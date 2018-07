Cristóbal Valladolid: "Perogrullo y la AMJE"

En el tema de la condena de Juana Rivas por el secuestro de sus hijos, una vez más, sale a la palestra la llamada AMJE o sea Asociación de Mujeres Juezas Españolas, con una afirmación de Perogrullo



"...la gravedad y trascendencia de las penas impuestas resulta evidente, pues con ellas no se condena solo a la acusada, sino a dos hijos a perder el vínculo con su madre, a pesar de que todos los informes de especialistas, incluido aquél en el que se apoya la sentencia, confirman una relación positiva y vinculante entre los menores y su progenitora."

Es bueno saber eso, supuestamente dicho por una jueza, pues a partir de ahora en los casos penales que conlleven pena de prisión convendría hacer un peritaje para ver si el reo al que se defiende tiene vínculos estrechos con hijos o familiares próximos, como conyuge, padres, madres y gente que vaya a sufrir si se condena al encausado. De esta forma, y con ese eximente se podría alegar esa circunstancia y librar de prisión a todos cuantos tengan una relación vinculante con hijos y familiares.

Es, como ya he dicho, una afirmación de Perogrullo lo cual según la acepción única de la RAE:

"Perogrullo

De Perogrullo, personaje ficticio a quien se atribuye presentar obviedades de manera sentenciosa".

Aunque sus señorías femeninas no explican si eso sería de aplicación a los delincuentes o solo a las "delincuentas" porque en su declaración, añaden a continuación, que sentencias de ese tipo "no son sino el producto de ignorar la obligación de integrar la perspectiva de género en la aplicación del derecho", dicho en román paladino; que las decisiones judiciales deben ser distintas si se trata de mujeres que de hombres.

Casi siempre que alguien va a la cárcel, la pena se distribuye entre el condenado por estar internado y sus seres amados por no poder estar con ellos, cuesta creer que las ilustras juezas y magistradas no se hubiesen dado cuenta de ello hasta que se ha conocido la sentencia de Juana Rivas.

Y ya que tienen pretensiones de internacionalidad que se imaginen en los países con pena de muerte como los EEUU, como se deben sentir los hijos, la esposa o la madre del reo cuando ven pasar los días y se aproxima la fecha de ejecución.

Pues bien, así son las sentencias penales, que le vamos a hacer, el delincuente sabe al delinquir las consecuencias que la cárcel va a traer para su familia, dada la coyuntura insalvable, me parece que la responsabilidad está más bien con el que delinque que con quien condena, aplicando la ley. Y nuestras ilustres juezas feministas supongo no desconocen el artículo 14 de la CE en el que con toda claridad se dice que todos somos iguales ante la Ley.

Y dado que he sentido curiosidad por esa asociación de juezas, he hecho una pequeña búsqueda en Internet y no he podido enterarme de cuantos miembros tiene en la actualidad pues no lo dice en ninguna parte, ni siquiera en su página, solo sé que hace algo así como año y medio, eran 12, un número muy importante teniendo en cuenta que en España hay solo 2.827 mujeres juezas.

Esta asociación que preside una tal Gloria Poyatos, magistrada del TSJ de Canarias y ex abogada de CCOO, tiene todo el derecho del mundo a opinar, pero debería abstenerse de hacerlo engañosamente como una asociación representativa de las juezas españolas, por lo menos, cuando lo hacen para criticar sentencias de sus compañeros ya que su representación en la judicatura femenina está por debajo de 0.5 %, de hecho solo son esto: 12 mujeres que opinan, tal vez algunas mas.

Pretender que son una asociación representativa de las que existen en la judicatura española, es un fraude que el CGPJ haría bien corregir.

