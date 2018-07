Francisco Hernández: "Tengo un Falcon Amarillo que es lo que se lleva ahora; en la presidencia"

Si un Falcon del ala 45 sita en Torrejón, amarillo, como si de humor amarillo se tratase, no de prensa amarilla, sino de humor.

Este cara dura de presidente, este perico, del cual ya tengo agotado el número de adjetivos para calificar la desfachatez del pájaro.

Este jeta que ha pasado de un Peugeot del 2005, un utilitario, como la mayoría de los mortales, un cochecito de obrero, con el que hizo su turne de chiringuito en chirringuito y alojándose en las casas particulares de algún que otro socialista de base por convencimiento y de corazón, dado que los micro créditos o esos pequeños prestamos a fondo perdido, con los cuales los podemitas y chiripitiflauticos de las muy diversas mamandurrias se financian gracias a los bobos de esta España nuestra, para financiar su campaña. Ahora el colega se aloja junto a su esposa e hijas en la Moncloa, como corresponde a todo un Presidente y ya de un Peugeot dijo se ha mercado un Audi A8, que los hay hasta de 91.600 euros, otro cambio significativo. Una vez asumido el poder que la Constitución del 78 le ha otorgado, se ha puesto palote y a ejercer de presidente con 85 "depurados", con el consiguiente cabreo de Puig podemos. Algo que a él le importa tres castañas. Y que ha hecho el nuevo Faraón del Pasoe?, nada más y nada menos que cogerse un Falcon del glorioso ejercito del aire Español, lo de glorioso es un decir pues tienen tres telediarios, para asistir a un concierto, que según la doctora en derecho constitucional, la señora Calvo entra dentro de la agenda cultural, con sus dos ovarios y su pelo cardao.- ocho semanas en el Gobierno de la Nación, y ocho emboladas que nos ha metido.

Más chulo que un ocho, descamisaos al estilo Guerra y con el agravante de llevar a su señora la onegeista conseguidora. Un Falcon con su capitán piloto y su teniente copiloto probablemente, y algún auxiliar de vuelo mecánico a parte de algún soldado profesional de especialidad hostelera, por aquello de la copichuela y el juguito de uva español. Dar cera quitar cera, decía el amarillo. Este daba mucha cera, venía a terminar con los corruptos y los privilegios, y se monta en la bellota y con la escusa de visitar a la nueva corrupción Valencia y un minuto en la alcaldía se nos acopla al festival cultural de Binicassin. Daba cera cuando le decía a maese Rajoy que estaba dilapidando la hucha de las pensiones, y que ha hecho él, quitar la cera de la hucha para poder pagar la extra de junio. Esa extra que ha paralizado a la banca, porque todos los podemitas estaban devolviendo por ser una paga del fascista, dictador del muy antiguo régimen. Con la cera que le repartió en la cámara baja de vividores, cuando el Ministro de Asuntos exteriores de España el Sr. Dastin se pagó su vuelo a Hispano America invitado por no se que embajador, todo un ministro que tuvo que pagarse hasta el alojamiento y la comida. Y estos golfos le sacudieron hasta que presentó las facturas.

Cuatro coches oficiales y de alta gama en el aeropuerto de Castellón, un aeropuerto que estaba cerrado, solo los tábanos lo sobrevolaban, algo así como el que hizo el inepto en León. ¿Cuánto debe costar un aeropuerto que está cerrado abrirlo para recibir al pájaro? para recibir al Señor Presidente por voluntad parlamentaria de independentistas y terroristas. Con sus escoltas no sé cuantos y un probablemente coronel de la guardia civil al pie de la bajada del Falcon cuadrándose como ordenan las reales ordenanzas al señor y la señora, Al igual que cerraban la piscina de la guardia civil cuando iba la cantante de operetas a sus practicas acuáticas.

Una señora que viaja en un avión militar, no se de que manera ni con que poder, lo mismo es reservista de las fuerzas armadas y la nueva capitana de la Moncloa.

