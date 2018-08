Santiago López Castillo: "La herencia recibida"

Este gobierno fútil, fantasmal, tiene un morro que se lo pisa. Todo lo poco o nada que hace lo achaca a la herencia recibida. La huelga de los taxistas, las pensiones, el apaleamiento a las fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla, etc., pero calla, el muy puta, los logros de Rajoy en el último trimestre por la reducción del paro (3.400.000 según la EPA), la cifra más baja desde que ZP dejó la nación como unos zorros. Vamos, pues, camino de la tragedia barnizada de buenismo -palabra vomitiva- y edulcorada con azúcar moreno.



No sólo estos sociatas mienten como bellacos sino que con su silencio y protección agraden a los cuerpos de Seguridad del Estado. Les da grima cualquier uniforme que huela al general Valiño o a Millán Astray. Aquí, cerca de donde vivo, en la sierra norte de Madrid, los socio-comunistas han quitado del mapa la calle de Muñoz Grandes para poner avenida de los Ganaderos cuando por aquí apenas pasan dos vacas. Y para no alargarme, recordaré la leña impía que le daban a Martín Villa en los años 70-80 y que, sinceramente, debemos reconocer que fue un gran ministro del Interior. Hoy, el gobierno fantasmal de Sánchez, que venía para dos días y que al paso que va desea que le entierren en el Valle de los Caídos; hoy, decía, el titular de la cartera, sa, sa, sa, ni siquiera alienta a nuestros vigilantes de la playa y sus concertinas sino que los desprecia y no creo que por su condición sexual, la de él, con la mano vuelta, hasta propagar el juez Grande-Marlaska que "todo está controlado". ¿El qué? ¿El cómo? ¿El cuándo?

No. Fuleros, con todo mi respeto. Odiáis un mucho a España. Zoido, por su aspecto, podría parecer un huevón pero con algún testículo en la reserva. Estuvo en la frontera de entre los moros y cristianos. Ustedes, vosotros, socialistas a golpe de efecto, no habéis visto una embarcación ni en el Retiro. Y hay que sacar al "dictador" a toda PRISA, periódico, + la 4ª, la 5ª y la 6ª no sea que nos dé dos hostias y nos sacralice.



En esta campaña antimonárquica (Corina, carina, cariñena... la vedette Rey por excelencia, etc.), en la que se desgañitan las televisiones de Roures, elemento fundamental del independentismo catalán, según informe de la Guardia Civil, se viene anunciando un "especial" sobre los dineros de Franco. Parafraseando a Supertramp con su "Crisis?, waht crisis?", habría que decir: la fortuna de Franco, ¿qué fortuna? Tuvo una soldada -y nunca mejor dicho- de unas mil y pico de pesetas mensuales y los que le conocieron bien supieron de su austeridad y largueza. Y si tuvo el pazo de Meirás fue porque los moradores del lugar se lo entregaron para pasar las vacaciones veraniegas junto a su familia. Como también tuvo el yate "Azor", que al poco de morir el entonces jefe del Estado se fue Felipe González a montarse en la embarcación para saber qué estelas dejaba en la mar.



En este sentido, el poeta Pietro Aretino sentenció diciendo que la ambición es el estiércol de la gloria. Oído, cocina.