Francisco Hernández: "De nuevo en el Montón, Voz de Galicia y calentón"

Desde la paz que infunde esta ría Alta y en esta hermosa tierra, lejos muy lejos de la tierra que me vio nacer, pero en ella fue donde comencé a crecer. El sol está a poniente en este momento, y yo tan solo estoy también algo más a poniente hoy que ayer.

Como decía antes el calentón ya lo traía y aquí al ver que una tal Susana Sarriá, que hace unos días se paseo a tuti playa por Cartagena, y unos días antes lo hizo por Cádiz, hoy es portada de La Voz, junto a un séquito de presidentes, jefes, jefecillos sindicalistas, todos enfundados en sus monos de trabajo azul, su casco blanco y su zapato de seguridad en el Astillero naval, de la antigua Bazan, más tarde Izar y a fecha de hoy Navantia.

El muerto ya se lo dejaron al Gran Isidoro, que tuvo que emprender una reconversión naval que no sirvió para nada, solo para poner en la calle a unos miles de obreros. Luchas feroceces, huelgas salvajes, porque como es normal estos privilegiados de las empresas publicas, desde sus directores hasta el que barre el taller, y los pertinentes liberados ugetitistas mas lo comisionistas sigan comiendo.

Esta tal Susana Sarriá sabe de astilleros navales lo mismo que yo se de periodismo, dos brevas y una castaña. Al igual que el cuñao que ha colocao en correos, por la millonada esa de presidente o el amigote que coloca en paradores nacionales, otro cara dura con aparador. Y todavía tenemos que sufrir en las tertulias que los políticos están mal pagados.

Por estos tertulianos que dicen que los 500.000 euracos que va trincar el elemento, por los servicio prestados al país en su nuevo periplo; que son seis veces más que lo que va a ganar el presidente del gobierno, los justifica diciendo que el presidente gana muy poco. En la moncloaca con un ejercito a su disposición y nada de pagar luz y agua. Y un par de comandantes del ejercito del Aire Español a su disposición por si el guapo quiere darse un Falconazo.

85.000 euracos al año, bien comido y a gastos pagos en la moncloaca y la Bego colocá como una quinceañera en el Instituto. Ya los quisiera el Cháves y el Griñan, ahora cuando acabe el proceso que están sufriendo y del que nadie habla, solo preocupa el mastercasado. Seis días lleva ya el rodillo de TVE24horas informando de los 450.000 nuevos puesto de trabajo que va a crear de aqui a final de año. El de los 800.000 engendro 4 millones de parados.

Van ya por cerca de los 200 amigotes colocados, del Pedro bello el ocupa de la Moncloa, con el voto de los amantes del terror. Porque se pueden gobernar con cualquiera, visto lo visto, pero jamás con los dos diputados de sangre.

Hoy ha dicho el jeta, que hay una nueva política en curso, que la anterior administración no había puesto en marcha y que el ya ha revalorizado las pensiones, que el asunto catalán es político, "y un Karajo perico" y que va a sacar Franco con mucho cuidado, no vaya a ser que se le descomponga. Que después de 40 años que más da esperar unos días más.Pasaras a la historia con todo tu efecto moncloaca y con tu falsificación de las encuentas del CIS esa que nos cuesta unos 60.000 euros según dicen.

Pasaras a la historia por hacer del Valle de los Caídos un parque acuático, por lo de los llantos, pasaras a la historia por tener un gobierno con 84 imputados y participes del golpe a la democracia. Y pasaras a la historia por perder tres elecciones generales seguidas. Había de ser verdad lo de la intención de voto que serías tan imbécil de no convocar elecciones. Yo me pregunto ¿ se te podría denunciar ante el juzgado de guardia por no hacer lo prometido. Que es echar a Maese para convocar elecciones?

Al igual que lo ineptos jueces están perdiendo el tiempo y gastándose el dinero del contribuyente, en llamar a colegas de curso del momagrafico del presidente y flujo Diputado Casado.

Retomemos a la Susanita. ¿Quién es esta señora?

