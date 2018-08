Víctor Entrialgo: "Van a por la Monarquía"

"Atacar al estado", ha dicho Torra. De la ministra de el dinero público no es de nadie vuelve, "con una palabra no se ataca al Estado", o sea, con "todos al suelo" Tejero pretendió infundir un grito de ánimo al Congreso.

Lo que pretenden separatistas, comunistas y niñatopodemitas, todas estas sectas que fruto del aciago destino político y de la negligencia de muchos, empezando por Rajoy y Soraya, pretenden ahora hacer caer la Monarquia porque nuestro Rey constitucional Felipe VI y su discurso frente a este segundo golpe de Estado, son un obstáculo para ellos y la República permitiría a unos y otros obtener beneficios que la Monarquia no les permitiría.

Todas estas sectas, odian la excelencia y a toda minoría que no sea masa, toda minoría que no sea la de sus cuadros dirigentes vistiendo de igualdad lo que no es mas que envidia. Freud nos explicaría más cosas de esta gente sectaria que los presupuestos generales del Estado. El ayuntamiento de Madrid por ejemplo, o el Grupo parlamentario de Podemos no es más que una agrupación de cuentas freudianas pendientes. La tontuna de ese pelele de la política que entregó IU a Podemos salvando el culo él y el resto de su "taxi" merecería un capítulo aparte, será que el nombre de Garzón imprime carácter.

La revolución siempre empieza cambiando los nombres de las cosas. De ahi la perplejidad que produce la creación de un Memorial de la paz en Cambrils, como si fuera el laberinto de Berlin cuando, que yo sepa, en Cambrils no ha habido ninguna guerra. Ahi comienza la manipulación sibilina de las masas. El memorial habría de ser por tanto "contra el terrorismo" pero la liviandad mediterránea dota al catalán del espíritu mercantil, que no del genio político, que siempre puso Castilla.

En las falsedades de la Guerra de Secesión quieren sustentar los separatistas toda esta patraña que padecemos y que ahora nos sirve incluso la Uno de Tve, tratando igual a un ciudadano y a un peligroso golpista. De ahi que pretendan ahora la vieja aspiración de ponerle la soga al rey borbónico FelipecVI, Jefe del Estado constitucional, su único defensor tras el 1 de octubre, en su en vez de reservarlo para pujol y sus ladrones del 3% o dejarlo amarrado en el pantalán de cualquiera de los preciosos puertos que hay en Cataluña.

Lo que no sucederá sin la reacción, todos a una, del conjunto del pueblo español. Mientras, Carmen Calvo, dice que con una palabra no se ataca al Estado y no han hecho otra cosa que cambiar los nombres de las calles. Boicotear y vetar al Jefe del Estado en territorio español. "Atacar al estado español", dice Torra. Todos al suelo!



Víctor Entrialgo