Francisco Hernández: "De cuneta en cuneta, Zapatero aprieta"

Un año más, los años van cayendo al igual que las hojas los otoños; de los caducos claro está. Uno va caducando cada día un poco y ya no le sirve eso de consumir preferentemente antes de esta data o aquella.

Cuando buscas en las inmensas opiniones, y no encuentras nada, tan solo la satisfacción personal, te das cuenta que el periodismo tiene y debe de emprender un nuevo camino de hacer prensa escrita y más aún coloquio o debate político. Las opiniones personales le importa poco a la gentes humildes y trabajadoras que lo único que necesitan es trabajo, seguridad y paz social y en algunos casos hasta familiar. A las gentes les importa muy, muy poco la forma de hacer la política, de hecho son 30.000votos los que llevaron al guapo a presidir al pérfido, que es eso en un país donde los socialdemócratas han tenido 12 Millones de votos.

Y aún les importa menos como los periodistas y los no periodistas que están en las tertulias, unos por ser esposas de importantes jueces,otros por ser filósofos, otros por ser antropólogos, otros por ser psicólogos otros tan solo porque están bien pagados en sus cadenas y le sacuden en continuo a la familia y a la iglesia y otros porque no les queda mas remedio que comer a diario. Pero en cuanto les ponen un contrato traidor como le puso el Florentino al Lopetegui ese que lloraba por estar en el club más grande del mundo. Daba gusto verlo llorar por el número de euros que incrementaba su cuenta corriente, otro patriota, ¿puede haber algo más importante que la selección española y 40 millones de balompedicos? sí, la pasta.

Hay que reconocer que los periodistas se deben a la línea editorial de su periódico, eso está claro, aunque Dios los cría y ellos se juntan. Y si aparece el tío de la pasta les importa una castaña la linea editorial, el periódico y la madre que los parió, ya se lo dijo el butanito el otro día a ese tan de moda, que practicaban mucho la felación en la entrevista.

Aunque esto es el pan nuestro de cada día en todas las profesiones , vaya por delante.

Pero en la hermosa labor que es la información, lejos de la opinión, hay periodistas con un exceso de pluma política, tan solo están a la destrucción porque simplemente tienen otra opinión, están al daño, al dolor, a generar odio, le están echando la culpa a los nietos, pero es una simple escusa barata, estan en el odio continuado. Cuando debían de estar a la información. Lo manipulan todo, no hay objetividad ninguna y mucho menos independencia, solo una dirección, solo tienen ellos derecho a la vida, solo sus opiniones son las validas y respetables. Ellos se adueñan de la educación, de la ayuda social, de la sanidad, y de generar las opiniones de sus credos, unos credos muy raros ya que solo ellos están en posesión de la verdad y la razon, además de adueñarse de los valores.

Pero comedores sociales no tienen ni uno, solo presupuestos de asistencia social para poder manejar pasta para sus colocaciones. Y mantenimiento de sus coches, oficinas y asistentes sociales.

Hoy había un titular que decía: el ejercito Israelí lanza un ataque y muere un niño y una mujer embarazada. Israelitas malos, que malos que son. Pobreticos los palestinos. Muy al final del artículo en letra muy pequeñicas decía que previo Los terroristas y asesinos de Hamas habían lanzado 150 cohetes. Lo de terroristas y asesinos es opinión propia, Es de suponer que no serían de feria los cohetes.

El titular podría ser: Después de recibir 150 cohetazos los israelitas lanzan un bombardeo en el que muere.... A Hamas ostias como panes.

Haz lo que yo te diga, y no lo que yo haga, desde los pujoles hasta este momento que por cierto continúan en libertad, cuando algún chorizo tesorero le han zumbao 40 años de presión,

Estamos viviendo momentos dificiles, con desafíos que han dejado muy lejos a las emociones, y que lo importante son las políticas económicas abusivas y nada solidarias con el resto de territorios, por esos falsos derechos que los nacionalistas y republicanos pretenden imponer.

