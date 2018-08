Juan Pérez de Mungía: "El Avispero en RTVE"

Programas hay en televisión sobre hormigas y hormigueros, pero falta un programa sobre avispas y avisperos. En RTVE se está construyendo pacientemente un nido de insectos himenópteros, probablemente asiáticos porque lucen color amarillo y bandas rojas nacionalistas, provistos de un aguijón venenoso en forma de estrella de cinco puntas que suele habitar en sociedades nacionalsocialistas.

El adoctrinamiento requiere mangantes dóciles, retribuidos sindicalmente, para evitar que se pongan camisetas negras y protesten todos los viernes. Ahora la manipulación no existe, al igual que ZP2 no viaja en Falcon, no hace tráfico de influencias con sus acreedores y correligionarios, no trafica con el empleo de su señora con subvenciones encubiertas, y no pacta con los nacionalistas como reventar el Estado. Y tampoco viaja a Doñana. Faltaba más.

La pareja presidencial se hace selfis con el monarca, y recibe a Merkel mientras los congregados a su alrededor la dirigen como vítores y aplausos aquello de "Presidente, Presidente". Nadie silva, nadie pide elecciones, nadie le increpa. Los medios filtran las noticias para que sean buenas y RTVE hace lo mismo de forma Alegre. ZP2 es el mejor, aunque se le han clavado varias tachuelas en el zapato y anda cojeando de aquí y de allá, con ese andar asimétrico que produce el dolor del poder.

A propósito del cambio en la Corporación RTVE se ha dispuesto, después del baile tribal de candidatos y la asunción del poder por el Comando Rubalcaba, un concurso público que adolece de todos los males democráticos. No confunda el lector el término adolecer que significa tener algún defecto, con la palabra carecer, porque este concurso ya está amañado, carece por completo de transparencia y si de transferencia, este es su defecto.

Un concurso público tiene que ser público, no un concurso privado y a resultas del tumor cerebral del gobierno convierten lo que tenía que ser un proceso democrático, limpio y transparente en un sistema corrupto para la elección de un futuro presidente de la Corporación RTVE.

Para pintar la "mona" los partidos se han puesto de acuerdo en elegir a los expertos y a la vista de todos queda en entredicho este epíteto porque algunos tienen que evaluar curricularmente a unos candidatos que superan el currículo de los expertos, por no hablar de su experiencia, docente, laboral y profesional. Los supuestos expertos cooptados por el poder gubernamental no están a la altura del betún de unos cuantos excelentes candidatos. Pero claro está, no se reconoce la excelencia a los que proyectan ejercer sus responsabilidades sin someterse a la desinformación del poder.

Para colmo de bienes, el formato es libre. No hay epígrafes ni condiciones que cumplir. El formato libre constituye una patente de corso de los evaluadores que pueden elaborar los criterios de juicio a su antojo y que una vez presentados los proyectos han tenido la brillante idea de crear los criterios ad hoc, una manera sana de dar al candidato del poder, todos los puntos que necesita para alcanzar el cielo.

Por ejemplo y sin ánimo de comparar Estefanía Jiménez (1979) es Doctora en Comunicación Audiovisual por la UPV/EHU y se encargará de evaluar, por poner otro ejemplo, al candidato Alicia Gómez Montano (1955), a la sazón también Doctor en CC.II por la UCM.

Alicia ha sido profesora y responsable de Comunicación Audiovisual de la UCJC, además cuenta con una trayectoria profesional de más de 38 años en RTVE habiendo dirigido Informe Semanal y Programas no diarios durante 8 años. Una persona de 39 años evalúa a una persona de 63. ¿Estamos bien de la cabeza?, ¿Es coherente? Si la edad y la experiencia no son comparables entonces ¿de que se trata?.

Nunca un alumno evalúa a un profesor o un profesor con menos experiencia académica y profesional a otro profesor. Este parece ser el modelo impuesto en la universidad, donde la excelencia académica se juzga por el juicio de los estudiantes que rechazan aprender y formarse. ¿Cuál es el criterio de evaluación del mérito?, ¿El mérito político de alguien propuesto por el PNV? ¿La fidelidad al ideario nacionalista vasco?. Este es un ejemplo aleatorio, porque los tipos son innumerables, por no mencionar al experto que no tiene titulación universitaria.

Destripando el mérito de unos y otros, de expertos y candidatos podríamos tener sobrados motivos para hacer las maletas y cambiarnos de país. Con Sanchez, el nuestro, se convierte cada día en un esperpento.

En el 2005 ZP1 reunió a un comité de sabios. Allí en la foto se apreciaba la entrega del Proyecto de Modelo para RTVE que Emilio Lledó, como presidente de los sabios, daba a la sempiterna De la Vega, la que hoy ocupa el trono del Consejo del Estado. En aquel comité de sabios estaban Victoria Camps, Fernando Savater y el joven Enrique Bustamante que ahora repite en un comité rebajado. Tiene que haber alguno para que use la marca de agua de calidad y valide el potencial pucherazo.

El comité de sabios entonces no evaluaba a los candidatos a presidente sino que proponía un Modelo de RTVE, ahora los sabios son "low cost", esto es, expertos y en futuras ediciones, al ritmo actual, llegarán a ser manteros. Hoy estos expertos no hablan de un modelo de televisión pública sino del modelo que presentan los candidatos. Ya no existe un proyecto de Estado para la industria audiovisual, tampoco el que se presentó en su día cuajó, por ser puro y pueril postureo sociata, al que nos tienen acostumbrados la saga ZPs; hoy el proyecto de televisión pública es un proyecto personal, el del candidato que salga elegido.

El Gobierno no tiene proyecto, ni sabios, ni conjeturas en las tripas. La verdad es que el Gobierno no tiene ni idea de qué es la televisión porque solo sirve para eso, para gobernar las conciencias, adoctrinar, obtener el apoyo electoral mediante la limpieza en profundidad de las conciencias y el lavado de cerebros para toda esa masa que vota al poder por el simple hecho de estar ahí.

¿Se atreverá el electorado a descubrir el engaño de esta nueva obra de teatro del absurdo que es el concurso de RTVE?. El espectáculo acaba de empezar, quizás los votantes no hayan descubierto aún que el realizador de la serie histórica sobre los objetivos del Estado es Pedro Sanchez que al igual que en el Espectáculo de Truman, los electores no saben que son actores de un guión perfectamente amañado por quienes dominan la televisión pública.

El avispero se dispone a picar a todos y vivir del erario público. ZP2 se aplica la rehabilitación tras el 155 a sí mismo.