Esta señora va factoría por factoría por orden del dedo de moncloa a pedir el voto, prometiendo lo ya puesto en marcha y garantizando una pasta que hay que aprobar por consejo de ministros en ampliaciones a proyectos de Defensa y construcción naval.

Prometiendo implantar el " Astillero 4.0" como palanca para fortalecer la competitividad.

A saber que milonga es esa del 4.0, una empresa que en el triángulo Cadiz, Ferrol, Cartagena, ya llevan perdidos en lo que va de año próximo a los 200 millones y así todos los años, pero tenemos que garantizarnos el voto de todos estos y sus seres queridos. El 36% del tejido industrial de la Bahía de Cadiz, con unos 12.500 puestos de trabajo. Para construir el Séptimo BAM para la armada española, el sexto lo entregaron hace unos días el (Audaz).

Cinco corbetas para Arabia, oído coletas, y el quinto petrolero para Suezmax que cuenta con el apoyo explicito del Bello. No se porqué. Aquí en el Ferrol donde estos son especialistas en montarla bien cuando la montan, ni una mala palabra con los sindicalistas, vamos entre colegas, de toda la vida con la Susanita ya que les confirma la construcción de las nuevas Fragatas F-110, esas que gracias al terrible TRUMP serán las mejores fragantas del mundo por su operatividad y su sistema de combate.

Y que vamos a decir de mi Bazan Cartagenera, donde ha prometido Susanita una ampliación al proyecto de un par de miles de millones para poder entregar un Submarino de la serie 80 que debía de tener algún director de empresa y proyecto en la cárcel pero estos son colegas. Un submarino que en el 2000 más o menos tenía que estar entregado a la armada y vamos camino del 2022. Si estas empresas de la Sepi están en el caso de Navantia al servicio de la Defensa Nacional. Olvidemonos ya de las perdidas, de las ampliaciones a los presupuestos, nacionalicemoslas ya, hagamos funcionarios a todos sus empleados y la cantidad de pasta a ahorrar sera inmensa, ya que 30 años de I+D más lo que trincaré y coloquemos ya a un Almirante al mando que se conformará con ganar diez veces menos y encima será leal y eficiente. Y pongamos en la calle a todos los cuñaos del gobierno de turno. Y así van los del dedazo del bello comprando votos navales por ese triangulo escaleno de factorias Navales.

Cuando alguien va a terminar con estos abusos políticos de que cada vez que cambia un gobierno, estos sinvergüenzas colacan a todos los suyos, incluidos inútiles parlamentarios, asesores y cuñaos.

De una vez hay que terminar con este sistema del gobierno de turno, que además de la grasa estatal, que no es poca, manda al paro a 6000 ó 7000 acolitos para colocar a los tuyos.

Basta ya, Basta ya, para que queremos o tenemos dos millones de funcionarios en nómina, no les llegan, no estan más cualificados y son bastante más inteligentes y trabajadores en su inmensa mayoría. Eso sin hablar de la oposición que sufren.

¿Quién puede poner orden en este tema? Por favor es de fácil solución. Esto son algo más que enchufes, estos son trifásico, ya llevan un pastizal gastado sus señorías en viajes de parlamentarios, tres o cuatro ministerios más, con sus ministros y secretarios, y todo para captar el voto del adyecto podemita que iba a asaltar el cielo y al final resulta ser uno más de la podredumbre parlamentaria. Y lo único que asaltó ha sido a la banca esa que la ha endorsado los 600.000 euracos del casoplón.

De la señora BEGO ya está dicho todo. Pero hay que joderse con esos tertulianos que dicen que es una trincadora muy bien formada y preparada.! Ay Carmela¡ cuantas miles y miles de mujeres están tan bien preparada como ella. Pasa de gestionar el trinque para las oenegetistas a dirigir las suculentas partidas del instituto ese. Y mi flojo Diputado Casado no opina, debe de ser que tiene pensado colocar a la mujer.

Al final, Maese Rajoy vas ha quedar por tonto en lugar de honrado.

Viva Cartagena.

Francisco Hernández