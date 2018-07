Santiago Lopez Castillo: "PP: el humo ciega tus ojos"

No se por qué pero me da que el nuevo PP, el regeneracionista, el Joaquín Costa con dodotis, no va a ilusionar. Y no es bueno que así suceda. Hay que esperar los cien años de gracia, bla, bla, bla, pero -y perdón por la comparanza- eso sería tanto como que Pedro Sánchez dejara de ser ególatra, vanidoso o Tancredo. Lo que parecía un soplo de aire fresco antes de llegar a la composición de la nueva Ejecutiva, ahora, a este comentarista le parece casi un infanticidio. O dicho de otro modo, quien se acuesta con niños amanece... eso. Hasta ver lo que dan de sí, o de no, los días de gracia o de desgracia, los lebreles de Pablo se despegan tanto de su formación política que a lo mejor son hinchas del Rayo Vallecano por no decir del F.C. Barcelona.

El secretario general, Teodoro García Egea, flamante ingeniero y experto en las técnicas audiovisuales, va presumiendo de campeón del mundo de lanzamientos de huesos de aceitunas. Es murciano, de Cieza, adonde yo fui al terminar la carrera de periodismo, a "La Verdad", de Murcia, el mejor periódico regional de España, de la Editorial Católica, el "Ya", del que salimos Juan José Benítez, el de los ovnis, y este seguro servidor de todos ustedes.

Se han cargado, entre otros/as (visca el lenguaje sexista), a Rafael Hernando, que no es santo de mi devoción, nunca se dignó solidarizarse por el acoso cerril que sufrí por llamar en un periódico de provincias "Morritos Jagger" a Leire Pajín, pajolera, este añadido ahora es de mi propiedad. En su lugar, el novicio Pablo Casado ha puesto a Mª Dolores Montserrat, de San Sadurní de Noya, cava en efervescencia, como portavoz del grupo popular en el Congreso. Había sido con Rajoy ministra de Sanidad, carente de oratoria y no sé yo si de urgencias en los hospitales.

Y así hasta tirar de la lista donde, a mi modesto entender, no se ha producido una verdadera integración entre jóvenes y viejos. La experiencia es la madre de la ciencia. Hoy los jóvenes españoles han acordado declarar viejo al padre cuando aun no lo es y han arbitrado jubilarlo, agruparlo en el vagón de la tercera edad e internarlo en una residencia en la que muere inmerso en el aburrimiento y la soledad. Se ha hecho poco caso a Sáez de Santamaría salvo que los nuevos gerifaltes del PP la propongan para alcaldesa de Madrid, que buena falta hace. Anda por ahí, descolgado, vagando por Europa, uno de los grandes talentos del partido: Esteban González Pons; gran orador y político que consagra los principios fundacionales de la formación conservadora.

Veremos en qué queda la sustitución de Cr7. Pienso en el derecho que tienen los maduros a la dignidad. Mortes magis metuenda senectud, decía Juvenal (la juventud es más temible que la muerte). No hay nada peor ni más ridículo que el paternalismo de algunos hijos.