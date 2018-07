Rafael López Charques: "Mi querida España"

¿Se acuerdan? Es el título de aquella bonita canción de la malograda Cecilia, en la que nos hablaba de esta España viva, esta España muerta, esta España en dudas, etc.

Creo que se adelantó a su tiempo, pues si uno contempla el devenir de nuestro país, habrá que darle la razón en cuanto a las inquietudes que tenía sobre el futuro del mismo. También tendremos que dársela a aquel político que una vez llegado al poder dijo "a España no la va a conocer ni la madre que la parió".

Viene lo dicho a colación con la situación por la que pasa nuestro querido país, ¡quien lo ha visto y quién lo ve! Rememorando los tiempos de la Transición, hay que darles la razón a aquellos que decían en plan de cachondeo, pasaremos de ser una, grande y libre, a ser varias pequeñitas y cabreadas.

Si empezamos por el gobierno, como a los que lo ocupan les tocó poco menos que en una tómbola, pasan el tiempo sacando conejos de la chistera, para que así el personal esté entretenido y no se acuerde de los verdaderos problemas del país.

Tenemos pendiente, importantísimo, adaptar nuestra Constitución al lenguaje feminista, aunque más de un académico, que en principio y mientras no se demuestre lo contrario son los que más entiende de la lengua, ha dicho que es un sinsentido. Particularmente me parece ridícula y discriminatoria esa pretensión, cuando no se han preocupado de solucionar el problema de que al hablar de la totalidad de género humano, se dice "las personas".

Otro tema que sin duda influirá en el bienestar de los españoles es el de la tan manipulada "memoria histórica". Manipulada, porque toda revisión de la historia, que se haga desde un solo punto de vista, lo es. En un magnífico mausoleo de la mundialmente conocida Plaza Roja, se exhibe la momia del dictador que instauró el régimen más sanguinario de la historia, y no pasa nada. Apostaría a que los que tanto protestan aquí, si han viajado a Moscú, la han visitado gustosamente. ¡Viva la coherencia!

Aquí hay monumentos a las Brigadas Internacionales, unos extranjeros que en base a una ideológia, vinieron a matar españoles. ¿Los hay a los integrantes de la División Azul en Rusia? También nos encontramos con estatuas de ciertos dirigentes de partidos del Frente Popular, que fueron responsables, al menos por cerrar los ojos, de múltiples crímenes. ¿Qué me dicen a ello?

Me parece muy bien enterrar a los muertos de las cunetas, pero tengan en cuenta que ya han aparecido algunas con cadáveres del bando opresor. Supongo que les darán el mismo trato y que pedirlo no será causa de enjuiciamiento por la nueva ley que quieren imponer.

Nuestro actual populismo folklórico nos mete a calzador por todos los lados, al colectivo de la bandera arcoíris; no tengo nada en su contra, me parecen tan respetables como cualquiera. Pero no es de recibo que en su última manifestación en Madrid, se paseasen varios totalmente desnudos. ¿La alcaldía permitiría eso en una concentración de otro grupo?

En otro orden de cosas, la Fregona fugitiva, consciente de que este gobierno lo es por carambola y por ambición de poder, y sabedora de que en buena medida tiene la sartén por el mango, se permite amenazarlo y chantajearlo "debe hacer los deberes pendientes porque su periodo de gracia se acaba", al igual que su lacayo en España, "el estado español ha perdido esta batalla y vendrán más" La primera ha dicho que pisará suelo catalán en Francia, ¿se atreverá allí a incitar a los franceses catalanes a rebelarse para integrase en su quimérico país catalán? No los tiene para ello.

Desgraciadamente esta es nuestra actual querida España, el gobierno, en su continuo ejercicio de postureo, trata de emborrachar a los ciudadanos con problemas ficticios mientras que de los verdaderos se olvida, ocupado en usar el avión oficial para viajes privados, según comentan las malas lenguas.



Así llegamos a lo que hay, varias Españas, pequeñitas y cabreadas.