente el más pendón,

Es nada menos que el Rey....



El tal Juan Carlos Primero,

Que si hoy emérito, fue tal,

Y si no sigue tal cual,

Porque abdicó de su fuero,

Le espetamos: ¡Menos mal!...

Rota de su plan la cuerda,

No es extraño que la Izquierda,

Viendo en él que es la figura

Más fiel de un caradura,

Quiera mandarlo a la mierda...



Lo malo de esto es que abunden

Tanto los Rojos hoy día,

De lleno en esta porfía

Metidos, y que confunden

El Rey con la Monarquía...

Es tanta su terquedad

Que va a parecer verdad,

Si no se quitan de en medio,

Que es su mejor remedio

Peor que la enfermedad...



Mejor dejamos las cosas

Como están y que las rosas

De la Monarquía hermosas

Rebroten entre las losas

De a quienes... ¡les va abrir fosas!.