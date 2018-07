Manuel del Rosal: "Carta abierta al Ministro de Interior Sr. Grande Marlaska"

Sr. Grande Marlaska.

Los españoles estamos preocupados lindando ya con el temor. Más de 40.000 subsaharianos esperan el momento oportuno para invadir España porque, no nos engañemos, lo que está pasando es una invasión en toda regla de un país soberano. Y no lo estamos tanto por la invasión en sí misma, sino porque Pedro Sánchez es incapaz de defender la soberanía de España y a los españoles, al tiempo que, instalado en el talante, el buenismo, la tolerancia, la humanidad y demás monsergas orientadas única y exclusivamente a conseguir votos y apoyos al precio que sea, alienta esa invasión ofreciendo pensión completa a quienes nos invaden incluyendo la sanidad universal. ¿Qué inmigrante puede resistirse a semejante oferta gratuita?

Yo le hago una pregunta Sr. Grande Marlaska: ¿Va a hacer usted lo que debe como Ministro de Interior para evitar que nos invadan o se va a esconder junto a su jefe Pedro Sánchez tras la política de palabras melifluas, pasteleo, postureo e imágenes cuya máxima expresión consiste en fotos con una perrita, poses con gafas de sol en el avión, manos expresivas, viajes a Benicasim y carreritas por los jardines de la Moncloa?

Guardias civiles han sido humillados por 600 inmigrantes ilegales. Les arrojaron excrementos y cal viva. Veintidós de ellos fueron heridos por quienes serán atendidos antes que los miembros de la benemérita pues, nada más entrar en España arrollándolo todo, tienen derecho a la sanidad universal. Usted es el máximo responsable de las fuerzas de seguridad ¿qué va a hacer para evitar que esto vuelva a repetirse? ¿qué va a hacer para defender a quienes se arriesgan para intentar arreglar las políticas de buenismo y populismo de su jefe Pedro Sánchez? ¿Va a ponerse usted al frente de los guardias civiles para detener las avalanchas que nos esperan? o ¿será Pedro Sánchez el que - como responsable de esta política migratoria que permite la invasión en toda regla de España - gallardamente plante cara? Dicen que entre 40.000 y 50.000 inmigrantes esperan el momento más idóneo para asaltar la valla desde que se enteraron de que Pedro Sánchez les ofrece casa, comida y sanidad gratis. Nada que objetar a eso si la casa fuera la Moncloa, la comida cocinada por su mujer Begoña y la sanidad pagada de su bolsillo. También sería bueno que Pablo Iglesias ofreciera su Dacha de Galapagar para acogerlos, que su mujer Irene los alimentara y que la sanidad la pagaran entre los dos. Si usted, Sr. Grande Marlaska, quiere contribuir también a la acogida de estos "honorables" invitados, no lo dude y ponga a su disposición todos los inmuebles que posea, pero lo que ineludiblemente debería usted hacer, si es que desea cumplir con el trabajo inherente a su condición de Ministro de Interior, es apoyar y defender a las fuerzas de seguridad que son las que dan la cara mientras su jefe Pedro Sánchez y usted mismo, se esconden tras las bambalinas de las fotos, las imágenes y las milongas populacheras. Cumpla usted con su cometido y dígale a su jefe el inefable Pedro Sánchez, que va a pasar a la historia como el primer presidente de una nación que, no solo no se enfrentó a quienes la invadían, sino que los alentaba y animaba ofreciéndoles cobijo. Porque, ¿me quiete usted decir, Sr. Grande Marlaska en que país del mundo, se alienta la invasión, no se le hace frente y se demoniza a las fuerzas de seguridad que son las únicas que se ponen delante ya que sus máximos responsables como el presidente Sánchez y usted mismo, permanecen ocultos entra las sombras ignominiosas de una política migratoria de sumisión y populismo?.

Sr. Grande Marlaska, usted es el Ministro de Interior, por favor, trabaje como tal ya que Pedro, su jefe, se esconde tras la pútrida cortina del buenismo, la cobardía y el populismo más indecente.