No es lo mismo bajar a llevar palos que subir a coger brevas, y él está ya subido en la higuera y actúa como tal. Pero ahora lo importante para la prensa no es su salida cultural, son los papeles del pasterizado diputado Casado, nuevo líder pepero, que como no aparezcan los trabajos en la Carlos III va a durar menos que un chambi en pleno mes de agosto en Córdoba. Aunque a los seis años los trabajos vulgares son destruidos, es de suponer que algunos quedarán como modelo o ejemplo, de éste no creo que hayan guardado ni uno. ¡Otro! que lo primero que ha hecho es poner en la palestra al Faraón, Aznar I de Valladolid, el que utilizó el dedo para colocar a Maese Rajoy y a partir de ahí no le sacó el dedo del ojo oscuro en toda la legislatura, el muy cobarde. Que verdad que es que el enemigo siempre está en casa.

Viaje cultural, con dos ovarios.-señora Calvo que tenemos ya una edad, para estar Ere en Ere.

El Dassault Falcon 900 es un avión de negocios Trireactor, fabricado por los Franceses Dassault Aviación.

Con una envergadura de 19.33 mts. Una longitud de 20 mts. Y una altura de 7.55 mts.

Tipo de motor; Garrett TFE31

En el Ejercito del Aire Español Falcon 900 (T18).

Misión,.- transporte, primer vuelo en 1984

En España en servicio desde 1988

Unidad de puesta en servicio 45 grupo de las fuerzas aéreas.

Peso en vacío de 10.455kg. y un máximo al despegue de 20.640Kg.

Velocidad máxima .- 0.87 mach.

De crucero 927 km/h.

Autonomía de 8 horas. Perico, tres motores Garret tfe 731 - Sar-1c.

Techo máximo de 11.885mts.

Sin armamento. Pesado ni ligero.

Su primer vuelo directo; desde Paris hasta Little Rock (Arkansas -EEUU) en 1985.

Su principal misión en el ejercito del aire es la de transportar a las personas muy, muy Importantes. Esos que cuando hacen sus necesidades no necesitan meter la mano para comprobar que son heces fecales lo que evacuan.

También se dedica a la ayuda humanitaria.

Su dependencia operativa: Mando aéreo de combate (MACOM)

Dependencia orgánica. Mando aéreo general (MAGEN)

Su lema: Cansándonos de acatar.

Torrejón de Ardoz, cinco T18 Falcon 900B y dos T22airbus 310

Con una media de vuelo anual de 3.900 horas como dije antes, transporta los muy importantes, a la Casa Real y máximos dignatarios del gobierno. Es decir al perico y señora a tomárselas en la noche de músicas cultural de Benicassin.

Estos importantes son:

ONU-UNIFIL -LIBANO

OTAN -RS AFGANISTAN

OTAN -TURQUIA

IR- IRAQ

EATCUE-ATLANTA-INDICO

UE-EUFOR - BOSNIA

OTAN - POLICIA AEREA DEL BALTICO

EUNAVFOR MED- MEDITERRANEO.

ADEMAS DE EVACUACIONES MÉDICAS POR SU RAPIDEZ.

En 2015 fueron destacados en la evacuación de KATMANDÚ de los ciudadanos españoles que se vieron afectados por los terremotos del Nepal.

De 1986 hasta 1992 una de sus misiones consistió en el transporte de ORGANOS para transplantes dentro del territorio nacional y en el extranjero, y el de equipos médicos especializados para estos órganos.

Tras el terremoto del Nepal el superministro, erudito, intelectual de sobrao y principal azote de los Sorayos les entregó la (Corbata de la Orden del Mérito Civil a la Unidad)

Así que estos pobres hombres además de mal pagados no solo se dedican a llevar al pájaro de copas y músicas. Aprovecho para desearle que puede utilizar el aeropuerto de la risa en Corbera, para venir a Cartagena a la Mar de Músicas que éste si que es cultural e interracial y muy progre.

Y después de lo anteriormente expuesto al meollo.- consume alrededor de 1200litros de Queroseno a la hora una vez a velocidad de crucero.

Y en un viaje cortito de unos 45 minutos, entre la acción del despegue y la del aterrizaje se traga señor Perico S. unos 2600 litros en los 45 minutos en la ida y otros tantos en la vuelta.

¿Quién va a pagar el viajecito del Perico y su Begoña?

El obrero ese que tanto defienden los socialdemócratas.

Como reseña a fecha 18 de Julio de 2018 el coste del Galón de queroseno en origen y procedente del golfo de Méjico por Spot FOB es de unos 2.26 dólares Trump.

Al que cuenta que son unos 15.000 euros los que nos ha chuleado a todos los españoles que se lo haga mirar.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.