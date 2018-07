Francisco Hernández: "La SSS.3 y el PC"

Doña Soraya Sáez de Santamaría a la que yo con un inmenso cariño trato de la "pequeñica" al igual que tratamos aquí en mi Cartagena del alma a nuestra pequeñica Virgen Dolorosa, un pequeño busto tallado en madera policromada conocida por el sobre nombre de la pequeñica por su minúsculo tamaño atribuida a Francisco Salcillo, que se escapó de la quema roja de chiripa, aquí quemaron hasta los marcos de las puertas.

Se está batiendo con ese lenguaje bélico que a menudo utiliza todo aquel que osa escribir o narrar algún hecho digno de reseñar. Aunque ahora lo que prima es el lenguaje inclusivo, que ni Dios sabe lo que significa, habría que preguntarle a ese sotrozo de ministra doctorada en derecho constitucional, que más bien debía haberse doctorado en corriente alterna ya que la red que forma su cerebro está totalmente cortocircuitada.

Porque llegar a un gobierno, para dedicarse a lanzar salvas y brindis a la luna en noches de amor, ya que otra cosa no pueden hacer con 84 diputados, además de prometer las sandeces de leyes que cualquier otro gobierno se puede pasar por el forro. Pero eso si, no un gobierno pepero, ya que hay una diferencia notable un gobierno de la socialdemocracia es capaz de tirar abajo cualquier obra buena o mala hecha por los conservadores y su amalgamas pero un gobierno lleno de complejos como ha sido el gobierno de Maese Rajoy no ha tenido los suficientes reaños ni para cargarse la ley de la mal llamada memoria histérica, ya que es una ley de una memoria muy selectiva. Las rojas que conozco que son bastante y bien formadas porque todas pertenecen a las hermanas musulmanas de la educación, y están al servicio del ministerio de la mala educación, todas te dicen lo mismo, cuando se trata el tema de la arqueología de cunetas.

"Es que Franco ya sacó a todos los suyos" craso error, también son miles de españoles los que no saben donde cayeron sus seres queridos, y menos aún donde están enterrados por parte de los sublevados por obligación.

Se da el caso de alguna familia que lleva 80 años llevando flores a algún santuario donde se dice que se fusilaron o murieron asesinados alguno de sus seres querido, y ahora una vez escavadas y levantadas las fosas comunes resulta que allí no está su padre o abuelo, (80 años llevando flores por difuntos) y ahora se encuentran que no tienen donde llevarlas.

Maldita la hora que se les ocurrió excavar y aflorar los pobres que allí descansaban en paz, muertos tan solo por pensar diferente, o por sentir diferente, o simplemente por pasar por allí en mal momento. U otros casos en los que no quieren que su nombre figure en la placa conmemorativa, en fin es algo muy delicado muy sensible verdaderamente para los que lo han sufrido, para que esta nueva manada de políticos golpistas vuelva a lo de siempre, la iglesia, porque fueron pocos los curas y monjas que asesinaron, vejaron y violaron, la educación para la ciudadanía con la cual adoctrinar tipo ikastola vasca, y el gasto social a tutti pley, sin control a gastar y gastar lo que tienen y lo que no tienen, y ya lo dicen todos los economistas de prestigio, que el inepto gastó y gastó, con sus dos tardes de economía, pero teníamos una deuda del 36% del PIB.

Pero ahora la deuda está en el 98 % porque el gran montoso introdujo la generación económica de los Puticlub, esos donde se gastan la pasta los socialdemócratas de la junta Andaluza, de lo contrario excederíamos ya el 100% del producto nacional producido en un año.

Ayer doña Soraya Sáez de Santamaría estuvo bien en la entrevista a la que fue sometida, pidiendo la unidad y la integración, en una sola candidatura a presidir el Nuevo Partido Popular que esperemos que pueda salir de este congreso, limpio y libre de chorizos, algo difícil porque allá donde haya dinero sin control oficial siempre habrá un chorizo dispuesto a llevárselo, es ley de vida, -ponme donde haya que de llevarme ya me encargo yo-.

Creo que tiene razón al decir que conoce la maquinaria funcional del gobierno, y siendo abogada del Estado toda una vocación de servicio público, con una oposición que el Perico Sánchez no sería capaz de sacar ni con el examen filtrado por su UGT de turno. Junto a haber trabajado con los dos gobiernos peperos y 18 años creo que dijo con Maese Rajoy todo un cocodrilo político.

Junto a eso, añadir que ha controlado al menos en teoría al CNI, aunque un control solo en papeles. Y una verdad de las verdaderas, que allá donde haya un concejal o alcalde pepero, allí está la bandera de España, esa es la cuestión; a ver si ahora que no tiene que rendir cuentas a su presidente, y ser ella las que tome las decisiones importantes bien sean sobre la integridad nacional, o bien sea sobre el mal hacer que han hecho todos los gobiernos con catalanes y vascos hasta el momento en estos cuarenta años de democracia donde los nacionalistas han creado esa falsa generosidad con el resto del Estado cuando lo único que han hecho ha sido trincar y trincar.

Y de una vez por todas tenemos un gobierno de centro derecha que defienda todo tipo de valores, desde los éticos, los morales e incluso lo emocionales. Los españoles somos muy emocionales, pero solo a ratos, que Indurain está ganando el Tour de Francia, allí estamos todos con Indurain, y España entera en pleno mes de julio y achicharraos de calor delante del televisor viendo al gran Indurain, toda España emocionalmente pedaleando, a fecha de hoy está el Tour en la 2, creo, y no lo ve ni el tato. Aunque Sorayita si jugaste a la segunda vuelta, no vale decir que has ganado la primera, es verdad que los militantes están contigo, pero las reglas son las reglas.

Y si los compromisarios son inteligentes te votaran, los que ya están colocados te votaran, y los que estén por colocarse votaran al flojo de PC. Aunque hay que reconocer que ha dado la cara en los últimos tiempos y se ha comido algún que otro marrón, de tamaño respetable al igual que la Cospe, y es un tío joven y preparado con la sonrisa en la boca en continuo, creo que no es suficiente, no tiene carisma ninguno, va de limpio e higiénico y un tío que fue jefe de comunicación del tío del bigote, el Faraón pepero, no creo en mi opinión, que deba liderar el gran partido que es el PP.

Aunque a ver que nos larga esta noche.

Modestia, ingenuidad y más de lo mismo. Junto a ir un poco sobrao, al decir que lleva en su equipo no se cuantos ministros del gobierno. Normal señor Diputado Casado, todos estos los ponía a la vía la pequeñica, Segundo Comandante del Señor Rajoy y por tanto la mala de la película, cuando el segundo comandante es un leñero, en realidad el leñero es el comandante.

Todos esos ministros que dice que están con usted, están potencialmente en el paro político si Sorayita se hace con las riendas del nuevo PP. Demostraran los compromisarios un grado de inteligencia suprema ¿Cómo no van a estar con Usted?. Tienen que seguir comiendo cinco veces al día, impresionado estoy con los 500 votos del magnate del conocimiento Señor Margallo. Ese pájaro de mal agüero que presentó candidatura solo por rencor y venganza. Y señores cuando la derechota rancia, radical y extremista, no quiere a SORAYITA, porqué será.



Viva Cartagena

Francisco Hernández.