De los territorios catalanes han salido ya unos 15.000 docentes de todos los niveles educativos, debido a las presiones a las que han sido sometidos y marginaciones sufridas por los gobiernos nacionalistas, socialistas y cancerígenos. 15.000 educadores, que han sido sustituidos por los nuevos charnegos de la educación nacionalista, charnegos que renuncian a sus raíces, a su procedencia a sus familias para alinearse con estos falsarios políticos de nomina. Y adoctrinan a los educandos, tipo Ikastola y consiguiendo asi, el comienzo de una falsa repoblación educativa con el único objetivo de la segregación nacional. Algo que a priori parece imposible pero la dejadez de todos los gobiernos ha permitido y estamos en ello. Además del aporte económico con que el Estado los ha premiado. Hoy en la Voz de Galicia en la página de relatos, al ojearla con mucha rapidez, tengo mucho que leer, me dijo leeme un relato de una Rapaza, que escribe así: lo relataré en español con alguna pincelada de la hermosa lengua gallega.por aquello de trilingüismo.

El titulo es " AGOSTO DO 36"

Hoxe erguinme algo máis cedo do habitual.

É o tempo da sega e parece que o sol vai a quentar.

Continuó narrando que se vistió como todos los días, en las ropas algunos jirones y con unos zapatos que se entiende que le están pequeños, porque la hacen encoger o apretar los dedos.

Añade que no se puede quejar, él al menos tiene ropa, otros ni eso.

Sus padres están levantados ya hace una hora, y que su madre les está haciendo el almuerzo a sus tres hermanos y a él.

Ellos ya almorzaron y su padre fue a llevar las vacas. Imaginó que a algún prado.

Llegan unos hombres, petan á porta, y con el rostro serio preguntan por su padre. Han venido para citarlo dentro de unas horas delante de la casa del concello. Como él es el conselleiro, da por supuesto que será para amañar algunos papeles. Es tarde, y dice que su padre, pone la ropa de los domingos, " que felices eramos los niños que teníamos ropa de los domingos" eso lo añado yo.

Ya que tiene que ir bien vestido a la cita.

Antes de salir por la puerta; se vuelve, mira a su hijo y le dice:<< Neno cuida das vacas que en logo hei de volver>> . Mentira! Non volve e non o fará xamais, su último lecho será una "CUNETA", yo un neno de solo 10 años, que apenas sabe leer y escribir, Declarome o novo home da casa, no me queda otra.

Lo escribe, una niña de tan solo 15 años, que fue lo que me llamó. Una tal Maria, de Cardeiro y estudiante. Las cunetas, son inagotables esto no tiene fin. Si traslado los hechos 45 años atrás, y hago una vulgar y mala comparación, a los 15 años era bobo o lo siguiente, más que bobo.

¿O era lo que tenía realmente que ser, un niño? Paquetico de Fortuna, que molaba un montón y a la bolera de verano, y alguna fogata en la playa, con alguna guitarra y un cubatita escaso de ron y compartido, por los pueblerinos ribereños, los capitalinos ya se liaban algún canutillo.

A fecha de hoy, los chavales carecen de infancia, incluso de adolescencia, han perdido todo el control y la realidad, han creado una especie de pequeños monstruos de hombres a medio hacer. Eso de la infancia es fundamental y como la han suprimido por ley, eso de jugar a las casitas, a los médicos o al churro media manga mangoentero, o la rayuela eso es de ciencia ficción. Ahora a los 15 años son capaces de actuar con muchísima más capacidad, hacer cosas muchísimo más importantes, pero todo con excesiva anticipación.

Un rapaz sin infancia; es un adulto muerto antes de tiempo, enterrado en vida sin vivir. Y esto es a lo que nos están filoguiando los socialdemócratas, con su ignorancia de la familia tradicional, con sus pildoras del día después, con su asesinatos sin dolor y subvencionados, con sus abortos sin conocimiento de sus padres, con sus denuncias en los juzgados, con sus clases de sexo oral y anal, porque el vaginal está pasado de moda, ahora lo que se fomentan son los rectos. Bodas en los juzgados, casados a los 20 y divorciados a los 22. Muertos 500.000 nacidos 450.000 y triturados 800.000 y mucha ministra de igualdad.

Pero no se preocupen las nuevas tecnologías nos darán de comer y las lechugas las plantará San Isidro. Y los hijos los parirá el Grande, porque se los hará su marido.Vivan los hermanos musulmanes de la educación.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.