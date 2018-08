Santiago López Castillo: "Titulitis aguda"

Estos chicos que no son nada, sálvese el que pueda, se pasan la vida cotejando sus titulaciones académicas con la de sus enemigos. El caso es pillarles en algún renuncio. Ellos, con lo malo que era Franco, estudiaron hasta dos carreras. Como el empleado de la planta de caballeros de El Corte Inglés, o lo que es igual, Pedro Sánchez, un brillante indigente cultural que lo mismo valdría para un roto que para un descosido. Y ya que el general no sale de su tumba, esta pandilla de manirrotos la siguen emprendiendo con los másters y pásters (en lenguaje sexista) del PP: Cristina Cifuentes, muerta al tercer día por acoso y derribo, y Pablo Casado, sustituto de Rajoy sobre el que tienen en estudio los sociatas sus oposiciones a registrador de la propiedad.



Igual que dije en la presentación de una de mis novelas, con Labordeta de maestro de ceremonias, que los políticos hablaban muy mal, mis 40 años como máximo responsable de la información parlamentaria de TVE me avalan, doy fe de la escasa mollera intelectual de las tropas socialistas. En mi paso por el bachillerato -los frailes menesianos, de origen francés- el primero de mi clase, Mario Trinidad, un aplicado ser en los estudios, se hizo del PSOE al terminar la carrera. Duró unos pocos años. Asimismo -y por la vía del ejemplo-, mi amigo sociólogo José Luís Arceo, socialista por los cuatro costados, me confesó que haría el doctorado con un tribunal formado por socialistas, cómo no, qué bien se lo montan los honrados políticos del partido único, como así fue. Servidor -y perdón por la autocita- posee el título de periodista, firmado por Fraga -en nombre del Jefe del Estado- y el de licenciado en Ciencias de la Información con la rúbrica del Rey Juan Carlos. Pero mi graduación sin pergaminos ha sido mi vida profesional tan dilatada y vivida. Que, además, soy miembro del Aula Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid, pues bueno, tan agradecido. Así como I Premio de la Constitución sobre la que informé a toda la nación desde TVE, única e intransferible.



Hablando de todo un poco, amable lector. ¿Por qué no se investiga el trabajo fin de carrera del presidente por la puerta falsa de la Moncloa? Hasta Miguel Sebastián, a la sazón ministro de Industria con ZP, manifestó que el trabajo fin de carrera del ignoto ambicioso, lo elaboró su departamento entero. Pero no pasó nada. Como tampoco sucedió nada cuando Franco, el malo -jerifalte socialista por Madrid- dijo que era licenciado en Ciencias Exactas y sólo se quedó en profesorcillo de Matemáticas. Y Elena Valenciano, que dijo haber hecho dos carreras por una, como un aceite lubricante, y ni flowers. O Patxi López, también conocido por Patxi nadie, que se enorgullecía de ser ingeniero y únicamente hacía puentes con las piezas de un mecano. Qué no decir, por último, de Luís Roldán, aquel pillastre que robaba a la propia Guardia Civil. Ah, pero tenía el título de mangante.

A los que hay que meter mano e investigar posibles irregularidades es a los centros que dispensan los títulos con ligereza. A pesar de todo, Pablo Casado, date por jodido.