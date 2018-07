Francisco Hernández: "Bienaventurados los perseguidos por la justicia; porque de ellos es el Reino de los Cielos"

Puede en este globalizado mundo haber algo, o alguien mejor que un católico, seguro que si, un católico de verdad, un católico practicante un católico convencido.

Ya lo ven, cuando de niño veíamos esas películas de la vida, pasión y muerte de Jesús Cristo, en la TV del antiguo régimen como diría un podemita, era impactante aquello de Lázaro levanta, o el ciego que recupera su vista, o el disminuido físico que volvía a caminar o a María Magdalena cuando la quieren lapidar, pero nada emocionaba más que oír la predica de Jesús en aquella montaña de Jerusalén o por allí cerca, el recitar las bienaventuranzas. Pues si "bienaventurados los perseguidos por la justicia que de ellos es el reino de los cielos", ya lo ven Puig Podemos además de reírse de la justicia, del Estado, del Gobierno y de 45 millones de españoles, además de esos, el flequi irá directo al cielo. Además debe de ser por el trinque, nos crea otro partido nuevo, no sabemos con que intención, bueno si, con la intención de englobar en él a todo monstruo viviente y pudiente independentista catalán desde la extrema derecha rancia a la extrema izquierda cruel. Los Alemanes esos seres superiores, cabales, honrados, trabajadores, justos y que han hecho dos guerras mundiales, son los que nos van a enviar a Puig podemos al cielo y sin pasar por el purgatorio, ¿que debe hacer el juez Llaneras? con estos teutones, de tribunal de mercadillo de Lander al que pertenecen, y que se están pasando la orden de detención del flequi por el forro. El juez Llaneras debe pedir amparo, o recurrir al tribunal ese tan famoso, ese tribunal que puso a los etarras en la calle, ese que tiene al magistrado español que es lo más parecido a un antiespañol. Y si se huele que, ese tribunal de mamandurrias europeas, puede jugársela, lo mejor es que retire la orden de extradición europea y que el flequi se tire vagando por Europa durante los próximos 20 años, y que le den.¿quien paga los viajes del Torraos? ¿Y los del presidente de la mesa? ¿Quién paga los hoteles? ¿Quién paga las salas y comilonas? ¿De dónde está saliendo la pasta? Yo no me trago eso de las donaciones, esos no pueden estar donando tanto y en continuo. Es como el acoso y derribo contra la corona y contra el Rey Emérito, tenemos que aguantar al impresentable ese que vino de la argentina a quitarse aquí el hambre, decir las chorradas que dice, o las obscenidades de sus comentarios republicanos, aunque yo pienso que el peligro de la Casa del Rey viene de la misma casa. Y estos que el guapo ha acercado a las prisiones catalanas, a estos juzgadlos y meterles la máxima pena posible por golpistas.

Y al presidente de la Mesa, si no cesa inmediatamente a los seis parlamentarios de la generalitat, pues que le apliquen la ley y que lo trinque la Guardia civil ya.

Porque estos tíos, ya lo ha dicho el señor Borrell que debe de ser el que hace de poli bueno en esta partida de damas que está jugando el Pedro Bello.

Ya ven que hasta los vascuences están jugando ya con tres barajas, les va al dedo eso de sota caballo y rey. A mar revuelta ganancia de pescadores.

Dios mío si fuera o fuese verdad que el naranjón, en franca decadencia y por mucho que se esfuerce pudiese aguantar el tirón y calentar a la gente de tal manera que seamos ahora los otros, los que salgamos a las calles, por la educación, por el derecho a elegir donde queremos que estudien nuestros hijos, por las subidas de impuestos, por el asesinato en los hospitales a cargo de la Seguridad social, por no gastar ni un duro en cuidados paliativos, por ir a por los que tienen cuatro con cinco euros en los bancos, que somos los que vamos a tener que pagar el famoso impuesto con intimidación colocado a los grandes bancos, con la mala escusa del rescate, un rescate a las cajas donde los ladrones están ahora en el gobierno, que eran los que mangoneaban las cajas tipo Narciso Serra, valga el ejemplo.

Tendríamos que prepararle un 2019 no caliente a este cara dura de presidente de gobierno, lo siguiente a caliente que debe ser recalentaos, si los podemitas estaban todo el día en las calles con sus mareas, nosotros debíamos salir a marearlos pero un domingo, y al siguiente también. Hasta obligarlo a convocar las elecciones esas que dijo, por la cual dió el golpe parlamentario, y así tendremos un presidente votado por el pueblo soberano, no un presidente votado por el parlamento igualmente soberano.

Ajustes de 35.000 millones de euros y subidas de sueldos, no son compatibles para la creación de puestos de trabajo, al empresario hay que darles más beneficios fiscales de los que aún tiene, hay que darle más salidas a sus productos y hay que darle la facilidad de poner en la calle a todo aquel que no le sea rentable, ya tienen que mantener a esa masa sindical gracias a Dios que solo tienen peso especifico en la empresa pública la empresa de colocación del político de turno.

El impuesto a las tecnológicas es otra mamarrachada, no me extraña que mi querido súper Trump vaya lo sobrao que va, y ponga a todo el mundo a caminar. Hasta a la Reina Isabel II por cierto uno de los capitales más grandes del Reino Unido, y no la persiguen como persiguen aquí al Emérito que lo que debe tener son miserias después de 40 años de servicio. Hasta a ella le marcó el paso, un poco grosero debido a la edad de la pobre señora, pero sin tapujos.

Es el Monroe del siglo XXI, así que Putin el jefe del antiguo KGB y los Chinocapitalistascomunistas, que se anden con mucho cuidado, porque en el momento que se le crucen los cables y comience con las devaluaciones del dólar a ver que hacen con los palet de dólares que tienen. Al parecer debe de ser este presidente, el único proteccionista con su comercio y su industria, ¿Cuántos años han pasado para vender jamón de cinco bellotas lujo en los EEUU? Hay que ponerse las pilas y si les suben los aranceles a las olivas españolas, pues que se los suban, que los oliveros les suban primero la calidad y después el precio.

Por fin acabo el mundial de balompédicos de la antigua Rusia, las masas peloteras totalmente decepcionadas, los ganadores en las calles asaltando supermercados y destrozando bienes públicos, con cientos de detenidos, algún muerto, y los gendarmes empleándose hasta tal punto que a fecha de hoy hay más de 50 heridos.

Todo un ejemplo, de espíritu solidario y deportivo, la liga española es muy larga y los nuestros estaban agotados y resulta que en la final juegan la mitad de participantes en la liga española, pero no se preocupen que este mundo lleno de sinvergüenzas deportivos ahora van a celebran un Mundial en Qatar, con los principitos árabes, donde las chicas tendrán que ir de machirulos para poder entrar a los campos.

Donde no hay delincuencia porque te cortan el pescuezo si te pillan delinquiendo, donde los terminales peloteros españoles van a traerse la última pasta de su carrera porque le es poca la trincada aquí, y donde el 80% de la población es inmigración que trabaja por sueldos miserables, y viven hacinados en guetos, para así poder mandar cuatro dólares para la India o el Pakistán.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.