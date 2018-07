Francisco Hernández: "Santiago, Patrón de lo que queda de España"

Este 25 de julio de 2018; un año confuso política y moralmente, un año que pasará a la historia, no muy lejana, un año que todos los libreros tendrán que reflejar en sus libros de texto, de aquella manera, un año donde el golpista turista de gafas a lo Kennedy y Air for one de Benicassin y más falso que un paquete informático del mercadillo de Torrevieja.

Si, ayer fue el patrón de España, o al menos eso dice en uno de los tres almanaques que tengo en mi cocina. A quien vamos a hacer responsable de que el día más grande de una nación, ya tan solo sea fiesta nacional en uno de esos territorios bilingües que enriquecen al Estado.

¿No tendrán la culpa de los hechos, los políticos liberales, conservadores, democrata cristianos o los de la maldita socialdemocracia?

O la culpa la tiene la masa borreguera municipal que gobierna los cortijos en los ayuntamientos, que todos han ido cambiando fiestas nacionales en beneficio de las locales, para que las clases medias y populares puedan festejar sus fiestas en gran mayoría, fiestas salvajes o paganas carentes de sentido y con el único objetivo del jolgorio, la diversión, el alcohol y las drogas, las opíparas comidas y el gasto desmedido, un gasto que la mayoría no se lo pueden permitir, pero como solo es una vez al año que vamos hacer tiraremos de la tarjeta de crédito, aunque después haya que ir al ayuntamiento en busca del bono social para no pagar la energía eléctrica suministrada. 800.000 obreros faltan a diario a sus respectivos trabajos, en todo tipo de gremio. Si lo traducimos a coste económico, tan solo decir que tendríamos gran parte del problema resuelto. Y hoy la ministra del ramo orgullosa del falso Real decreto por el cual se garantiza lo ya garantizado, que es la sanidad universal, en España se atiende a todo el mundo desde tiempos remotos.

¿Alguien se puede imaginar que en los EEUU se suprimiera el 4 julio día de su independencia?

O que en Francia se suprimiera el día de la Bastilla el 14 de julio, conmemorando los hechos., para los de la ESO zapatera léanse la Revolución Francesa y las estafas napoleónicas, ese corso que se nombró Cónsul, Cónsul vitalicio, y emperador único de los Franceses. O en Irlanda San Patricio una fiesta religiosa y que además dura varios días, donde la cerveza es la reina de la fiesta, a partir del 17 de marzo, o en Alemania el 3 de octubre Día de la Unidad Alemana, conmemorando el aniversario de la entrada en vigor de la Reunificación en 1990. Esa que el Lander ese donde el tribunal de perro flautas nos ha puesto la proa y no nos entrega al Puig podemos, tomándose ellos mismos unas atribuciones jurídicas que no son de su competencia y entrando en unas valoraciones que no les corresponden. O sin ir más lejos la Fiesta nacional que se celebra el 2 de junio en Italia y conmemora el referéndum constitucional de 1946 para constituir su república. Esto solo echando un vistazo a nuestro alrededor, bueno, tendría que mirar en Portugal, pero seguro que será algo en relación con los fusiles y los claveles.

Después de ver esto, en España, Santiago Patrón de España solo se celebra en la Grande, Hermosa e irrepetible Galicia. Y hasta los rojos del bloque nacional gallego, que por cierto son rojos de más, se sienten bien con el Patrón. Algo así como el padre del de la chepa y la Semana Santa Toledana.

Dios, no sienten algo de vergüenza la inmensa mayoría de los españoles, una España que como se dice tan a menudo es tan solidaria, que 15 millones de españoles van a misa para santificar la fiesta, que es capaz de reunir un par de millones de euros en unos días para intervenir en algún país lejano a un niño cuando aquí se lo podemos hacer incluso mejor.

El que opina, a decir verdad, pocas muy pocas veces, pero en algún momento siente vergüenza ajena de ser español cuando, se ha conducido a este país por esta senda de separación y división, sin respeto ninguno a las creencias y a las distintas formas de pensar. Yo me tengo que tragar que un transgénico de esos me ponga un puñado de preservativos en mi mesa cuando me estoy tranquilamente tomando un café en la Calle Mayor. Y si me revuelvo me llaman intransigente, por ser correcto, y como palabro más bonito, facineroso. Los tolerantes y los dialogantes, como ayer también cuando el Gran Jáuregui, con respecto a la publicación de las intenciones del banco Santander, cerró el programa diciendo... "bueno menos amenazas y más dialogo". Es grande el Jáuregui este, no tiene precio, el plantel que tiene la conferencia a fecha de hoy, es un plantel de un valor incalculable, que tanta pluralidad es sospechosa. Pero la pasta es la pasta. Y el Magre de eso entiende un rato.

Debemos estar, ya mismo, a un paso de cargarnos el 12 de Octubre, eso del día de la hispanidad, eso tendremos que estudiarlo detenidamente, si sigue esta gente en el poder. Con el Perico Sánchez y su ministra de defensa, esa que prometió el otro día la ampliación de capital para terminar unos submarinos de I + D y todo lo que trincaré. Que debían estar navegando ya hace más de diez años y que los desmanes políticos y los ineptos de la empresa pública no han puesto en función por lo mismo de siempre. Ahora mando yo y se hace lo que yo digo. A parte de no tener ningún tipo de responsabilidad, ya que son cargos políticos del gobierno de turno que generalmente no tienen ni idea de lo que es un astillero. Dejan la presidencia y el muerto y a vivir del cuento por alguna universidad valenciana por ejemplo. ¿Que empresa privada permitiría esto?

Pero como dicen ellos el dinero público no es de nadie. 40 días de gobierno y ya quieren elevar 6.000 millones el techo de gasto social, son muchos los cuñaos colocaos, unos en correos y otros ya corridos. Y por si fuera poco en lugar de adelgazar la grasa funcionarial, 25.000 más a colocar de la nómina estatal. ¿Que buenos son los socialistas? ¿Se sabe algo de los ERES? O se han ido los Chavistas y Griñanes todos de vacaciones junto a las decenas de chorizos implicados.

Los sinvergüenza de la generalitat catalana, saliéndose con la suya, conversaciones con el golpista, de gobierno a gobierno, vamos de igual a igual.

¿Podrá el Perico Bello meter mano en la fiscalía del estado e intentar desde ahí hacer algo a favor de los golpistas catalanes en prisión?

Seguridad de la Moncloa.- es la culpable del Falcon de Benicassin.

Y todos los periodistas políticos a tragar. No, presidente por Moción, yo no te acepto ni te acato, es más ni te respeto y lo mejor que te deseo es que agotes la legislatura a ver si fueres capaz de echar otros tres millones de españoles al paro, en el 2019. Las empresas de Cataluña huyen por la inseguridad jurídica y por los impuestos, a ver si es usted capaz de que los grandes bancos de este país trasladen su sede central a Irlanda o Singapur y así pagar por lo que generen aquí es decir ¡NADA! El 60% de Bankia es de los españoles, una bankia que conoce bien ya que estuvo mamandurriando por ella. Es fácil que acabes de desguazarla.

Si el Capitán Trueno levantara la cabeza.

Por Santiago y cierra España.



Viva Cartagena

Francisco Hernández.