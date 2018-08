Francisco Hernández: "Nunca la juventud tiró tanto de las cunetas"

Con un pitillo entre los dedos, al mejor estilo de un peliculero y un anillo de desposado se nos muestra la fotografía de unas manos de esas que parecen pintadas por Murillo. De un tal Juan Soto Ivars periodista y escritor, llama mi atención no se porqué, en el ojeo rápido, muy rápido que le hecho a La Verdad de Cartagena o La Verdad de Murcia, en su página 55 de cultura y sociedad. Es como cuando rompes un campo magnético y te induce una atracción, que te hace tragarte una entrevista de este Ivars.

Lo primero que me pregunto es que ha hecho éste para llenar una página como una sabana de grande.

Dice este buen hombre; <<la libertad de expresión es jodida, precisamente porque uno tiene que escuchar cosas que le ofenden>>, << yo no tengo ningún problema en Cataluña, a veces si que me dan caña, pero me la dan los unos y los otros>> pero como ese imán, del que hablaba anteriormente, rompiendo mi campo magnético y sus líneas de fuerza electromagnéticas esas que salen por el norte y se introducen por el sur, penetrando en tal cantidad, que me inducen una desazón, al leer su siguiente respuesta: << este país no volverá a andar hasta que haya removido bien la tierra de las CUNETAS>>. Otro con más de lo mismo, no se cansan, son inagotables, es bochornoso siempre leyendo lo mismo, cunetas, abuelos, paseíllos etc. Claro está, me pongo en marcha a investigar un poquito, tan solo un poquito, a ver quien es este pajarito.

Este rapaz vive en Barcelona y no tiene ningún problema, entiendo que se busca bien la vida, tiene un dominio de la hermosa lengua catalana y no tiene hijos en edad escolar y ha sido acogido como tantos otros con la estrellada entre las manos.

Dice que los comités de defensa de la república los ve por las calles y se ha cruzado con ellos, y continúa... Mayormente son viejas, dice el jodio, y pretende arreglarlo añadiendo, son como una especie de niñatos universitarios y abuelas; o digamos mejor, de tías solteronas. Si señores, niñatos con sus abuelas y viejas solteronas hay que tener una prosa exquisita y verbo fácil, para poder decir esto y que no pase nada en la redes totalitarias, a continuación dice que cree que está en peligro la libertad de expresión, ya veo ya lo en peligro que está, sobre todo con la definición que da de los comités. (Viejas y solteronas). Es vomitivo el ver como cuanto más soez, repugnante y protagonista es uno, más carta blanca tiene, que hablen de uno aunque sea para mal.

Él, cuando ejerce su derecho al voto lo hace con cara de asco, y vota con asco. Amigo escritor con votantes como tú, tenemos lo que tenemos y estamos bien jodido, pero lo que más le preocupa es la polarización social, en que quedamos señores jóvenes, no a muerto la vieja política y están ustedes, los nuevos políticos y los arqueólogos de cunetas. Y ya se me cae el sombraje cuando comprendo lo de la verdad, el joven escritor es Murciano nacido en Águilas en 1985, no ha hecho ni la mili el jodio, otro que debe de ser por lo de la minería, en mi opinión tenía que en lugar de haber estudiado periodismo hubiera sido mejor que se hubiera licenciado en obras públicas, porque si naciendo en el 85 estamos todavía a las cunetas, la verdad, continuamos bien jodidos.

Lo de estar en peligro la libertad de expresión en España, debe de ser por su salida de el país, por esa columna en la que cifra en acróstico, "Cebrian es un tirano como Calígula" cosa que demuestra que del imperio romano sabe bien poquito, Calígula era de todo menos tirano, simplemente estaba loco de atar.

Otro joven más que se retroalimenta y da excesiva importancia a las redes sociales, el nuevo sarampión de la comunicación. Pretende en mi opinión justificar a los energúmenos, cuando dice que la censura no viene del poder, luego no es vertical, es horizontal porque emana de distintos grupos activos en las redes sociales. No debe de saber del poder de la desinformación.

Tan solo hay que echar un vistazo a su corta obra y su buena trayectoria ya que con su obra "Siberia" gana el premio tormenta 2012, o su ensayo "un abuelo rojo y otro abuelo facha" y alguna cosilla más como el premio del ateneo de Sevilla de novela en 2013 por el "Ajedrez para un detective novato".

Toda una mente privilegiada, donde en el insulto o el elogio solo debe valorarse la intención del emisor y la reacción del receptor. Esto ni el paisano Federico lo supera. Y ya para finalizar y sin saber porque me atraen estas cargas tan negativas, con tanta juventud y sin protones en sus núcleos, para rematar está de asesor en una de esas cosas a las que yo le tengo tanta estima, una fundación.

La fundación Fundéu y un banco grande de Bilbao junto a una gran agencia. De la que son miembros ilustres grandes periodista de esta gran nación.

Una fundación que publica diariamente recomendaciones lingüísticas, a partir del análisis de noticias que aparecen en los medios de comunicación. Si señor como oyen, el de las viejas, abuelas y niñatos universitarios, cunetas, bipolarización y censura.

A propósito, yo tampoco metería en la cárcel a nadie por un mensaje, pero sería más educado y sensible con un pueblo que lleva 4018 años sobre la tierra y porque practicaran la usura, no había ningún derecho a gasear y quemar a 8 millones, y mucho menos a meterlos en un seiscientos.

Estos son los mimbres con los que tenemos que tejer los cimientos para podernos asentar como pueblo, como personas y como seres humanos libres.

¿Cualquier tiempo pasado siempre fue mejor? No lo sé, pero si se que enfrentamientos entre jóvenes promesas y no tan jóvenes es el pan nuestro de cada día.

Solo hay que verse el IV congreso de periodismo de la Universidad de Málaga para darse cuenta de ello. Y ver la ironía y el respeto que periodistas consagrados tienen sobre sus viejos maestros periodistas y genios de la información. Menudo papelón señor Alsina.



Francisco Hernández

Viva Cartagena.