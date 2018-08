Víctor Entrialgo: "La mentira del diálogo"

Es falso que dos no riñan si uno no quiere. Con uno que quiera reñir basta. El ejemplo es el separatismo catalán. Que se lo pregunten a las víctimas del nazismo. La mentira del diálogo es como la mentira del refrán. Sin dia ni logos no hay diálogo.

El diálogo de Platón, el Sofista o arte de la simulación está escrito precisamente contra aquellos que gobernaba en Grecia en esa época: aquellos que dan la apariencia de poseer ese conocimiento, pero en realidad sólo son sofistas o imitadores.

Un sofista, afirma el extranjero que dialoga con Sócrates en la obra de Platón, es aquel que no conoce la forma correcta de hacer las cosas, pero que aparenta ante los demás que sí.

El que sabe que no hay diálogo posible con los separatistas catalanes que sólo quieren imponer sus convicciones, pero hace el paripé como si fuese posible, porque este narciso no tiene programa ninguno, aparte de las pateras y sacar a Franco del Valle de los caidos. No quiere ser Presidente. Quiere "Estar de Presidente" el mayor tiempo posible. Para su mayor gloria y la de los poderes que le apoyan en la sombra.

El reciente anuncio del CIS por Félix Tezanos, el de las revistas y los cuentos del PSOE, otorgando 9 puntos de ventaja en favor del PSOE dan la risa y forma parte de esa tarea de los sofistas que nos gobiernan. de fabricar fraudes que intenten resultar convincentes.

Porque si fuera cierto, pondría en evidencia la insoportable levedad del pueblo español, su capacidad de cambiar de chaqueta como de pluma y calzoncillos en menos de lo que dura un tinto de verano.



Víctor Entrialgo