Salvador Monzó Romero: "El desguace"

Señor Casado: Váyale por delante

Que no soy poeta, aunque escribo en verso;

Y Añado: si la loa es el anverso

Del trato con la gente, con mi talante

Para la sátira, yo soy el anverso.



Está claro que si a mi edad me dejo

Llevar por esta corriente turbulenta

De la crítica con vientos de tormenta,

Es que en estrías me tienen el pellejo

Las mentiras que la Política alienta.



Si usted no está por ser sujeto pasivo

De mi pluma, que, según dice la gente,

Es mordaz, no debe ser tan indolente

Como otro... Ha de cumplir con lo que escribo

Al dictado si llega a ser Presidente



Del Gobierno,... que pronto puede que sea,

Pues si del portal del de el Sánchez el poyo

Quitan y crujen los puntales que apoyo

Le dan, o tendrá que bailar con la más fea,

La traición, o del fiasco caerse en el hoyo.



Devuelto al corral el Sánchez con sus bueyes,

Y el manso Zapatero con su inmundicia

De astados,... tendrá que poner gran pericia

Usted: derogando unas cuantas leyes,

Hijas ilegítimas de la Justicia.



Primordialmente carretera y manta

A la Ley Electoral y, ya el cerebro

De tanta Independencia seco, celebro

De antemano ya de palos su somanta

A las pirañas del Bidasoa y del Ebro;



Cada mochuelo a su olivo y un voto

Cada español, y llegado ese día,

A doble vuelta y sin mayor porfía

Ya ningún pueblo le comprará la moto

A quien su harén hace de la Alcaldía.



No olvide además que se quedará corto

Si no le corta la luz, hoy tan pletórica,

A leyes que como la fiebre bubónica,

Nos quitan la vida: la Ley del Aborto;

O el rencor avivan: la Memoria Histórica.

Dejando en el tintero alguna otra causa,

Como la del Agua para toda España

Con el Plan Hidráulico, que con su saña

El Zapatero dio al traste,... si en tal pausa

Se mantiene usted,... ¡pírrica será su hazaña!.



Dando pues aire a sus ruedas, llegado el caso,

Tendrá que llevar de inmediato al desguace

Toda esta chatarra, o verá lo que hace...

Si no lo cumple, yo seguiré a mi paso

Con mis sátiras... Y usted: ¡Requiescat in pace!.