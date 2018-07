Salvador Monzó Romero: "¡Bis!"

Los hijos de las tinieblas

Que de largo son más listos

Que los de luz, se sabe;

Éstos, si tan solo en nieblas

Se meten, que como cristos

En la cruz acaben, cabe;

A aquellos, que haya o no haya

Luna o sol, les da lo mismo,

Como desde una atalaya

Vernos, o desde el abismo;

Si no son sus hijos, sus primos

Hermanos sí son los Rojos,

Con sus antorchas de paja;

Quienes, maestros en timos,

Aunque no son sino antojos,

A veces sacan ventaja;

Menos mal que solo dura

Lo de la antorcha su llama,

Y, si no en la sepultura,

Pasan su tiempo en cama;

La pena es que haya tantos,

Y de vez en cuando alguno,

O se le pasa la fiebre,

O pronto oye los cantos

De sirena, y el muy tuno

Busque otra vez el pesebre

Del Poder, donde los Rojos,

Cuando catan su cebada,

Se ponen hasta los ojos,

Antes que otra putada

Les hagan, y puedan verse,

Bis, con el... ¡hay que joderse!.