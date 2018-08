Rafael López Charques: "Hipocresía"

Según el diccionario de la RAE, es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.

Analizando la actuación de gran parte de nuestros políticos, llegamos a la conclusión, muy a pesar nuestro, de que la hipocresía es consustancial a ellos. Maestros en el fingimiento, o en el teatro, una cosa es lo que predican y otra lo que hacen; nos dicen lo ideal es esto, pero a ellos les falta tiempo para hacer lo contrario; hoy dicen blanco, y al cabo de una semana negro, por lo que o mienten antes o después, pero les da igual; hasta son capaces de aliarse con el diablo con tal de conseguir sus propósitos.

Desde luego hay que agradecerle al actual gobierno, llegado al poder por arte de abracadabra, que inmediatamente nos diera una pista de lo que ocurriría, pues pasó en pocos días de decir que convocaría elecciones inmediatamente, a anunciarnos que agotaría la legislatura.

Pasamos en un mes, de acoger a los seiscientos y pico inmigrantes de un barco, a no acoger a muchos menos de otro, porque nuestro país no representa un puerto seguro y el barco está muy lejos. Conclusión, nuestros gobernantes o no conocen el país y no saben medir (cuando hicieron esas manifestaciones el segundo barco estaba más cerca que el primero cuando aceptaron a los de este), o son unos hipócritas.

Por cierto, parece ser que a gran parte de los inmigrantes de la última entrada los van a mandar a Cataluña. ¡Bravo! El gobierno aún no se ha enterado que desde hace años esa comunidad facilita la llegada a su territorio de islamistas, hindúes, paquistanís, etc. (contra los que no tengo nada), mientras que pone trabas a los latinoamericanos. Razón, a los primeros, por venir de culturas totalmente distintas a la española, les es más fácil integrarlos en la catalana; los segundos son celosos de la suya, muy similar a la nuestra. Así crece el independentismo.

En concordancia, nuestro gobierno es muy fantasioso, le cuelga a su presidente la medalla por el acuerdo alcanzado entre seis países europeos en relación a la inmigración, hasta que su homólogo francés lo deja con el culo al aire, al asegurar que había sido una iniciativa franco-maltesa, afirmación no desmentida por nadie.

En los tiempos de la mili, se decía aquello de que "el valor se le supone". Pues bien, parece que hemos vuelto a ella. Recientemente un organismo de financiación público-privado, en un ejemplo de dedocracia, ha contratado a una señora y después le ha creado el puesto de trabajo. Por un lado, se ha puesto el carro antes que los bueyes.

Por otro, ¿que valía tiene esa persona o hay que suponérsela? Según parece por noticias de alguna prensa, su currículum presenta más sombras que luces, cuestión aún por aclarar, pero no importa, aunque a otras personas, por cosas menos importantes están todo el día en el candelero.

Un significado político, en un ejercicio de coherencia, ha dicho: Primero debemos soltar el pasado, no mirar atrás, perdonar y soltar a ETA .... segundo debemos desenterrar a Franco, recordar sus asesinatos a los comunistas, y perseguir a quien se oponga" Es decir, lo ancho para mí y lo estrecho para ti. ¡Hay que tener cara!

El gobierno dice hacer un gran esfuerzo por el bienestar común, pero por primera vez en la historia, los estudiantes españoles seleccionados no participarán en las próximas olimpiadas iberoamericanas de física y química, por falta de fondos. El desembolso que supondría es irrisorio en sí, y no digamos en comparación con infinidad de gastos que hace la administración y que tan solo valen, en muchos casos, para mantener chiringuitos.

Conclusión, muchos de nuestros políticos deberían dedicarse al teatro, hasta tendrían cara para pagarse la claque, con fondos públicos claro está