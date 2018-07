Victor Entrialgo de Castro: "Que se pudran"

Si la Fiscalía general del Estado ha acusado al Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania) de "incumplir el marco jurídico europeo que regula la orden europea de detención y entrega" ¿de verdad no puede hacerse nada?

De hecho eso fue lo que hizo el Gobierno Rajoy y la vicepresidenta Soraya, que ahora pretende volver. Nada.



¿Cómo puede ser que ante semejante extralimitación en su jurisdicción de un tribunal alemán de pueblo y su flagrante intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles, el Estado español no tenga mecanismos ni instituciones, ni políticos, para hacer nada, cuando ha sido víctima de un golpe de estado?

El Ministerio Público español opina que el tribunal alemán "ha asumido las funciones de enjuiciamiento atribuidas a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, produciéndose una indebida intromisión en la jurisdicción de los tribunales españoles".

Pero todo eso se ha dicho y escrito de puertas adentro, pero nada, absolutamente nada, de puertas afuera, cuando de puertas afuera habría que haber montado un pollo europeo que removiera los cimientos de la euroorden y de la Unión Europa.

"Sólo un político" el eurodiputado Esteban Gonzalez Pons, desde Bruselas, un valioso y claro rival de la dirección del Pp al que en su dia precisamente por eso, dieron una patada hacia arriba y un ex fiscal general Fungairiño, si hay algún otro que me disculpe, han manifestado esa necesidad de poner patas arriba Europa con el tema de la no ejecución de la euroorden.

La decisión marco que regula las euroórdenes establece, señala el juez Llarena, que "una vez constatada la doble incriminación de los hechos, el Estado de ejecución -en este caso, Alemania- no deberá tener en cuenta los elementos constitutivos del delito ni la concreta calificación del mismo para resolver sobre la decisión de entrega".

El juez Llarena ha condenado a los fugados a vagar por el mundo en su Odisea a la espera de que el CNI detecte cualquier entrada en territorio español, sean detenidos y puestos a disposición de la justicia. También debería extenderse la condena al ostracismo, pero los traidores en nuestras televisiones no lo permitirán.

Si los Gobiernos siguen sin hacer nada, por lo menos, y gracias a la labor de juez Llarena al que el pais estará eternamente agradecido, tenemos por un lado, la satisfacción de saber que los golpistas prepotentes, soberbios y supremacistas, no pueden volver a casa sin arriesgarse a acabar en la cárcel, y por otro, la secreta esperanza de que se pudran.