Rafael Reina: "Si Franco levantara la cabeza"

Empezare diciendo, que el mismo Francisco Franco, no quería ser enterrado en EL Valle de los Caídos, pero no pudo evitarlo después de muerto.

Pero en estos días de memoria histórica, (No se sabe bien qué clase de Alzheimer sufren algunos), están saliendo champiñones vociferantes que buscan la forma de distorsionar la historia y en muchos caso si aparente beneficio, que no sea el de descargar hiel.

Bueno, según parece, Francisco Franco, que fue el General más joven en Europa, no sabía nada de nada, ni era un buen Militar, ni era estratega ni político, ni economista, ni sociólogo, ni estadista, vamos que para mucho era un tarugo.

Pero resulta que aun sin ser nada de nada, gano una Guerra, (el único que ha conseguido vencer al comunismo), consiguió pactos militares y no tuvo que dar nada a cambio (La división Azul fue contra el Comunismo), recibió al todo poderoso Hitler a las puertas de España y no sabemos qué le diría, pero se fue por el mismo camino que vino; termino con el desmadre político que los Republicanos, Comunistas, Fascistas, Socialistas, Anarquistas tenían en España, reedifico el País, destruido por la Guerra, protegió nuestras Fronteras que han estado intactas hasta ahora, enderezo la economía, desarrollo el sistema Hidrográfico que permite que hoy podamos afrontar muchos de los momento de sequia y que es vital para la agricultura y ganadería que nos ha dado de comer y nos sigue dando aun hoy, desarrollo el sistema de carreteras y Autopistas que es la base que tenemos hoy, edifico una red de Ferrocarriles que es la base que tenemos hoy y de las primeras del Mundo, monto la Sanidad Pública, que no será tan mala cuando Alemanes del todo Grandioso País Alemán, viene a vivir aquí para tener su salud en regla, edifico un sistema Hospitales Clínicas y Ambulatorios que son referentes de los Países Europeos, Creo el Sistema de Pensiones de La Seguridad Social que ha permitido a los ancianos vivir de sus aportaciones y a los Políticos de turno, robarles todo cuanto han querido (Que ahora se lo están ventilando), edifico Los Aeropuerto principales de nuestra Nación, astilleros que solo dejaron de funcionar cuando llego nuestra Democracia, termino con el analfabetismo galopante que había cuando llego, instauro la escolaridad obligatoria y gratuita, facilito el ingreso en Universidades de TODOS los fundadores de la Democracia (no sería la enseñanza de aquellos tiempos tan doctrinaria como dicen y de seguro mucho menos de lo que es hoy), hizo cambios importantísimos en el sistema Judicial, (SEPARANDO PAULATINAMENTE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS GUBERNAMENTALES), reestructuró el Ejercito para afrontar el sistema Democrático que le continuo a El, facilito la creación de Empresa para fabricar, Electrodoméstico, Textiles, Trenes, Aviones, Barcos, Coches, Armamento, Maquinaria de todo tipo, haciendo de la Industria Española autosuficiente y exportadora de los productos, facilito y protegió el desarrollo Industrial e Intelectual; fomentando el Arte en todas sus variantes con Museos y los sistemas de comunicación de periódicos, radio, televisión, teatro, cine y antes de morir, dejo al Rey, preparado para atajar los desmanes que seguro que sabía que vendrían (bueno sería que el Rey lo reconociera antes de dejarnos, que espero tarde mucho tiempo).

Así que si El fue capaz de hacer lo que hizo, (seguro que me olvido de un montón de cosas) con unos pocos Ministerios, mucho menos de la mitad de mangantes de los que hoy tenemos y sin el Plan Marshall; no entiendo como es que la Memoria Historia no lo recuerda.

Claro, que si se olvidan de los crímenes que el asesino de Carrillo y su Jaca Pasionaria hicieron, pues se explica la amnesia.

POR CIERTO, A MI FRANCO... NO ES QUE ME GUSTARA MUCHO... Pero lo prefiero a los mamarrachos que tenemos hoy en el Gobierno.

AH! y si Franco levantara la Cabeza... más de uno se daría con los pies en la espalda.